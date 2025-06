Zuloaga responde a la dirección de Casares: «Me duele que me señale mi partido»

El exsecretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha respondido a la dirección del partido a través de la red social Facebook. En su ... comunicado lamenta «el daño a la militancia» que han causado las «insinuaciones vertidas por la dirección de Pedro Casares» sobre su relación con Santos Cerdán, exige respeto y recuerda que siempre ha trabajado «con lealtad a la dirección federal»

Este es el comunicado íntegro: «Sabéis que llevo meses callado sin opinar públicamente de las decisiones o mensajes que se trasladan desde la dirección del PSOE de Cantabria. Lo hago por respeto y absoluta responsabilidad con mis compañeros y compañeras militantes.

Pero hoy me vais a tener que entender cuando digo que me duele mucho ver el daño que hacen las opiniones e insinuaciones vertidas por la dirección de Pedro Casares con respecto a la relación, que como secretario general he mantenido durante años con Santos Cerdán en su responsabilidad como secretario de organización del PSOE. Me duele que me señale mi partido, mi federación.

Me duele que se haga este daño a la militancia y se falte así al respeto a compañeros y compañeras. Me duele que se insulte de esta manera a la inteligencia de la militancia en un momento especialmente difícil para la familia socialista de Cantabria y de toda España.

Con dolor quiero quiero dejar claro algo obvio. Como cada otro secretario general, presidente autonómico, ministro o militante… Siempre he trabajado con lealtad a la dirección federal, por eso exijo respeto a la dirección autonómica del PSOE de Cantabria. Lamento profundamente tener que expresarme en estos términos, pero como cada compañero y compañera me siento profundamente avergonzado y apenado por las informaciones conocidas.

Por último, con absoluta desolación me uno a la petición de perdón trasladada ayer por Pedro Sánchez«.