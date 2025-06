El tobogán de Cabárceno tendrá dos 'rizos' de 360 grados y alcanzará los 40 kilómetros por hora

Gonzalo Sellers Santander Sábado, 28 de junio 2025, 07:40 Comenta Compartir

El futuro tobogán alpino del Parque Natural de Cabárceno ha dado su primer paso en los despachos con la salida a información pública del proyecto ... básico, aunque no ha podido evitar los retrasos sobre el calendario original ni un importante desfase en el presupuesto previsto. Hace más de un año, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, cifró en 600.000 euros el coste de la instalación, una cifra que elevó a 1,6 millones el verano pasado, casi la mitad de los 3 millones de euros (IVA incluido) calculados ahora en el documento técnico. Lo que no se sabe aún es cuánto costará la entrada o si estará incluida en el precio de la entrada al Parque. También en aquel momento la intención era inaugurarlo en el primer semestre de este año, pero no parece que eso vaya a suceder hasta 2026, en el mejor de los casos.

Los 1,1 kilómetros de tobogán discurrirán por la ladera situada frente al restaurante La Mina, el centro de recuperación de fauna silvestre y la antigua planta de concentración de hierro, en la entrada norte del Parque por Obregón, como se puede ver en la imagen que acompaña a este artículo. Según recoge el proyecto, es una zona «alejada de los principales recintos de animales y con condiciones favorables para el diseño de un recorrido de gran atractivo, que garantice el éxito de la instalación». Pero justo esa zona elegida tiene otros condicionantes que dificultan la construcción del tobogán. En junio de 2022, el Gobierno de Cantabria, dirigido entonces por el bipartito PRC-PSOE, declaró una parte de ese monte como Bien de Interés Local (BIL), con categoría de Monumento, para proteger el patrimonio minero en desuso que aún se encuentra allí. El proyecto del tobogán esquiva la inmensa mayoría de ese espacio, pero no todo. Proyecto del trazado del tobogán alpino de Cabárceno Recorrido del tobogán: 1,1 km Proyecto del trazado del tobogán alpino de Cabárceno Recorrido del tobogán: 1,1 km Proyecto del trazado del tobogán alpino de Cabárceno Recorrido del tobogán: 1,1 km El proyecto básico reconoce que «un segmento» de la instalación penetra en los límites del BIL, por lo que «hay un riesgo de impacto sobre el patrimonio cultural». En concreto, hay cerramientos y cimentaciones del tobogán que invadirán el 4% del terreno protegido. Lo que no se han detectado son vestigios arqueológicos, otro riesgo que estaba sobre la mesa debido a la cercanía de la cueva de la Tobalina y los yacimientos de Orconera y El Callejón. En la actualidad, el lavadero de Obregón se une con los antiguos lavaderos de Solía –en la ladera del tobogán– a través del trazado original del tren minero, hoy día senda peatonal. Estas instalaciones también se unen con el embarcadero de la Orconera de Astillero mediante el otro tramo del ferrocarril minero, también convertido en senda peatonal. «Se trata de un paisaje único para la interpretación de la minería del hierro en la Bahía de Santander», justifica la memoria del Bien de Interés Local publicada en el Boletín Oficial de Cantabria en 2022. Los visitantes de Cabárceno accederán al tobogán desde una caseta que se instalará cerca del reptilario, frente al restaurante La Mina. Allí se subirán por parejas –uno delante y otro detrás, con un máximo de 150 kilos– en uno de los 25 trineos que, montados sobre raíles, ascenderán los 75 metros de desnivel del monte por rampas que llegarán al 70% de desnivel. Será una subida lenta hasta la cima, el lavadero de la antigua mina, donde comenzará realmente el atractivo de la instalación. Durante la bajada, los vagones podrán alcanzar los 40 kilómetros por hora por rampas con un desnivel máximo del 30%, aunque serán los propios usuarios los que decidirán si quieren ir más rápido o más lento gracias a una palanca que habrá en cada trineo. Los vagones descenderán en zigzag, por curvas cerradas y dos 'loopings' o 'rizos' de 360 grados por un recorrido circular hasta llegar al mismo punto de salida. Está previsto que, en algún momento del recorrido, una cámara capte imágenes de los usuarios para que luego puedan comprarlas. Además, llevarán casos inalámbricos con los que podrán escuchar una locución sobre la historia de la minería desde la época romana hasta el siglo XX, cuando se construyó la planta de concentración de hierro que podrán ver durante la subida del tobogán. El proyecto contempla que el diseño de los trineos emule las antiguas vagonetas de transporte de mineral que había en las minas de hierro, por lo que tendrán colores similares al acero corten y serigrafías. Lo mismo ocurrirá con las cinco edificaciones que se construirán en ese entorno, con materiales, colores y texturas que reflejen el entorno histórico y natural del Parque. Esas estructuras serán dos casetas en lo más alto, una con el motor de subida y otra con la polea de retorno; otra habilitada para el pago y validación de tickets y rampa de acceso; otra para control en la cima, y una última para guardar y reparar los trineos, así como el resto del material del tobogán. Según explica el proyecto básico, el objetivo de construir esta instalación es «diversificar la oferta de actividades que ofrece el Parque, con un claro objetivo de desestacionalizar la afluencia de visitantes, pues las más de 600.000 visitas anuales se concentran en las vacaciones de Semana Santa y el verano». El bipartito PRC-PSOE ya proyecto una instalación de este estilo en Alto Campoo la pasada legislatura imitando los modelos que ya existen en Andorra o Los Alpes para desestacionalizar el turismo en las estaciones de esquí. Pero no se llegó a hacer nada.

