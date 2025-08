¿Cuál es tu playa favorita de Cantabria?

Algunos eligen su playa favorita porque les recuerda a su infancia. Otros, por el agua cristalina y la paz que transmiten. Y quedan los que se enamoraron de arenales que descubrieron ya entrados en años casi por casualidad. En Cantabria, la variedad de playas es enorme. Desde recónditas y solitarias –aunque eso, cada vez menos– hasta las más populares, lo que hace que la elección no sea nada sencilla. Diez cántabros de muy diferentes perfiles –un exfutbolista con amplio palmarés, un mago, una cantante, una actriz, un empresario de hostelería, un ciclista...– revelan cuál es su playa preferida de toda la región, a pesar de la amplia oferta de arenales. Son sólo ejemplos. ¿Y la tuya?

La mayoría coincide. La calma es lo que más se busca. Y eso que durante el verano ese concepto está en peligro de extinción. «Me gusta que sea una zona tan tranquila», suelta más de uno al explicar sus motivos. Eso, aunque en principio excluye a las ciudades, no quiere decir que muchos no se queden con El Sardinero o Los Molinucos, en Santander, para bañarse en compañía de paisanos y turistas.

«Salvaje», «matona» y «especial» son algunos de los adjetivos con los que los participantes describen el paisajismo litoral de la tierruca. No solo el paseo, tomar el sol o bañarse son las actividades favoritas, sino que algunos incluyen el esnórquel, el buceo o el ciclocrós como pasatiempos de relax necesario en estas fechas, sobre todo en los arenales más escondidos. Y todos coinciden en una reflexión: «Es difícil escoger entre tantas playas increíbles que tiene esta zona».

El Cantábrico tira, ya se sabe. Pero la cuestión es saber por dónde tira más. Desde el límite con Asturias a la frontera con el País Vasco, la costa de la región ofrece una amplia gama de áreas de reposo junto al mar. La mayoría coincide en la magia única que tienen las playas de la tierruca, aunque cada uno se decanta por una diferente y explica la razón principal de su elección. Claro, más allá de paisajes o de comodidades, la biografía de cada uno tira mucho. ¿Alguien dudaba, por ejemplo, de que Amavisca se quedaría con Laredo? Pues eso.

Óscar Negrete Bombero y ciclista El Regatón, Laredo/Colindres

Para Negrete no hay duda y elige una tal vez no tan popular como otras. «Mi playa favorita es El Regatón». El fundador de la Asociación Unidos por un Reto practica ciclocrós en la zona de tierra cercana a su pueblo, Colindres. En ese pequeño estrecho de arena frente al mar puede relajarse y tomarse un pequeño descanso de la actividad física. Y, por qué no decirlo, del ruido también. «Me gusta que sea una zona tan tranquila y que haya tan poca gente». Eso sí, algún que otro caballo siempre se deja ver por la zona, aunque Negrete es más de bicicletas.

Teresa Gareche Actriz El Sardinero, Santander

La autora de tantos vídeos santanderinos no podía decir otra que El Sardinero. La Segunda en particular. «Es muy grande, la mítica de Santander». Y no sólo para grabar alguna historia: «A mí me gusta mucho jugar ahí al voley playa». Claro, elegir una de la capital y tan conocida implica dar por hecho que en verano habrá mucha gente. Gareche recuerda, en este sentido, lo que hacía con su familia cuando era niña: «Yo iba de pequeña a superprimera hora y nos íbamos a las once para no molestar, porque era demasiado ruidosa».

Ángel Suárez Empresario de hostelería Covachos, Bezana

Cómo no le va a gustar a un hostelero una playa llena de congrios. «Es muy bonito y, además, el acceso es complicado, lo que hace que haya poca gente». En particular, le encanta ir de vez en cuando a la Isla del Castro cuando la marea está baja. «Yo llego con mi moto hasta la playa y luego ando y escalo un poco por las rocas para acceder a la isleta». Y si la marea está alta, siempre le queda disfrutar de la tranquilidad, tumbado en la arena.

César Bueno Mago Langre, Ribamontán al Mar

El truco para que una playa sea tranquila es que tenga un acceso complicado. Y quién sabrá más de trucos que un mago. «Se aparca un poco mal, pero lo compensa con su agua tan cristalina y la falta de gente haciendo ruido». Ahora ha mejorado un poco para llegar a la arena, pero «sigue estando bien protegida del viento gracias a que tienes que pasar una montaña para poder nadar en sus aguas». Pues eso, una playa mágica.

José Emilio Amavisca Exfutbolista La Salvé, Laredo

«¡La playa Salvé, sin ninguna duda!», exclama el Emilio Amavisca. Por supuesto, porque él es de Laredo. También ayuda el espacio que tiene, «no vas a tener los pies de uno en la cara porque hay playa para dar y tomar». También están las dunas para proteger del habitual viento playero. «Tienes kilómetros para esconderte del aire y poder tomar el sol a gusto». Esas tres son las razones, y son bastante convincentes.

Larissa Rodríguez Cantante Berellín, Val de San Vicente

Berellín es la playa que lleva en el corazón la cantante del grupo 'The Black Girls'. «Tiene dos calitas pequeñas...». En un lugar como este sus hijos pueden disfrutar al máximo. «Estoy relajada porque ellos pueden jugar ahí y también bucear», cuenta Rodríguez. Hoy en día todas las playas 'tienen Instagram', pero esta es algo menos conocida. Es, dice, una playa «pequeñita, resguardada y con el agua cristalina». También menciona que otro punto a favor es que está «escondida y lejos» (de los grandes núcleos).

Rodolfo Montero Cineasta Valdearenas, Liencres

El municipio (Piélagos) y sus arenales dan para mucho. En particular esta playa, ideal para surfistas. «Es una playa grande y de mucha longitud, con una arena muy fina». Para Montero, los pueblos, los acantilados y las dunas hacen de esta playa un lugar confortable. «También me recuerda a mi infancia... Veníamos a pasar el día y a comer tortilla y filetes rusos», destaca. Ahora es algo distinto. «No estoy teniendo demasiado tiempo para 'playear', pero sí, me gusta».

Javier Barbero Periodista Playa Salvé, Laredo

La niñez deja huella y Javier Barbero coincide con Amavisca en que el arenal más especial es La Salvé, en Laredo. «Son mis recuerdos, no solo de niñez, sino también de mi juventud». Para él, no era solo tomar el sol o bañarse, sino un lugar de esparcimiento. «Era como un parque gigante. Jugábamos al voleibol, al fútbol...». También destaca que es «una playa urbana».

Rulo Cantante Los Molinucos, Santander

En este caso, la elegida por Rulo es una de las más pequeñas de la ciudad, además de ser playa 'amiga de los animales'. El motivo principal de su elección: «Es pequeña, pero matona», expresa. Para él es uno de los rincones más idílicos que existen. «Voy mucho remando, estoy enganchado a ella», y siempre se da un chapuzón antes de continuar con su ruta.

Carmen Mantecón Influencer El Madero, Liencres

La elección no es sencilla cuando se trata de Cantabria y Mantecón hace una mención honorífica a toda Costa Quebrada. Pero se queda con El Madero, un lugar recóndito pero mágico para 'Una chica que viaja'. «Es difícil elegir entre todas las playas increíbles... Pero esa es la más especial. Es más salvaje, desconocida, solitaria, pequeña y menos accesible también».

