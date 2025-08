Así quedó El Puntal tras el botellón multitudinario del fin de semana

Lo que se muestra en el vídeo que acompaña esta información son las imágenes captadas por el servicio de limpieza de playas de Ribamontán al ... Mar, que se encontró con el arenal repleto de basura la mañana del pasado domingo. Es la consecuencia del botellón multitudinario celebrado la noche anterior, en que miles de jóvenes accedieron a la zona para beber en la arena y disfrutar de una fiesta descontrolada en un espacio protegido y de alto valor medioambiental.

Bolsas de basura, botellas desperdigadas y restos de plásticos mostraron el mosaico del día después de una fiesta que ha saltado las alarmas. La situación ha reabierto el debate en torno a un incidente que se recrudece cada año, puesto que no es nuevo, y que ha enfrentado a las administraciones para decidir quién se hace cargo de prevenir la situación. De un lado, el Gobierno regional pide a Casares «que no se lave las manos» con lo sucedido; de otro, el Ayuntamiento solicita ayuda porque no tiene medios, dice, para frenar la situación con la Policía Local.