Álvaro Pereda: «Ojalá el sector permita a mi hija tener una vida digna entre vacas»

José Luis Pérez Santander Sábado, 28 de junio 2025, 07:50 Comenta Compartir

En Cantabria quedan poco más de 700 ganaderos de leche. Cada vez son menos, pero muchos tienen necesidad de compartir su experiencia y poner en valor el trabajo que se desarrolla en el sector. Es el caso de Álvaro Pereda, al frente de Ganadería Arrabal en Vioño de Piélagos, vicepresidente de AFCA y también del consejo rector de la cooperativa AgroCantabria. Su historia es la de una continuidad familiar bien entendida, pero también la de la evolución de un oficio que, gracias a la tecnología y la profesionalización, busca mantener la dignidad de quienes lo ejercen.

«Soy la cuarta generación. Mi bisabuelo compró la finca donde estamos ahora. Después vinieron mi abuelo y mi tío abuelo, que levantaron la primera sala de ordeño allá por los años 70. Mi padre modernizó todo aquello y en 2021 yo puse en marcha la instalación actual», resume Álvaro con orgullo. En sus palabras se percibe tanto respeto por la tradición como compromiso con el futuro: «Nací entre vacas y espero seguir cerca de ellas muchos años más».

Pereda no solo ordeña y gestiona su explotación, también se implica de forma activa en los órganos representativos del sector. «Este trabajo requiere madrugar, sí, pero eso va de serie para cualquier ganadero. Y cuando uno tiene un mínimo de inquietud y ganas de mejorar lo colectivo, encuentra tiempo para colaborar», afirma sobre su labor en AFCA y AgroCantabria. «Es cuestión de poner un poco más cuando se nos pide».

270 cabezas

En Ganadería Arrabal trabajan actualmente con 270 animales, de los cuales entre 115 y 125 están en ordeño. «La recría la hacemos al 100% en casa», explica. La producción diaria ronda los 5.000 litros: «Ahora mismo estamos en una media de 43 litros por vaca. Aunque tenemos animales con picos de hasta 80 u 85 litros en sus mejores momentos de lactación, eso solo se consigue con muy buena genética y unas instalaciones muy adecuadas».

A diferencia de sus abuelos o incluso de su padre, Álvaro puede ir un sábado a una boda sin tener que interrumpirla para regresar a ordeñar. «Hoy tenemos problemas nuevos, como la falta de mano de obra, pero eso también ha obligado a invertir en tecnología que nos da más autonomía y calidad de vida», reflexiona. En su caso, además de él, trabajan dos empleados, y subcontratan alrededor del 80% de las labores de campo.

«La calidad de vida ha mejorado muchísimo. Mi abuelo no podía ir a ningún sitio porque las vacas mandaban. Hoy yo tengo la tranquilidad de que, si hay un problema, los sistemas me avisan. Y si no, mis empleados lo resuelven. Mi padre ya está jubilado y se ha ganado el derecho de ser 'controller', como le digo yo en broma», cuenta entre risas.

¿Una ganadera en 2040?

En 2023, Álvaro fue padre de Irene. ¿Le gustaría que su hija continuase con la ganadería? «Me encantaría, siempre y cuando el sector le ofrezca una vida digna. ¿Estudiar?, por supuesto, pero si el día de mañana quiere seguir, que sea en un entorno profesional, gratificante y no como un sacrificio, como lo fue para generaciones anteriores».

La leche que da prestigio

El grueso de la producción de Arrabal va a parar a la cooperativa AgroCantabria, pero un pequeño lote va a parar a una quesería artesana vecina, El Bardal, que ha conseguido recientemente el premio al mejor queso fresco en el concurso de AFCA. «Son amigos de toda la vida, tres hermanos que empezaron desde cero, sin venir del sector. Para mí es un orgullo que mi leche forme parte de ese proyecto y que tengan tanto éxito», cuenta Pereda. «Además, se sienten orgullosos de decir que la leche es mía. Eso también te motiva».

Hasta aquí algunas pinceladas de la entrevista que se puede ver completa en la web de El Diario Montañés.