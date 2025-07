Confirmados dos focos de lengua azul bovina en Cantabria

La Consejería de Ganadería ha confirmado la aparición de dos focos del serotipo 8 de lengua azul bovina en Cantabria. En concreto, se trata del ... positivo de un animal en una ganadería de la Hermandad de Campoo de Suso, proveniente de Madrid y sin vacunar, y de seis animales que han dado positivo en una ganadería en Entrambasaguas y que sí estaban vacunados. Ninguno de los animales presentaba los síntomas habituales de la enfermedad (fiebre, alteración de mucosas, úlceras..) sino que los casos han sido detectados gracias a los controles rutinarios realizados por los servicios veterinarios.

Por ello, la consejera María Jesús Susinos ha valorado «el buen funcionamiento de la red de alertas sanitarias que permite de la detección precoz de estas enfermedades» pues, según ha concretado, «los animales no presentan ningún tipo de síntomas, pero gracias a los controles que marca nuestro protocolo y la colaboración de todos los clínicos con la administración, se ha demostrado que funcionan bien los mecanismos de alerta sanitaria de enfermedades emergentes». Además, ha recordado que la ausencia de sintomatología clínica aguda está directamente relacionada con la vacunación masiva de los serotipos 4 y 8, que tuvo lugar en el año 2024, y en la que participó masivamente casi al 100% la cabaña ganadera de Cantabria.

Campaña de vacunación

Susinos ha incidido en la necesidad de continuar con la vacunación, que este año por decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha pasado de ser obligatoria a ser voluntaria. Esto ha supuesto que en Cantabria haya disminuido la vacunación y sólo un 44% de los ganaderos han vacunado a sus animales.

En este sentido, desde la Consejería de Ganadería se vuelve a hacer un llamamiento a aquellos ganaderos que no han vacunado todavía este año, recordando que tanto las vacunas como su aplicación son gratuitas. «Todavía están a tiempo de vacunar a sus animales, es importante que lo hagan y desde la administración hemos realizado un esfuerzo económico importante para la adquisición de las vacunas de los serotipos 4 y 8». «Nuestra situación no es mala, pero no debemos bajar la guardia pues las enfermedades emergentes se comportan de manera caprichosa, por eso debemos estar alerta, además de que la vacuna ha demostrado que es efectiva», concuye la consejera.