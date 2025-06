El sindicato de Enfermería firma el pacto por la sanidad con «mejoras merecidas»

Un año después de que el Gobierno de Buruaga firmara el pacto por la sanidad de Cantabria solo con los médicos (representados por el Colegio ... profesional y el Sindicato Médico), con la polémica que desataron las exclusiones de aquella foto –se quedaron fuera CSIF y Satse, que habían trabajado en el borrador con la Consejería de Salud–, llega por fin el acuerdo con el colectivo de enfermería. Lo anunció el jueves la presidenta en el debate sobre el estado de la región y este viernes el consejero de Salud, César Pascual, ha hecho efectiva la rúbrica con el sindicato Satse, que recuerda las tensiones que han marcado este último año. Hasta el punto de que «el enfado generalizado» por la negociación en exclusiva con los médicos –«La gota que colmó el vaso»– desembocó en una manifestación con más de 1.200 enfermeras por las calles de Santander clamando contra «la discriminación» y exigiendo «soluciones».

En aquel momento, sindicato y Colegio de Enfermería iban de la mano en las reivindicaciones. Pero sorprendentemente, en el momento en el que Buruaga presumía de acuerdo, solo contaba con el respaldo de la organización sindical Satse, que considera que «recoge un paquete importante de mejoras de nuestras condiciones laborales».A juicio de su secretaria general autonómica, Ana Samperio, «es un buen pacto, con mejoras más que merecidas». En cambio, la entidad colegial, que preside Mari Luz Fernández, aún dudaba de si respaldarlo o no. Finalmente en la Junta directiva convocada en la tarde de ayer decidió no firmar por ahora

Mejoras en el pacto Adecuación retributiva Eliminar la discriminación salarial entre enfermeras de los centros de salud y de los hospitales.

Pago de guardias El plus de atención continuada se cobrará también en caso de baja, igual que se aprobó para los médicos.

Periodo de residencia Se pacta incluir los años de formación especializada (EIR) como tiempo trabajado.

Complementos específicos Compromiso de igualar los complementos de todas las enfermeras especialistas

Enfermera geriátrica Otro compromiso del pacto es avanzar en la creación de la especialidad de enfermería geriátrica.

Más matronas Ampliar las plazas de formación EIR de matronas para compensar el déficit de especialistas del SCS.

El equipo de César Pascual siempre se ha mostrado «dispuesto al diálogo», a «acercar posturas» y «a buscar adhesiones» al pacto, aunque en la práctica los avances han favorecido a los facultativos. La última medida aprobada, que también generó crispación en el resto de categorías profesionales, fue la de mantener el plus de las guardias en periodos de incapacidad temporal –una modificación de la Ley 9/2010, introducida a través de la ley de simplificación administrativa el pasado mes de mayo–.

«Es un paso adelante»

De hecho, después del revuelo, Satse ha conseguido incluir en el pacto que esa ventaja se extienda al personal de enfermería, de forma que todos aquellos profesionales que hacen guardia continuada –es decir, trabajan noches, fines de semana o festivos– no vean mermado ese complemento en caso de quedarse de baja laboral. Por el momento, lo que señala el documento es la modificación legal para que esa mejora pueda aplicarse. Además, Samperio subraya el compromiso de Sanidad de «eliminar la discriminación retributiva» que existe en la actualidad entre las enfermeras de Atención Primaria y las de los hospitales –por la misma jornada cobran más las primeras–, así como «un encuadramiento extraordinario» de carrera profesional y que «ser enfermeras especialistas no suponga una penalización» en este incentivo. De lo que se trata, explican desde Satse, es de que «los años y los méritos no empiecen a contar de cero cuando uno se especializa, sino que se acumulen con los que ya se tenían». Asimismo, se contempla «igualar los complementos específicos de las enfermeras especialistas».

Junto a estas medidas, el pacto recoge el compromiso de crear como especialidad la enfermería geriátrica, así como aumentar las plazas de formación especializada (EIR) de matronas para compensar de forma progresiva el déficit actual que arrastra el Servicio Cántabro de Salud, y que el periodo de residencia también cuente como tiempo trabajado. Samperio apunta que «vigilaremos el cumplimiento de los compromisos adquiridos», que suponen «un paso adelante» para el colectivo de enfermería.

El consejero César Pascual ha reconocido que llegar hasta el documento final «ha sido un proceso largo y no ha sido una negociación fácil», y ha matizado que no es un convenio retributivo, porque ese ya se acordó en la mesa sectorial.

«No hay negociaciones imposibles. Las hay difíciles, pero imposibles no. Estamos dispuestos a negociar con quien quiera sentarse en la mesa», ha señalado.