El doble de donaciones a golpe de clic Bolsas de plasma en el Banco de Sangre / Javier Cotera El Banco de Sangre hizo una llamamiento en redes ante la escasez de existencias de los grupos O- y A- y en un día logra duplicar la aportación para asegurar reservas MARTA SAN MIGUEL Santander Jueves, 9 agosto 2018, 07:47

Acción, reacción. Así funciona el compromiso cántabro cuando en redes sociales el Banco de Sangre de Cantabria lanza la alerta que precisa donaciones de los grupos 0- y A-. «En todo momento el suministro ha estado asegurado», explica José Luis Arroyo, director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Sin embargo, el llamamiento va más allá. «El anuncio por redes lo hicimos porque se estaban reduciendo las reservas de sangre. La sangre de otros grupos estaba dentro de los niveles adecuados, pero en este caso sí que había una disminución progresiva de las reservas». Es decir, no estaban dentro de un nivel peligroso, «pero sí para reponer el stock».

¿A qué se debe? La bajada no es extraña. Estos meses de verano se experimenta un descenso de la donación que puede oscilar entre el 15 o 20 por ciento respecto al resto de meses del año, según explican desde el Banco de Sangre. De esta manera, con el llamamiento realizado este martes por redes sociales, el Banco alcanzó los 178 donaciones: «Quisimos darle un empujón y la respuesta fue muy buena, entró el doble de sangre que entra en un día normal», que oscila entre las 80 y las 100 donaciones. «Con esa cifra podemos abastecer con tranquilidad las necesidades habituales de todos los hospitales y contar con unas existencias de seguridad que permita dar respuesta de situaciones de emergencia excepcionales en las que se pudiera incrementar la demanda», subraya Arroyo.

EN CIFRAS 178 donaciones de sangre se recibieron ayer tras el llamamiento por redes sociales de los grupos O- y A-, las menos comunes. 20 por ciento es la reducción que se experimenta de donaciones los meses de verano respecto a días normales del año. 18 años es la edad mínima para donar sangre, y 65 la máxima, pero con certificado médico, hasta los 70 años.

El mensaje apelaba a la solidaridad de los donantes: «Las reservas actuales de sangre de 0- y A- se encuentran actualmente en sus niveles más bajos. Necesitamos urgentemente la colaboración y solidaridad de todos los donantes de sangre y no donantes habituales», decía el anuncio, que si bien ha surtido efecto, la atención sigue puesta en que esos niveles de reserva no se reduzcan drásticamente.

El cambio de rutinas, las vacaciones o el hecho de que los centros de estudios donde van las unidades móviles estén cerrados influye en el volumen de sangre recibida. La dinámica de la vida diaria cambia y, con ello, el riesgo de dejar algún tipo de sangre con menos reservas de las deseadas. «Los sitios a los que vamos a hacer colecta, como centros de enseñanza universitaria o empresas, o bien estos meses no tienen actividad o bien su plantilla está mermada». Por no hablar de las condiciones meteorológicas: «Es así. Cuando hay buen tiempo baja la donación».

«No hay que bajar nunca la guardia, hay que asegurar el abastecimiento en el día y contar siempre con una reserva de seguridad»

Desde el Banco de Sangre de Cantabria, no obstante, insisten en que el servicio siempre ha estado asegurado: «Tenemos que estar preparados no sólo para las necesidades habituales sino para situaciones en las que el consumo se puede disparar al doble o al triple», explican sus responsables. De hecho, el objetivo de estos llamamientos va no sólo a asegurar el servicio de abastecimiento «en el día» sino que el reto está en «contar siempre con una reserva de seguridad adicional». Y para ello sólo hay un camino: «No hay que bajar nunca la guardia».

Para donar hay que acudir a la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre, ubicada en el hospital Valdecilla, en el Pabellón 13. Se requiere tener entre 18 y 65 años, y a partir de esta edad y con un certificado de su médico de cabecera, anual, podrá seguir haciéndolo hasta los 70. Además de en la Asociación, hay unidades móviles que recorren la región y los puntos los anuncian en su página web.