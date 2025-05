Los dos días de huelga en educación se inician hoy tras fracasar las negociaciones

Ángela Madrazo Santander Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los dos días de huelga en la educación pública de Cantabria comienzan hoy tras varios intentos de negociaciones fallidos entre los sindicatos y la Consejería que dirige Sergio Silva. La subida salarial de los docentes se estancó con una petición de los sindicatos de 240 euros más al mes, «lineales y no condicionados», y una oferta de Educación de llegar a 150,23 euros más en 2028 que, sumada a los complementos por sexenios (antigüedad y formación), alcanzaría los 337,96 euros más. La negociación quedó paralizada cuando el consejero abandonó la última reunión y aseguró que no se movería de la última propuesta, que «supone un esfuerzo mayúsculo» para las arcas públicas.

El paro de los docentes llega con unos servicios mínimos que, para la Junta de Personal Docente, «son abusivos». Las condiciones para la huelga establecen el 100% del profesorado como esencial en 2º de Bachillerato dada la cercanía en fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Lo que, como explican los sindicatos, «supone pasar de 1.000 docentes en servicios mínimos en la huelga del pasado 3 de abril, a 1.700 docentes ahora». Los representantes del profesorado presentaron un recurso al decreto que establece los servicios mínimos durante las jornadas de huelga y, con la denuncia, también expresaron su «firme rechazo» a la decisión adoptada por la Consejería, de «carácter arbitrario y abusivo».

«Concentraciones descentralizadas»en toda Cantabria Los docentes se movilizarán hoy a lo largo y ancho de toda Cantabria con concentraciones repartidas en ocho capitales de comarca. Habrá encuentros en Castro Urdiales (12.00 horas, Plaza del Ayuntamiento), Laredo (10.00 y 12.30 horas, Alameda y antiguo Ayuntamiento), Santander (12.00 horas, IES Santa Clara), Reocín (12.00 horas, Ayuntamiento), Alceda (09.00 horas, IES Vega de Toranzo), Torrelavega (12.00 horas, Plaza Mayor), Cabezón de la Sal (12.00 horas, Plaza de la Paz) y Potes (11.15 horas, IES Jesús de Monasterio). La principal movilización será mañana, jueves, en Santander, con una manifestación que los sindicatos esperan masiva, como fue la del 3 de abril. La marcha recorrerá las calles de la ciudad desde la sede de la Consejería en el Río de la Pila –de donde saldrá a las 17.30 horas– hasta la plaza de Correos, con una parada a medio recorrido frente al Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa.

Educación asegura por su parte que los servicios mínimos responden a la necesidad de impartir clases de preparación de la PAU. Mientras que Conchi Sánchez (CC OO), como portavoz de los sindicatos, defiende que «los alumnos de 2º de Bachillerato se quedan en sus casas durante estas semanas estudiando y preparando las pruebas». «Hay una instrucción interna, que procede del servicio de Inspección, donde instan a los equipos directivos a utilizar a los docentes de 2º de Bachillerato para cubrir las necesidades de otras etapas», revela.

A pesar de todo, los sindicatos lamentan «el mantenimiento de la convocatoria de dos jornadas de huelga al completo», que se debe a que «el consejero no se ha soldado a la silla de negociación, tal y como dijo que haría». Critican que Silva, «tras tres horas de reunión y un receso para valorar la petición, no se moviera ni una coma de su anterior oferta». Ese día «demostró que no tiene capacidad negociadora», por lo que ahora su llamamiento es hacia la presidenta del Gobierno de Cantabria.

No es la primera vez que los sindicatos apelan a María José Sáenz de Buruaga para que «coja las riendas de la negociación». De hecho, en esta ocasión esperan que asuma la negociación y «demuestre lo que ella misma pone en valor, que fue capaz de paralizar muchas huelgas de sanidad en la época en la que fue consejera», insiste López. La Junta de Personal exige esta reunión con Buruaga para que el consejero Silva «no tenga que pedir un receso en la negociación para consultar con ella por teléfono» los siguientes pasos a dar.

Aun así, los sindicatos creen que hay más en juego que el aumento salarial reivindicado. «No solo está la cuestión retributiva; también la inacción de la Consejería para no avanzar en otras materias importantes y sensibles en la mejora del servicio público». Ponen como ejemplo «la bajada de ratios, que el PP llevaba en su programa electoral; el no cerrar centros educativos o unidades públicas; no aumentar las unidades concertadas, como vienen haciendo toda la legislatura, o no destruir y deshacerse de plantilla en zonas rurales».

Son razones que motivan la huelga más allá de la reivindicación salarial. Por ello, la Junta hace un llamamiento a la participación masiva en la huelga de hoy y mañana, «tal y como ocurrió en la del 3 de abril». «Queremos que nos apoyen las familias, que nos apoyen el resto de trabajadores y colectivos, que nos apoyen los alumnos, que nos apoye la sociedad de Cantabria, porque estamos viendo que también hay parones, huelgas y concentraciones de sanidad». Algo que, a su juicio, demuestra como «los servicios públicos de Cantabria están en una encrucijada y nos toca defenderlos a todos». Las movilizaciones, sentencian las organizaciones sindicales, son «la herramienta que nos ayuda a avanzar en esa negociación en la que el consejero Silva se enroca en continuar».