Un enigma varado en la orilla

Algunos aseguran que nunca fue más que un barco inservible. Otros que llegó a dar la vuelta al mundo hace años y que tenía planes de darla otra vez. Lo único que pone de acuerdo a vecinos y curiosos después de casi un mes varado en la playa de El Puntal, en Ribamontán al Mar, es que está abandonado, desvalijado y que no hay nada que apunte a que su dueño vuelva a aparecer próximamente. Poco más pueden sacar en claro los bañistas y paseantes que se siguen cruzando con el olvidado trimarán. Entre castillos de arena, balones de playa y la bahía al fondo, la nave ya forma parte de la estampa veraniega de 2018.

Pero no todo lo que trae este barco son misterios. Entre motores ausentes y averías insalvables, la nave más enigmática del verano deja también algunas pistas. Ricardo Tricio, responsable del chiringuito de la playa, fue testigo de su aparición junto a otros compañeros. «Ese trimarán apareció un lunes de hace tres semanas por la tarde, varado apenas en el vértice de la playa», relata el hostelero, que todavía se sorprende con lo que ocurrió al día siguiente. «El martes, para nuestra sorpresa, vimos que se encontraba en el muelle. Fuimos parte del personal a echarlo al agua de nuevo cuando de repente un señor mayor salió de su habitáculo. Un hombre inglés que sin articular palabra abandonó la nave y se marchó», narra.

No volvieron a verle. Desde aquel martes 7 de agosto, el barco fue víctima de las mareas (y los saqueos) y fue a parar a su actual ubicación, a más de cien metros del lugar del incidente. «Ahí lo fondeamos, cogimos el ancla del barco y la echamos a tierra para que no se moviera». Al menos en la medida de lo posible. Debido a su estado y a las fugas de agua, el trimarán continúa a merced de las mareas. Un estado que, tal como afirman varios vecinos del puerto deportivo Marina del Cantábrico de Raos, su dueño intentó remediar anteriormente.

«El dueño del barco es un marinero de gran nivel, incluso ha dado la vuelta a África con otras embarcaciones»

«Llegó al puerto en septiembre del año pasado y se instaló para reparar el barco personalmente. Es un marinero experimentado y de mucho nivel. Incluso ha dado la vuelta a África y ha realizado otros viajes de gran complejidad. No era un aficionado cualquiera», afirma el responsable de uno de los negocios ubicados en el puerto deportivo. No es el único vecino de la zona que fue testigo de su larga estancia y de sus reparaciones. «Vino el año pasado por aquí, iba y venía de Inglaterra constantemente», afirma un responsable del puerto que le vio durante este periodo. «Se quedó aquí en la rampa y estuvo haciendo más reparaciones. Unos arreglos que realizaba de una forma totalmente artesanal. Hace un mes intentó irse, y no sabemos muy bien qué es lo que lo pasó exactamente pero el barco se quedó ahí en la arena de El Puntal y el hombre desapareció. No sé si volverá, es un señor muy mayor», relata.

Han pasado tres semanas desde aquella última travesía. «Ahora se ha convertido en una curiosidad más de la playa», asiente una vecina de Ribamontán al Mar. Es más pesimista respecto a su futuro: «Por desgracia, si todavía permanece aquí cuando llegue el invierno se acabará destrozando». Para entonces habrá pasado el tiempo legal para considerar el estado de la embarcación como abandono.

Así lo confirman en la Capitanía Marítima de Santander, que recuerdan el artículo 302 que regula el procedimiento sobre «aquellos buques que permanezcan durante más de tres meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar dentro del puerto sin actividad apreciable». Un caso que se ajusta a la situación del trimarán de El Puntal, tal como informan desde el departamento de Coordinación de Seguridad de la Capitanía Marítima de la capital cántabra: «En el caso particular de este trimarán, sí que podríamos considerar la cuestión como un abandono de un buque en el puerto. En caso de que hubiera que retirarlo de donde está, podría existir una sanción por valor de los gastos de esa operación».