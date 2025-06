Los partidos ponen nota a Buruaga

Las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 trajeron a Cantabria dos novedades respecto a la legislatura anterior. La más relevante, el giro de ... la comunidad autónoma hacia la derecha y la victoria del Partido Popular, que tras dos bipartitos consecutivos volvía a tener los números para regresar a Peña Herbosa. La segunda, que el Gobierno que salía de esos comicios desplegaría sus políticas sin mayoría absoluta. Fue decisión de la presidenta Buruaga no integrar en su Ejecutivo ni a PRC ni a Vox, las dos formaciones con las que ha ido cerrando acuerdos a uno u otro lado en función de los asuntos y las necesidades. Los Presupuestos con uno, la Ley de Memoria Histórica y la de Simplificación con otro...

«Vengo a cerrar una etapa agotada y a abrir otra nueva que nos permita dar un gran salto adelante. Vengo a tomar decisiones valientes, conseguir resultados y cambiar lo que haya que cambiar», dijo el día de su investidura. Con la primera mitad de la legislatura ya en los libros, Buruaga se planta ahora ante la segunda parte de su mandato con un puñado de compromisos cumplidos, muchas expectativas que aún no han salido de los despachos y una lista de proyectos todavía en el limbo. Los de casa, el PP, aprueban con nota su gestión, los socios habituales (PRC y Vox) no le conceden el aprobado y para los socialistas, que le dan un 2 de nota media, todo va peor en Cantabria salvo aquellas inversiones que dependen del Gobierno central.

Juan José Alonso Partido Popular «No llega al aprobado por los datos y la magnitud de los problemas. Hay poco hecho y mucho por hacer»

Lo mejor de la legislatura La gestión económica y la reducción de las listas de espera sanitarias

1. Gobernar en minoría es un reto que Buruaga está afrontando con éxito gracias a su capacidad de diálogo para llegar a acuerdos, sacar adelante los grandes retos de la región y hacer funcionar la economía. Ha logrado aprobar los Presupuestos de 2024 y 2025, que aplican una bajada de todos los impuestos de competencia autonómica, de la que los 300.000 contribuyentes cántabros ya se benefician ahorrándose entre 200 y 600 euros de media. La Ley de Simplificación revoluciona la forma de trabajar de la administración, ha eliminado carga burocrática y permitirá atraer inversión.

9 la nota

2. El trabajo del PP y de Buruaga para sacar al lobo del Lespre, llevando los intereses de nuestros ganaderos no sólo a Bruselas, también a La Moncloa.

3. Hay avances en la reducción de las listas de espera sanitarias, que ya han revertido la tendencia ascendente de legislaturas anteriores gracias al plan de choque de 65 millones en tres años.

4. Antes no se construía vivienda pública y ahora sí con el plan del Gobierno que va a poner en el mercado 285 viviendas de alquiler asequible en 9 ayuntamientos. Una medida para de dar solución al problema de déficit de vivienda, como lo ha sido la aprobación de la reforma de la Ley del Suelo que facilita la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico y como la futura Ley de Vivienda que garantizará el acceso efectivo a la vivienda y ofrecerá seguridad jurídica a los propietarios frente a la okupación.

Los principales asuntos pendientes Conseguir un sistema de financiación justa y obras pendientes del Estado

1. Entre los retos pendientes, está lograr la implicación del Gobierno de España para avanzar en las grandes infraestructuras que dependen del Estado, especialmente en materia de infraestructuras: somos la única comunidad junto a La Rioja sin un kilómetro de AVE, hace dos años el Gobierno de España diseñó para Cantabria unos trenes que no cabían por los túneles, el tren que une Santander con Bilbao tarda lo mismo que hace 60 años y no conocemos aún el proyecto del tren rápido que ya está redactado en un cajón del Ministerio, y sufrimos un importante retraso en el tercer carril a Bilbao y en la A-73 en la conexión por autovía con La Meseta.

2. Igualmente, otro asunto relevante es el de la financiación autonómica, que sigue pendiente de actualizar. Es necesario iniciar ya la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica para dotar a las comunidades autónomas de más recursos, en un momento además en que el Gobierno de España sigue sin cumplir con la obligación de actualizar las entregas a cuenta del sistema, porque estamos afrontando gastos de 2025 con ingresos de 2023. Eso implica la llegada de 22 millones de euros menos al año.

3. Y también, muy importante, conseguir que el Ministerio de Sanidad atienda las reivindicaciones de las comunidades autónomas para garantizar el futuro de la Atención Primaria y se comprometa con la resolución de problema de la falta de médicos y pediatras.

Lo peor de la legislatura El sanchismo y sus incumplimientos tienen consecuencias en Cantabria

1. Las consecuencias del sanchismo a nivel nacional también se están haciendo notar en Cantabria, al igual que en el resto de comunidades autónomas. La actitud del Gobierno de Cantabria es siempre de lealtad institucional con el Gobierno de España, pero no hay reciprocidad. La relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez es muy complicada porque no gobierna para todos en pie de igualdad al haberse entregado a las minorías radicales y al independentismo. En los últimos días, durante la visita del ministro de Cultura a Cantabria, la presidenta María José Sáenz de Buruaga destacó que la interlocución que hay con este departamento es una excepción. La mayoría de ministerios no responden cuando hay una llamada desde Peña Herbosa.

2. Los incumplimientos con Cantabria se han convertido en la tónica habitual del Gobierno de Pedro Sánchez, que está totalmente roto y rodeado por escándalos de corrupción y es incapaz de aprobar los Presupuestos del Estado.

3. A la inestabilidad del PSOE en el Gobierno de España, se unen también en Cantabria las crisis de los partidos de la oposición. Las luchas de poder y los congresos internos de los partidos de la oposición en la oposición han provocado que estén más preocupados de defender sus intereses partidistas que los de los cántabros.

Paula Fernández PRC «Aprueba por inercia del bipartito y suspende por gestión. Cantabria tiene menos voz por su falta de liderazgo»

Lo mejor de la legislatura Continuar los proyectos que dejó el bipartito y el apoyo a los municipios

1. Lo mejor que ha hecho este Gobierno es continuar los grandes proyectos que heredó del anterior. A diferencia de lo que ocurrió en el anterior mandato del PP, cuando paralizó y enterró todo lo que encontró en marcha, en esta ocasión ha acertado al continuar proyectos como el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), el centro logístico de La Pasiega, la Unidad de Protonterapia de Valdecilla y las mejoras de infraestructuras en los municipios. Todos ellos avanzan porque ya estaban en ejecución y porque el PRC está ejerciendo una oposición responsable y constructiva para garantizar que no se detengan, anteponiendo siempre el interés general de los cántabros.

4 la nota

2. Esa actitud constructiva también ha sido decisiva en la reforma fiscal. La propuesta inicial del Partido Popular sólo beneficiaba a las rentas más altas, pero gracias a la intervención del PRC se reorientó a favor de las clases medias y trabajadoras. Fue una de nuestras condiciones para apoyar el presupuesto de 2024 y los contribuyentes que estos días presentan su declaración de IRPF se están beneficiando de ello.

3. Lo mismo ha ocurrido con la financiación local, que ha mejorado gracias a que el Partido Regionalista de Cantabria ha exigido incrementos superiores al IPC para los consistorios en el Fondo de Cooperación Municipal y mejoras en el Plan de Inversiones Municipales, reduciendo al 5% la aportación a las obras de los municipios en riesgo de despoblamiento.

Los principales asuntos pendientes Sin política industrial o ayudas a los autónomos ni voz propia en Madrid

1. Uno de los grandes retos pendientes es el plan de apoyo a los autónomos, que la presidenta prometió en su investidura como una prioridad inmediata. Dos años después y tras el anuncio grandilocuente de una inversión de 40 millones de euros, solo hay propaganda. Cantabria pierde trabajadores autónomos desde enero de 2024. Mientras las autonomías vecinas aplican medidas fiscales específicas, aquí seguimos esperando una estrategia clara.

2. Seguimos a la espera de una política industrial seria, porque lo único que hemos vivido en estos dos años han sido despidos y crisis, como ha ocurrido en Bridgestone o estamos viendo estos días con la huelga masiva del sector del metal. Seguimos esperando la cesión a Cantabria del polígono de La Vega de Reinosa, que prometió expresamente la presidenta, y el cumplimiento de los proyectos para la reindustrialización de Campoo y el Besaya que incluimos los regionalistas en la negociación presupuestaria.

3. Este Gobierno tiene también pendiente alzar la voz reivindicativa de Cantabria. En estos dos años, no le hemos escuchado ninguna postura propia en relación con la reforma de la financiación y ha sido muy poco enérgico a la hora de exigir el cumplimiento de los compromisos del Estado con infraestructuras clave para el futuro, como el tren a Bilbao. El Gobierno de Buruaga o guarda silencio, o se limita a repetir las consignas que le llegan desde Génova contra el Gobierno de España

Lo peor de la legislatura Peor sanidad, conflictos en Educación y colapso de los servicios sociales

1 . El deterioro que está provocando Buruaga en el Estado del Bienestar en Cantabria. En sanidad, los datos son concluyentes. Sufrimos una falta constante de médicos, agravada por la incapacidad de la Consejería para resolver un concurso de traslados que lleva dos años bloqueado. Las listas de espera se han disparado a pesar del ingente aumento presupuestario, el Hospital de Laredo está en vías de desmantelamiento y los cierres de consultorios rurales están a la orden del día, por no hablar de la falta de personal en los SUAP o de los agravios entre el personal sanitario. Hay más gasto, pero peor servicio.

2. El Gobierno ha incumplido el acuerdo unánime del Parlamento para acometer la equiparación salarial del profesorado y ha generado un clima constante de tensión. Se están cerrando colegios públicos como El Pedregal de Castro. Se han recortado plazas en los municipios más afectados por el despoblamiento. Las políticas educativas están desconectadas de la realidad de alumnos y docentes.

3. Asistimos al colapso del sistema de valoración de la discapacidad, con más de 9.400 personas en espera y demoras de 20 meses para ser valoradas. El tiempo medio de espera para ingresar en una residencia supera los 18 meses. Estamos ante una clara privación de derechos fundamentales. En lugar de reforzar el sistema, el Gobierno ignora el problema.

Pedro Casares PSOE «Ni aunque los examinadores fueran del PP lograría el aprobado. Nada ha mejorado en estos dos años»

Lo mejor de la legislatura Las mejoras en infraestructuras que llegan del Gobierno central

1. Lo mejor que le ha pasado a Cantabria en estos dos años de gobierno del Partido Popular con María José Sáenz de Buruaga en la Presidencia tiene que ver con la continuación y el avance de todas las inversiones en materia de infraestructuras por parte del Gobierno de España. Es decir, por asuntos que nada tienen que ver con la gestión del PP desde Peña Herbosa.

2 la nota

2. Vemos que todo lo que en estos momentos está en obras en Cantabria es gracias a las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la modernización de la red ferroviaria de Cercanías con una inversión de más de 1.500 millones de euros, la llegada de la Alta Velocidad que conectará con Madrid en tres horas, con más de 1.800 millones de euros, a las obras del desfiladero de La Hermida, el tercer carril entre Santander y Polanco, el enlace de Sierrapando-Barreda que está a punto de inaugurarse, la construcción del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), el centro logístico de La Pasiega con su estación intermodal, la reforma de La Lechera para la creación de un espacio cultural o el soterramiento de las vías a su paso por la ciudad de Torrelavega.

3. Ningún Gobierno de España había invertido tanto en Cantabria en tan poco tiempo. El cambio de gobierno en la comunidad autónoma no ha alterado la hoja de ruta de todos esos compromisos que el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE tenemos con Cantabria.

Los principales asuntos pendientes La vivienda, principal prioridad junto a la industria y los derechos sociales

1. La principal prioridad es desarrollar una política autonómica de vivienda que responda a las necesidades de los cántabros, que pase por aplicar la ley de vivienda estatal, por incrementar la inversión en construcción de vivienda pública en alquiler, en rehabilitación de vivienda, por regular los alquileres turísticos, por establecer zonas tensionadas como piden Castro y Comillas, por crear una renta básica de emancipación para jóvenes o por desarrollar el Perte de la vivienda industrializada que va a facilitar la construcción de viviendas.

2. Apoyar a la industria y a la actividad productiva y económica de Cantabria, apostando firmemente por nuevos sectores como el emprendimiento digital, la biotecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial o la energías renovables, que permitan atraer y retener el talento, innovar y generar empleos de alto valor añadido, impulsar la reindustrialización de comarcas como la del Besaya o Campoo y, a su vez, sentar las bases para un desarrollo más sostenible y sostenido en el tiempo que garantice un progreso seguro para las próximas generaciones.

3. La tercera gran asignatura pendiente es no dejar que se retroceda en derechos para los cántabros, como ha ocurrido estos dos años. El PSOE va a ser un dique de contención contra los recortes de la agenda reaccionaria pactada entre el PP y la extrema derecha de Vox.

Lo peor de la legislatura Cantabria está bloqueada y han vuelto las políticas de recortes

1. Cantabria está bloqueada. Los profesores en huelga, el desarrollo de la formación profesional paralizado, los profesionales sanitarios reclamando igualdad de derechos y denunciando recortes, los centros de salud y hospitales colapsados ante la falta de médicos, los consultorios rurales cerrados, los trabajadores de la industria solos en la defensa de mejores condiciones laborales; el turismo y el comercio sin planes estratégicos, la defensa del medio ambiente, en punto muerto; las ayudas autonómicas a los agricultores y ganaderos, inexistentes; la vivienda, sin prioridad para ayudar a jóvenes a emanciparse y a las familias a crear un hogar; las políticas de igualdad o conciliación...

2. Con Buruaga y el PP en el gobierno han vuelto los recortes y las peores políticas, que creíamos olvidadas y que tanto daño hicieron al desarrollo de Cantabria entre 2011 y 2015.

3. Hemos vuelto a los retrocesos en derechos como vemos con la derogación de la Ley de Memoria, a los recortes en los servicios públicos, al desmantelamiento progresivo de la sanidad, la educación o las políticas sociales, a la reducción de inversión en innovación y ciencia y a la falta de proyecto de región para afrontar temas fundamentales como las políticas de vivienda, para la transformación de la industria y de la actividad productiva o para el despliegue de fondos europeos.

Leticia Díaz Vox «No llega al aprobado por los datos y la magnitud de los problemas. Hay poco hecho y mucho por hacer»

Lo mejor de la legislatura Derogar la Ley de Memoria, la Ley de Simplificación y el lobo

1. Aunque para que cumplieran la promesa electoral de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria tuvieron que ser presionados a través de nuestra proposición de Ley, lo importante es que la derogación saliera adelante. Fue gracias a la presión de Vox.

2. Aunque la ciudadanía todavía no puede notar los efectos de la Ley de Simplificación Administrativa, pues demasiados de sus postulados se encuentran pendientes de ejecución y desarrollo, consideramos positiva su aprobación gracias a los votos de Vox. Se trata del primer paso esencial para reducir burocracia e iniciar el cambio imprescindible, que debe empezar dentro de la propia Administración de la comunidad autónoma.

4 la nota

3. Ha sido positivo aprobar y empezar y ejecutar el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria. Aunque la situación de la ganadería en Cantabria sigue siendo dramática por otros muchos asuntos, el control del lobo es determinante para supervivencia de un sector que contribuye decisivamente a la conservación del territorio, tal como lo conocemos y disfrutamos. Lamentablemente, pese a esos aspectos positivos, al analizar el resto de políticas, la puntuación del Gobierno de Cantabria no puede estar por encima del 5, que permitiría, al menos, llegar al aprobado, porque la magnitud de los problemas y los datos reales, hacen que pese más lo que está por hacer, que lo que se ha hecho.

Los principales asuntos pendientes Menos burocracia, apoyo al sector primario y el absentismo laboral

1. Hace falta, de manera urgente, reducir de forma efectiva la burocracia que sufren los ciudadanos de Cantabria. También los plazos de determinación del grado de la discapacidad y dependencia y las listas de espera sanitarios. La Ley de Simplificación obligaba al Gobierno a concretar en un plan algunas de las líneas generales que recogía la nueva norma.

2. También urge cumplir, en los plazos que se establecieron, los compromisos con el sector primario y abandonar el Pacto Verde Europeo que les está arruinando. En este sentido, Vox ha puesto esta condición antes de pactar con el PP los Presupuestos de otras comunidades autónomas como Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana.

3. Urge acabar con el aislamiento de Cantabria mediante un plan creíble de infraestructuras, reivindicando nuestra inclusión en el Corredor Atlántico y corrigiendo la pésima red de Cercanías ferroviarias y de larga distancia. Los usuarios lo están demandando.

4. Urge atender las demandas de las víctimas del terrorismo. La pasada legislatura, Vox impulsó una ley regional para apoyar y dar respaldo económico a este colectivo. Las primeras ayudas ya se han tramitado.

5. Urge combatir, con medidas concretas y efectivas, el absentismo laboral, que se trajo por primera vez a debatir al Parlamento hace algunas semanas gracias a una iniciativa de Vox.

Lo peor de la legislatura Aumento de la pobreza, propaganda y esconder la corrupción del bipartito

1. La tasa de pobreza y exclusión social en Cantabria ha experimentado un aumento muy preocupante en los últimos años, alcanzando niveles que reflejan una tendencia al alza en la vulnerabilidad económica de la población, mientras el gasto crece. Durante estos cuatro años se ha mantenido el incremento de la pobreza en Cantabria. Ese es uno de los peores aspectos negativos de lo que va de legislatura.

2. Se ha tapado la corrupción del bipartito sin cuestionar su herencia. Comprar la investidura y la aprobación de los presupuestos del PP tuvo un coste alto para los cántabros, se escondieron las malas prácticas, el caciquismo y las corruptelas y se asumieron costes más que cuestionables en todo lo anteriormente proyectado, desde la protonterapia hasta La Pasiega, sin el debido análisis riguroso.

3. El Gobierno de Buruaga ha aprobado decenas de planes propagandísticos para seguir haciendo lo mismo. Pacto ganadero, Pacto por la Justicia, Plan de Autónomos, Agenda Digital, Revolución Fiscal… son sólo algunos ejemplos de cómo darle un nombre a las cosas para seguir haciendo lo mismo.

4. Buruaga es la campeona de la recaudación, pero olvida que, cuando estaba en la oposición, exigía deflactar los impuestos para que la inflación no asfixiara a las familias: Consejos vendo, que para mí no tengo.