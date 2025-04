Estos son los premios mejor dotados de Cantabria

Violeta Santiago Santander Lunes, 21 de abril 2025, 07:16 Comenta Compartir

En Cantabria no hay premio con mayor dotación económica que el del Pueblo del año, con el que la Consejería de Fomento hace llegar 130. ... 000 euros a una localidad como reconocimiento a un esfuerzo colectivo, pero en la región se puede optar a otros muchos que dependen de talentos individuales. Adjunto va un ranking con gran parte de ellos, ordenados por el tamaño del cheque. Si busca alguno (Mujer Empresaria, el Estrañi a un periodista, o el Beato de Liébana) y no lo encuentra, no es un error: son de gran resonancia pública pero sin respaldo económico.

Las recompensas al trabajo de las carrozas de la Batalla de Flores de Laredo van a una actividad que ha generado previamente mucho gasto. El ganador se lleva 18.123 euros, cantidad que va descendiendo por la clasificación hasta, por ejemplo, los 13.723 que ingresa el noveno posicionado. Cifra similar a esta última (13.062 euros) recibe el primer premiado en el Coso Blanco de Castro Urdiales. Los vencedores del concurso de carretas de Reinosa captan mucho menos (6.000 euros para el primer clasificado) y la Gala Floral de Torrelavega, aún menor cantidad: el ganador logra 4.500 euros. Fuera de los anteriores, que son laureles grupales, destaca el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Su concesión depende del Ministerio de Cultura pero, debido al enraizamiento de la UIMP en Santander se puede considerar cántabro. Está dotado con 20.000 euros. Pero en breve esta cantidad se quedará pequeña: Valdecilla anunció hace poco que dará un premio (anual y nacional) dotado con 50.000 euros a un profesional de prestigio. Aún no hay ganadores. Ahora, inmediatamente después del de la UIMP se ubica el galardón de novela corta José María de Pereda: son 12.000 euros que salen de los presupuestos del Gobierno de Cantabria. La Universidad de Cantabria apoya el emprendimiento con un galardón que hace llegar al bosillo del ganador 10.000 euros, si bien queda supeditado a la efectiva materialización del proyecto. Lo mismo ocurre con el finalista (4.500 euros). Los de investigación Juan María Parés respaldan con 7.000 euros a un buen trabajo de investigación o a la trayectoria. El premio a la innovación docente del Consejo Social de la UC lleva consigo 5.000 euros. Y, sin salir del ámbito académico, el Isabel Torres para estudios de género supone 2.000 euros. También el Colegio de Médicos (COM) se fija en las mejores tesis doctorales y les otorga 2.500 euros. El COM también premia con 2.000 el mejor Expediente Académico de Medicina. En el Ayuntamiento de Santander, el premio literario más alto que se puede conseguir es el Tristana de novela fantástica, dotado con 8.000 euros. Por debajo se quedan el Alegría (de poesía, 5.000 euros), la misma cifra que se embolsa quien recibe el prestigioso Ciudad de las Letras anual. Para los José Hierro (de poesía y relato corto) se consignan 2.000 euros en cada caso. Cuantías similares establece el Gobierno de Cantabria para sus galardones literarios. Los de cuentos y poesía se llevan 5.000 euros respectivamente y el de novela gráfica algo menos (4.500) pero el primer premio de Artes Plásticas (es nacional) supone 8.000 euros, la mitad para el primer cántabro clasificado. Lo mismo ocurre en otras categorías: ¿Fotoperiodismo general? 3.000 euros. ¿Fotoperiodismo cántabro? La mitad. 5.000 euros en Presidencia La Consejería de Presidencia abre mucho más la cartera al animar a explorar líneas de investigación en las administraciones públicas y de la función pública en las dos modalidades de galardón con que cuenta. En ambos casos la dotación asciende a 5.000 euros. En el área social del Ejecutivo los premios de Cooperación Internacional, uno en innovación y otro en compromiso, están fijados en 3.000 euros. Las Justas Literarias de Reinosa (muy conocidas) reparten una única cantidad: 3.250 euros para el primer puesto en todas las modalidades. Otros literarios que pueden mencionarse debido a la cantidad que reparten son Santoña la Mar (2.000 euros el galardón máximo) y Camargo 950 euros. Entre uno y otro, en euros, se sitúa el José Luis Hidalgo de poesía que se concede en Torrelavega cada dos años y que supone cobrar 1.800 euros. En la capital del Besaya, el concurso de comics para no profesionales otorga al principal premiado 1.300 euros. Por toda la región proliferan los certámenes de pintura rápida. El Consistorio más generoso es Bezana, con su cheque de 2.500 euros al ganador. En Potes otorgan 2.000 al primero, en Torrelavega 1.500 euros y en Camargo se queda en 1.1125 euros y material de Bellas Artes. También en los ayuntamientos, dos respaldan con alegría otros dos premios, en este caso, de tinte musical. San Vicente de la Barquera concede 3.500 a la coral ganadora del certamen de la Canción Marinera, mientras que Arnuero ha conseguido este año patrocinador para su concurso internacional de Música de Cámara. Dará 3.000 euros al ganador o ganadora y 2.000 al segundo clasificado. Con información de: Ana Bringas, Ana Cobo, Vicente Cortabitarte, Pedro Álvarez y Nacho Cavia

