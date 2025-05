Sócrates Sánchez Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 10:21 Comenta Compartir

Nacho Solana, chef del restaurante Solana, ha puesto en valor la dificultad para alcanzar la excelencia a construir un restaurante de referencia desde un pequeño ... pueblo. «Una de las raíces más importantes es el legado familiar. Hacerlas en un mundo rural parece fácil, pero no lo es. Yo recuerdo cuando iba al instituto y estudiaba cocina, me daba vergüenza no poder hablar de programas y partidos que se veían en televisión porque solo teníamos la primera y la segunda», ha relatado con un toque de humor.

Solana ha destacado la necesidad de mantener esa economía circular. «Hoy en día podemos tener cualquier producto en un día, pero tratamos de conectar con las personas de nuestro alrededor, de seguir comprando los huevos y los pollos en el pueblo». El chef ha recordado que vivir en un pueblo es enfrentarse a dificultades: «Nosotros cuando se fue la luz el otro día, no nos sorprendió, sabemos lo que es, porque lo hemos vivido antes».

