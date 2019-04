Revilla, sobre la multa: «Solo fui a Comillas a comer un arroz con almejas, el más caro de la historia» Miguel Ángel Revilla junto a José María Mazón esta mañana en un acto en santander. / Roberto Ruiz El presidente de cantabria interpondrá un recurso contra la sanción de 1.000 euros este lunes DM . Santander Sábado, 6 abril 2019, 13:46

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha avanzado hoy que este próximo lunes, 8 de abril, interpondrá un recurso contra la multa de 1.000 euros que le impone la Junta Electoral Provincial (JEP) tras la denuncia que interpuso el PSOE, su socio de Gobierno, por un acto al que asistió junto al candidato del PRC al Congreso y exconsejero de Obras Públicas, José María Mazón, en Comillas.

Como ha avanzado este periódico en exclusiva la JEP ha impuesto a una multa de 1.000 euros a Revilla y otra de la misma cantidad a Mazón por presentar el pasado 14 de marzo el proyecto de las obras del puerto de Comillas en un acto días después de la convocatoria de las elecciones generales.

Leer más La Junta Electoral multa con mil euros a Revilla y Mazón por la denuncia del PSOE

La denuncia contra los dos regionalistas fue interpuesta por Noelia Cobo, la secretaria de Organización del PSOE, partido con el que el PRC de Revilla gobierna en bipartito la comunidad autónoma en esta legislatura y con quien también gobernó durante otro ocho años, entre 2003 y 2011.

A preguntas de la prensa en un acto del PRC en Santander, Revilla ha asegurado que recurrirá la multa porque él «no abrió la boca» en aquel acto de Comillas y ha criticado que ha conocido la resolución de la JEP por la prensa ya que ni a él a ni a Mazón se les ha notificado la resolución, de la que tampoco tendría notificación el PSOE, según han señalado fuentes socialistas.

Además, por darse esa situación de haber conocido la multa por los medios de comunicación, el secretario general del PRC ha señalado que «también realizará una protesta» ante la Junta Electoral porque, ha dicho, «pensaba que los primeros que tendrían que recibir la notificación son los afectados» y, además, «tampoco conozco los motivos que tienen estos señores para meterme a mí 1.000 euros y a Mazón otros 1.000».

Aunque el caso de Mazón cree que podría «tener algún tipo de explicación», porque fue quien hizo referencia al proyecto a preguntas de los miembros de la Cofradía, pero a él «no» porque «yo no he abierto la boca, salvo para comerme un arroz con almejas». «Caro arroz con almejas que me ha costado 1.000 euros, el menú más caro de la historia», ha apostillado el líder del PRC.

Revilla ha insistido en que él no intervino ni dijo «ni una palabra» en aquel acto en Comillas, al que asistió para acompañar a su exconsejero de Obras Públicas porque la cofradía de pescadores le hacía un homenaje.

«Es cierto que estuve en Comillas aquel día, me día un paseo por la playa, me hice una foto y asistí al homenaje que le dieron 40 pescadores a Mazón, pero me puse en un esquina, me comí el arroz con las almejas y me vine para casa, eso es todo lo que hice y... 1.000 euros», ha añadido.

«Hombre, que te denuncie el socio, cuando encima desde el Gobierno de España todos los viernes, sin estar gobernando, saca decretos»

Y, por supuesto, se ha referido al hecho de que haya sido su socio de Gobierno, el PSOE, quien les haya denunciado. «Hombre, que te denuncie el socio, cuando encima desde el Gobierno de España todos los viernes, sin estar gobernando, saca decretos y decretos», ha criticado Revilla.

Por ello, ha lamentado que los socialistas les hayan denunciado por aquel acto en el que ha indicado que Mazón solo hizo referencia al proyecto del puerto porque «durante la comida le preguntaron» pero, ha afirmado, «lo único que dijo es que ya estaba en marcha, o algo así». No obstante, ha enfatizado que, una vez se le notifique la resolución que espera que sea este mismo lunes, interpondrá tanto el recurso contra ella como la protesta y «a ver qué dicen», porque «yo no hablé y me cascan 1.000 euros por ir a Comillas».

Y se ha preguntado qué tiene que hacer. «¿Qué hago, no hablo?», ha dicho, al tiempo que ha reivindicado que él sigue siendo presidente de Cantabria y, desde las 7.00 a las 23.00 horas, está trabajando y, por tanto, acude a sitios y eventos a los que le invitan.