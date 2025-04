El Rey Juan Carlos demanda a Revilla por difamación

Gonzalo Sellers Santander Martes, 1 de abril 2025, 12:33 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

La amistad que en otros tiempos tuvieron Don Juan Carlos de Borbón y Miguel Ángel Revilla se ha roto. El Rey Emérito ha decidido demandar al expresidente cántabro por «expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que suponen una grave calumnia» y que fueron realizadas en los medios de comunicación entre octubre de 2022 y enero de 2025, según el comunicado hecho público por Guadalupe Sánchez, abogada del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y contratada ahora por el monarca para reclamar a Revilla 50.000 euros por daños morales.

Según la letrada de Novalex, el diputado regionalista se refirió a Don Juan Carlos empleando expresiones que lesionan su derecho fundamental al honor, recogido en el artículo 18.1 de la Constitución.

Zarzuela, solo minutos después del anuncio de Novalex, se apresuró a aclarar que esta demanda contra Revilla «se trata de una iniciativa personal» de Juan Carlos I «a través de sus abogados privados» y que el padre de Felipe VI no ha «consultado» en ningún momento a Casa Real sobre el inicio de este pleito sin precedentes.

Miguel Ángel Revilla fue un gran defensor del rey Juan Carlos durante años hasta que el emérito decidió abdicar en 2014. A partir de ese momento, y a raíz de las informaciones que llegaron entonces sobre las actividades financieras del emérito, el líder del PRC fue muy crítico contra él en sus intervenciones en televisión. «Yo estoy contra los corruptos. Yo quiero que quién me representa de ejemplo al máximo nivel. Por eso estoy contra él», llegó a decir en una de sus entrevistas en 'El Hormiguero'.

Antes de interponer la demanda, y con el objetivo de evitar el litigio, la abogada dice haber solicitado un acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander. Así que la única forma de evitar llegar a los tribunales es que el propio Revilla rectifique públicamente sus declaraciones. Esa rectificación, indica la nota, debe producirse «a través de los mismos medios» donde se produjeron las afirmaciones que han provocado la indignación del anterior jefe del Estado. En caso de no hacerlo y de llegar a juicio, el montante total de los 50.000 euros sería donado por el Rey Emérito a Cáritas España.

El pasado mes de octubre, el expresidente de Cantabria hizo unas declaraciones en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta en los días en los que se hablaba de los audios entre el rey Juan Carlos y Bárbara Rey. «Llevo años denunciando a esta persona y me ha costado incluso algún disgusto porque todavía hay gente que estas cosas las ve lógicas», dijo.

Revilla aprovechó para recordar que Don Juan Carlos «tiene una inmensa fortuna fuera de España. Por lo menos 60 millones le dio a Corinna y lo tenía fuera. Pero yo creo que esa es la punta del iceberg, habrá mucho más». Y fue más allá. El líder regionalista aseguró que «es una apátrida fiscal, casi nada. Un jefe del Estado que se ha declarado ciudadano tributario de otro país. No conozco en Europa, en cualquier democracia de las que están a nuestros alrededor, que un jefe del Estado haya renunciado a ser pagador de los impuestos en el país que le ha tenido como jefe de Estado. Esto es terrible».

También en una de sus numerosas visitas a 'El Hormiguero', Revilla comentó que «el rey emérito cometió un fallo. En una de esas entregas que se le hacían, le ingresaban 100 millones, concretamente Arabia Saudí. Le dio 65 a su amiga íntima, a lo que fuese. Corinna». En ese mismo programa, hablando de este tema, el diputado cántabro dijo: «yo estoy contra los corruptos. No he robado en mi vida, y no soy un defraudador porque pago hasta el último céntimo. Quiero que quien me ha representado y me representa, dé ejemplo al máximo nivel. Incluso más que aquel defraudador de la calle que no tiene una responsabilidad y que sí tiene ese señor que en Navidad nos hacía un llamamiento a ser todos iguales y a ser contribuyentes».

Otro ejemplo de esas declaraciones de Miguel Ángel Revilla sobre el rey Juan Carlos, son las que hizo en el año 2023 en el programa 'Todo es mentira' de Risto Mejide. En su conexión con el programa de Cuatro, el que fuera presidente de Cantabria aseguró que «seré un tío raro, pero creo que tengo derecho a estar indignado porque le he conocido, me ha defraudado, he tenido una relación con él más allá de la estrictamente protocolaria, que cuando se descubre todo esto me ha defraudado enormemente».

Es la primera vez que un monarca español emprende acciones legales contra un político.