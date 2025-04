Altamira se asoma a la desaparición de una especie en su nueva exposición

Una de esas cifras inabarcables por nuestra mente, 35.000 años, está marcada en la línea de la historia como el momento en que se ... agotó una especie. Desde hace seis años, un grupo de investigadores de la Universidad de Cantabria, estudian ese «momento clave en la evolución humana»; la desaparición de los neandertales.

Ahora, el resultado de su investigación toma forma en 'El declive neandertal hace 45.000 años. Crisis climática y la llegada del Homo sapiens', la nueva exposición recién inaugurada en el Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira.

Los cientos de visitantes que ayer se acercaron al espacio, observaban con curiosidad el revuelo en torno al área expositiva, pues la representación institucional fue amplia y numerosa. Además de la directora del Museo, Pilar Fatás y la directora del proyecto y comisaria Ana Marín-Arroyo, acudieron a la apertura la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, junto a buena parte del equipo de investigación implicado en los trabajos; la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández y la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo. Todas ellas coincidieron en celebrar los resultados del trabajo conjunto y su traslación a la sociedad, más allá del ámbito puramente universitario.

Ampliar La comisaria e investigadora Ana Marín Arroyo Luis Palomeque

Ese es, precisamente, uno de los objetivos principales de la propuesta. La exposición, diseñada por Mutta Estudio, está pensada para que el visitante reflexione sobre cómo el cambio climático, en el pasado, afectó a la extinción de una especie, cómo afecta hoy en día a la naturaleza y «cómo nosotros estamos de espaldas a lo que está produciendo en los ecosistemas y en nuestro devenir como especie humana en el planeta», explica Marín-Arroyo.

La propuesta -Exposición. 'El declive neandertal hace 45.000 años. Crisis climática y la llegada del Homo Sapiens'. Se podrá visitar hasta el próximo 15 de junio.

-Visitas guiadas. La comisaria, Ana Barquín-Arroyo explicará el contenido los días 29 de abril, 13 y 15 de mayo a las 12.00 horas, previa inscripción.

-Transferencia. La muestra forma parte del protecto Subsilience, del grupo de investigación EvoAdapta de la Universidad de Cantabria.

El momento estudiado, y relatado con paneles, textos y materiales como huesos, lanzas o plantas, coincide con un cambio climático «con oscilaciones muy bruscas y marcadas» y con la llegada de «nuestros primeros ancestros», los primeros homo sapiens en el continente europeo. Esos dos factores, cambio climático y la llegada de una especie nueva con una tecnología más avanzada, unas capacidades cognitivas más desarrolladas y una tasa de reproducción más alta, «son claves que afectan a los últimos milenios de la vida de los neandertales, produciendo un progresivo declive, hasta que finalmente acaban desapareciendo hace 35.000 años en la zona mediterránea de la Península Ibérica», detalla la comisaria.

La exposición es una parte más, y no menor, del proyecto Subsilience que lleva a cabo el grupo de investigación EvoAdapta de la Universidad de Cantabria. «Es muy importante transferir el conocimiento que tenemos en la universidad, no solo al ámbito académico, como hemos hecho con nuestras publicaciones científicas, sino a la sociedad, para que un público no especializado sepa cómo un proyecto de investigación da este tipo de resultados». Resultados que en un futuro próximo «quizá queden plasmados en los libros escolares». Esos seis años de investigación, financiados por el Consejo Europeo de Investigación con dos millones de euros, han permitido «formar a una nueva generación de jóvenes investigadores en el campo de la Prehistoria» y cuyos resultados «son tangibles y nos dan información sobre esas poblaciones y su desaparición».

1 /

La exposición, basada en hallazgos bioarqueológicos de 21 yacimientos del sur de Europa presenta el momento de transición entre los últimos grupos neandertales y el encuentro con los primeros Homo sapiens. Entre los hitos que han logrado los investigadores, está la redefinición de una especie de leyenda asentada, por la que el Homo Sapiens era señalado como ejecutor de la desaparición de la especie predecesora. Sin embargo, también fue el clima el causante. «Fue la península ibérica donde, desde hace 45.000 años, los últimos grupos neandertales fueron desplazándose gradualmente hacia la zona mediterránea siguiendo las manadas de animales que componían su dieta hasta que, hace 35.000 años, desaparecieron finalmente dejando únicamente a los Homo sapiens como especie humana en el planeta», detalla.

Como defiende la directora del proyecto: «La investigación la hacen las personas, no las máquinas». Marín-Arroyo hizo «una apuesta muy fuerte» para formar a una nueva generación de profesionales, muchos de los cuales ya están en otras universidades, muy competitivas a nivel europeo, gracias a su paso por la Universidad de Cantabria. «Les ha permitido avanzar en su carrera», destaca, haciendo real esa exportación de talento local hacia el mundo.

Marín-Arroyo reconoce estar «encantada» con poder mostrar el resultado del trabajo en Altamira: «es un orgullo». Agradece al museo, y en concreto a su directora, Pilar Fatás, «por haber apostado siempre por el grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria», que ha sido invitado a otras actividades previas para difundir su trabajo.

Y dado que escuchar el relato en primera persona resulta más clarificador aún, la comisaria de la exposición ofrecerá visitas guiadas el martes 29, el martes 13 de mayo y el domingo 25 de mayo, a las 12.00 horas, previa inscripción en la web del museo.