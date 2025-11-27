'Aluzinarte' abre sus puertas convertido en el mayor espectáculo navideño de Cantabria

R.C. Santander Miércoles, 26 de noviembre 2025 | Actualizado 27/11/2025 18:32h. Compartir

El espíritu de la Navidad se enciende hoy con más fuerza que nunca en Cantabria. 'Aluzinarte', el gran parque temático de la luz, abre sus puertas en su esperada segunda edición, transformando una enorme carpa de casi 2.000 metros cuadrados en un universo lumínico pensado para fascinar a pequeños y mayores. Desde este 28 de noviembre y hasta el próximo 4 de enero, la magia navideña adquiere una nueva dimensión en un recorrido inmersivo, completamente accesible, que se consolida como el evento navideño de interior más grande y espectacular de la región.

Con un horario de apertura de 16.30 a 20.30 horas -y con jornadas especiales de apertura ininterrumpida los sábados y los días 7 y 8 de diciembre, de 12.00 a 20.30 horas-, 'Aluzinarte' se presenta desde este viernes como una cita imprescindible en la agenda navideña cántabra. Familias, grupos de amigos y aficionados a la estética navideña podrán disfrutar de una propuesta renovada que, en palabras de sus responsables, busca ofrecer «la experiencia más completa de la Navidad en Cantabria».

La magnitud del proyecto queda patente desde el primer paso: la carpa crece de los 1.400 metros cuadrados de la primera edición a los 2.000 actuales, una ampliación que permite desplegar instalaciones más grandes, espectáculos más complejos y nuevos espacios pensados para la interacción. Dentro de la instalación, 'Aluzikids' es la gran novedad este año, un espacio con hinchables con trenecito pensado para los más pequeños que amplía la oferta para las familias y complementa el recorrido principal con actividades de ocio más dinámicas. Además, en esta ocasión se han instalado unas 114.300 bombillas, un auténtico récord que convierte 'Aluzinarte' en un referente regional por su puesta en escena, su capacidad visual y su despliegue técnico.

Ampliar Su director artístico, Pablo Turanzas, explica que el desafío ha sido «elevar el nivel de espectacularidad sin perder la esencia familiar del parque». DM

Una experiencia que evoluciona y sorprende

El visitante accede a 'Aluzinarte' a través de una gran plaza central, un espacio que actúa como distribuidor hacia las cuatro zonas temáticas principales. En este punto, ya es perceptible el salto adelante del proyecto: nuevas tecnologías audiovisuales, espectáculos de iluminación completamente renovados y propuestas interactivas que permiten una experiencia más participativa.

El recorrido, que puede completarse en algo más de una hora, invita a hacer una inmersión total en un universo navideño donde cada espacio tiene su propia identidad y ritmo narrativo. A través de un hilo conductor navideño, los visitantes avanzan libremente por cada zona, creando su propia experiencia a su propio ritmo.

Ampliar Los trabajadores de Aluzinarte, listos para esta nueva edición. DM

El Yeti y los elfos del carbón

Una de las áreas estrella es el espacio inspirado en los Pirineos, donde el público se convierte en explorador. Allí deberá seguir las huellas del Yeti, que irán iluminándose a medida que sean descubiertas. Si todas son encontradas, el visitante será recompensado con la aparición del mismísimo Yeti, una sorpresa que combina animación lumínica, sonido envolvente y ambientación escenográfica.

Otra de las zonas centrales es la mina de carbón, un espacio que introduce a los visitantes en el mundo de los elfos mineros. De estética rockera y humor irreverente, estos personajes son los encargados de extraer el carbón que se entrega a los niños que no se portan bien. Música, luces y detalles escenográficos sumergen al público en una experiencia divertida, pensada para todas las edades.

Los Reyes Magos y 'Villalenteja'

Uno de los espacios más esperados es la zona dedicada a los Reyes Magos. Se trata de una instalación inmersiva que transporta al visitante al desierto de Oriente, donde podrá asomarse al lugar en el que se encuentran Melchor, Gaspar y Baltasar. La propuesta combina proyección audiovisual, iluminación y elementos escenográficos que evocan la ruta real que, según la tradición, siguen los Reyes cada Navidad.

La cuarta de las zonas, bautizada como 'Villalenteja', ofrece un espectáculo de videomapping proyectado en una superficie de cinco por tres metros sobre la Puerta de las Festividades. La proyección realiza un recorrido por los momentos más significativos del año que desemboca, inevitablemente, en la Navidad. Además, este área incluye una instalación de bolas, un pueblo navideño y una juguetería.

Un proyecto artesanal, técnico y creativo

Detrás de 'Aluzinarte' se encuentra un equipo de diez profesionales liderado por Francisco Cano, como productor, y Pablo Turanzas en la dirección artística. La preparación del proyecto ha requerido meses de trabajo. Los planos se diseñaron ya en marzo, la fabricación de elementos comenzó en junio y el montaje ha necesitado más de cuatro semanas de trabajo intensivo.

«Lo que tratamos es ofrecer la experiencia más completa de la Navidad en Cantabria», afirma Francisco Cano, quien destaca la evolución del proyecto respecto al año anterior. «Hemos crecido en espacio, en iluminación, en narrativa y en complejidad técnica. Todo para que el público viva algo único».

En la misma línea, su director artístico, Pablo Turanzas, explica que el desafío ha sido «elevar el nivel de espectacularidad sin perder la esencia familiar del parque». «Queremos que 'Aluzinarte' sea un lugar donde todos, desde los niños hasta los adultos, se dejen sorprender y vivan la Navidad de una manera distinta», subraya.

Entradas y acceso

Para vivir la experiencia, es imprescindible adquirir las entradas previamente a través de la web www.aluzinarte.es. El precio oscila entre los 9 euros (entrada infantil) y los 12 euros (entrada adulta), con diversas promociones y descuentos disponibles.

Con todo, 'Aluzinarte' abre este viernes sus puertas dispuesto a convertirse, un año más, en una de las grandes referencias de la Navidad cántabra. Un espacio donde la luz, la imaginación y la emoción se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable.