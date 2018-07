'Apocalipsis', el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores, llegará a Santander el 17 de abril El cuarto show de la compañía, que por primera vez no se estrena en la capital cántabra, es una ópera rock «gamberra» que fusiona teatro, música y circo ANA DEL CASTILLO Santander Martes, 24 julio 2018, 09:54

El cuarto espectáculo del 'Circo de los Horrores', 'Apocalipsis', llegará el 17 de abril a Santander, la que hasta ahora había sido la ciudad talismán de la compañía circense y donde estrenó sus tres anteriores espectáculos: 'El Circo de los Horrores', el 'Manicomio de los Horrores' y 'Cabaret maldito'. En esta ocasión, el estreno mundial será en Valencia el 18 de octubre. «Le hemos dado mil vueltas al calendario, pero en Santander siempre hemos estado en las mismas fechas y no queríamos cambiar eso», explican desde la compañía.

La última vez que el empresario y fundador de la compañía Suso Silva pisó Santander confesó a este periódico que trabajaba ya en su cuarto espectáculo, un show en el que la música tendrá un peso importante en un claro homenaje al rock and roll de los 80. Será algo «cañero y con mensaje» que volverá a poner de relieve el interés del público por el género de terror. O por el género Silva.

Este cuarto show situará al espectador en un mundo vacío acechado por guerras entre etnias, sequías, enfermedades y caos medioambiental. 'Apocalipsis' recordará a 'Mad Max', donde la arena y la vegetación se tragarán los edificios y el cemento. Una tierra árida en la que conviven de mala manera y sin reglas gente con cresta, zombies y demás grupos urbanos de un futuro quizás no tan lejano Será un planeta devastado, sin casi recursos para subsistir: «Es una denuncia del daño que estamos haciendo al planeta. De lo bestias que somos, incapaces de parar», explica Silva. Se trata de «un monstruo enorme» que pretende entretener, como siempre, y esta vez concienciar. «'Apocalipsis' será lo que va a pasar si entre todos no tomamos conciencia del cambio climático. A este paso nuestros nietos no van a conocer a los animales. Al comienzo del espectáculo publicaremos imágenes que os pondrán los pelos de punta», advierte Silva.

Homenaje a la música

El actor, humorista y empresario tocará la guitarra eléctrica en directo, porque le encanta el «rock de Janis Joplin, Pink Floyd o Deep Purple». Y también dejará sitio para su Harley Davidson, otra de sus pasiones: «Soy de los que van a concentraciones moteras. Me encantan las motos y los coches», cuenta Silva.

Una ópera rock circense en la que se fusionará por primera vez el mejor rock, la majestuosidad de la ópera, el ritmo del teatro musical y las escalofriantes acrobacias del circo. «Con todo ello conseguimos un show trepidante brutal e intenso que dejará al público sin aliento. Y con efectos de todo tipo bajo una técnica visual de lo más novedosa», escribe la compañía en su página web.

El estreno en Santander será el 17 de abril, de 21.00 a 23.00 horas, y permanecerá -como siempre- en los Campos de Sport de El Sardinero hasta el 28 de abril. Las entradas ya están a la venta y tienen un precio que va desde los 24 euros en la zona del 'Clan de los Plateados' a los 60 euros de 'Apocalipsis experience'.