Touché de salón

Es una película de salón. El de su intachable paisaje de apariencias. El de su clase, exhibición y glosario de secuencias armadas a partir de ... un duelo, con sangre o sin ella, preferentemente lo primero. La esgrima como exhibición, metáfora y retrato de una época.

Valoración Datos Año 2023

País Francia

Dirección Vincent Pérez

Guion Pérez y Karine Silla

Reparto Roschdy Zem, Doria Tillier, Guillaume Gallienne, Damien Bonnard.

Género Drama de época

El actor Vincent Perez, prolífico e irregular, ha protagonizado decenas de títulos pero se ha atrevido con la dirección solo en cuatro ocasiones. La última es esta cinta sólida y algo reiterativa que desaprovecha algunas de las cuestiones que subyacen al florete y sable, al coupé y al touché. Dispersa en lo importante y formalmente llamativa, 'El profesor (el maestro) de esgrima' es una historia interesante en su juego de capa y espada, –todos los duelos muy bien rodados– pero débil a la hora de esbozar el alegato feminista que vertebra su entraña. El actor y director, que no puede resistirse a estar solo tras la cámara, carece de la intensidad, por ejemplo, de 'Los duelistas', el debut de Ridley Scott, comentado recientemente aquí, precisamente porque no existe consistencia ni por supuesto ese fundamento literario (Conrad) de la citada ópera prima.

El mundo paralelo de duelos amorosos y sentimentales con el que arranca el filme y el de una exhibición de esgrima en un salón de los muchos que caracterizaron el París de finales del XIX, no tiene una correspondencia atractiva. Del mismo modo Roschdy Zem y Doria Tillier no transmiten esa sutil fricción que hubiese ilustrado un lugar entre la reivindicación y la barbarie, entre una época que iba quedando atrás y un nuevo tiempo. Vincent Perez tiene oficio, pero narra más pendiente de no perder la posición que de abrir espacios, sugerir o salirse del encasillamiento estético y la etiqueta de drama de época. Algo así como si el maestro de espada e instructor que se halla tras el argumento dominara al cineasta. La sucesión de enfrentamientos en distintas modalidades y escenarios no acaba de encontrar su fusión en la otra gran batalla del filme: la del cambio en las normas sociales, en especial en lo que afecta a los derechos de las mujeres. Un tratado del duelo mimado en lo artístico, pero excesivamente frío. La coreografía y el contexto retan a lo emocional, que siempre sale perdiendo. Diálogos y personajes mueren antes de afrontar la historia y batirse con la ficción.