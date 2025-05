Agua de Solares pone en marcha la primera de sus cuatro nuevas líneas de embotellado

La embotelladora de Agua de Solares empieza a reflejar la inversión de 20 millones de euros que ha destinado en su mejora la nueva ... propiedad (Aquadeus, perteneciente al Grupo Fuertes). El primer signo de renovación se encuentra ya en la fachada del edificio, al que se le ha dado un evidente lavado de cara. Y el segundo está en su interior. En concreto, en la parte de producción, que estas últimas semanas ha estrenado la primera de las nuevas maquinarias que había encargadas y que permitirán embotellar en cristal a mucha más velocidad que antes. Al mismo tiempo, la compañía ha decidido cambiar su sistema de distribución con la intención de facilitar la actividad de los negocios hosteleros y abre la puerta a nuevos canales de venta.

A comienzos de este año, los responsables de Aquadeus apuntaban a que en mayo se encendería la primera de las equipaciones productivas adquiridas. No han faltado a su palabra. Aunque todavía no está al 100% de su actividad, tal y como confirma a preguntas de este periódico el director comercial de Aquadeus, Julián Garre, ya está instalada, en funcionamiento y cuando coja velocidad «triplicará o incluso cuadruplicará» a la maquinaria que sustituye, que era «muy antigua y limitaba la expansión». Así que el reemplazo permitirá «estar presente en más puntos de venta al tener una mayor capacidad de abastecimiento».

En concreto se trata de una línea embotelladora en formato de cristal que además de implementar una mejora de velocidad y eficiencia también llega acompañada de otras novedades. Se trata de un cambio en el método de distribución, por el cual las botellas de cristal dejarán de ser retornables, con lo que los hosteleros no deberán almacenarlas en sus instalaciones para su devolución a la planta de Medio Cudeyo. En su lugar, se podrán reciclar en el contenedor directamente y serán de un solo uso. Eso implica que la venta de este formato -que también incluirá una modificación en el cierre que ya no requerirá abridor porque el tapón será de rosca- no se deberá limitar al canal Horeca (hostelería, hoteles, restaurantes, cafeterías, tiendas gourmet, delicatessen y cocina de autor), sino que también lo podrán adquirir los consumidores en el sector retail (supermercados y tiendas de comercio minorista).

La embotelladora de cristal es la primera de la remesa de maquinaria encargada que enciende motores. A lo largo de este mismo mes se espera que se ponga a trabajar también otra de las incorporaciones, en este caso una línea para garrafas de cinco litros y de ocho; este último, el más grande, es un formato que hasta la fecha la marca no disponía y que incorporará pronto. Las novedades en el equipamiento no terminan ahí, puesto que el próximo mes se instalará la tercera de las nuevas líneas, en este caso, multiformato (preparada para embotellar 0,33 litros, medio litro y litro y medio). El objetivo es tener esas tres máquinas recién estrenadas a pleno rendimiento de cara a la próxima temporada de verano, el momento de mayor consumo.

Para después de la campaña está prevista la cuarta máquina en accionarse y estará dedicada en este caso exclusivamente al formato de litro y medio. La hoja de ruta de esta forma establecida por la nueva propiedad es la de tener todas las líneas de la planta totalmente renovadas para antes de que finalice el año. Al respecto, Garre explica que «partíamos de un nivel muy bajo de producción. Con todos los cambios que estamos implementando creemos que podríamos quintuplicar la producción previa».