La menor con retraso mental a la que su tío violó hasta dejarla embarazada: «No entendía lo que me estaba haciendo»

El acusado de agredir sexualmente y de manera continuada a su sobrina, de catorce años, hasta dejarla embarazada ha reconocido este lunes los hechos y se ha conformado con la pena de 13 años y medio de cárcel que solicitaba tanto la Fiscalía como la acusación particular. El juicio, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha quedado visto para sentencia.

Durante la vista, en la que los medios de comunicación no han podido tomar imágenes ni audio tras un acuerdo entre las partes, el acusado, en prisión provisional desde agosto de 2023, ha mostrado su «arrepentimiento». «Lo siento mucho por todo», ha afirmado. Previamente, el presidente del tribunal, Agustín Alonso, ha dado lectura al escrito de la acusación pública con el que se ha mostrado conforme el procesado.

Según recoge la fiscal Fátima Polvorosa en el escrito de calificación que ha elevado a definitivo, la menor presenta retraso mental, coeficiente intelectual muy bajo, y una discapacidad del 76 por ciento reconocida en 2019), que determina «una afectación severa para prestar su consentimiento».

Desde mediados de 2022 y hasta febrero de 2023, la menor acudía a casa de sus tíos, y allí el acusado, «aprovechando los momentos en los que se encontraban a solas, la compelió a mantener relaciones sexuales con él».

La relaciones sexuales consistieron en tocamientos en el pecho, nalgas y en la vagina y penetraciones anales y vaginales, mientras la menor «trataba de zafarse sin éxito». «Fueron múltiples los encuentros sexuales, sin poder precisar el número exacto», añade el escrito.

Como consecuencia de estos actos, la menor se quedó embarazada y dio a luz una niña cuando contaba con quince años (actualmente tiene dieciséis).

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de trece años y medio de prisión, quince años de alejamiento y prohibición de comunicar con la chica, diez años de privación de la patria potestad sobre la hija en común, veinte años de inhabilitación para desempeño con menores y diez años de libertad vigilada tras la salida de prisión. En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la joven en 50.000 euros por los perjuicios causados. Además, pide que se acuerde el abono de una pensión en concepto de alimentos para la menor nacida entre ambos. Todo ello bajo la aplicación de la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, que modificó la conocida como 'Ley del solo sí es sí'.

Una vez que ha dado lectura al escrito, todas las partes se han mostrado conformes y el magistrado Alonso ha indicado que, al ser la petición de cárcel superior a seis años, procedía practicar alguna prueba. Entonces, la fiscal ha solicitado que se reprodujera las declaraciones realizadas por la menor como prueba preconstituida.

En esas declaraciones, la menor relata que su tío le «tocaba por todos los lados» y la penetraba «por delante y por detrás». «Yo no quería, no me gustaba y no entendía lo que estaba haciendo. Lloraba porque quería ir a mi casa y no me dejaba». La chica también cuenta que el acusado «no me dejaba contarlo» porque «decía que me podía meter en un lío». Pero «yo ya estoy tranquila, me siento mejor. Porque me han dicho que le van a llevar a un sitio donde se va a portar mejor».

Tras la reproducción del relato de la menor, la fiscal ha resaltado en su informe final que el acusado «conocía la edad y la discapacidad de su sobrina y que no podía expresar su consentimiento». «Las relaciones se produjeron hasta que la menor se quedó embarazada», ha afirmado Polvorosa, a lo que el letrado de la acusación particular ha añadido que el acusado estaba con «plenas facultades cognitivas y volitivas».

