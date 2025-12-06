El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los bomberos recuperan el vehículo accidentado en Los Tojos. DM

El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche

La escasa visibilidad del lugar en el que se produjo la salida de la vía y el tránsito reducido de personas y vehículos dificultó su localización

Abel Verano
Sócrates Sánchez

Abel Verano y Sócrates Sánchez

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El trágico accidente de tráfico de Los Tojos que le costó la vida a Francisco, originario de Madrid y vecino de Bárcena Mayor (Los ... Tojos) desde hacía más de veinte años, no tuvo lugar este pasado lunes. Así lo ha podido saber El Diario Montañés por fuentes cercanas a la investigación: el suceso habría ocurrido hasta cuatro días antes, es decir, el jueves anterior, 27 de noviembre, según ha revelado la autopsia.

