Fallece un hombre de 58 años tras una salida de vía en Los Tojos

DM . Santander Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

Un conductor de 58 años, con iniciales FJ.V.P. y vecino de Los Tojos, ha fallecido a primera hora de esta tarde tras salirse de la vía con el coche que conducía en la CA-817 a la altura de esta localidad.

El siniestro ha tenido lugar pasadas las 15.15 horas, en la carretera autonómica CA-817 hacia Bárcena Mayor, concretamente en el punto kilométrico 2, ha informado la Delegación del Gobierno.

Por causas que se desconocen, el hombre ha perdido el control del vehículo, en el que viajaba solo, se ha salido de la vía y se ha despeñado por una zona en desnivel.

El aviso del accidente ha entrado al Centro de Gestión de Emergencias del 112 y hasta el lugar se han trasladado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, bomberos autonómicos y sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre.