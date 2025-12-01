Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal

La primeras pesquisas practicadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a un exceso de velocidad como el principal factor del accidente ... ocurrido la madrugada de este domingo en Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal), en el que fallecieron Pau Solá (22 años), Borja Díaz (23 años) y Alejandro Fernández (25 años) tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, dar varias vueltas de campana e impactar contra el muro del bar Los Abetos.

Según informan desde Delegación de Gobierno en Cantabria, la vía en la que se produjo el fatal accidente está limitada a 50 km/h y las investigaciones ya realizadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a que el vehículo iría a una velocidad superior a la permitida en la zona. No obstante, la investigación sigue abierta y pendiente de más informes, como la reconstrucción del accidente, que, en principio, realizará el equipo especializado de Cantabria. Es decir, no se contempla, por el momento, recurrir al ERAT (Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil), encargado de investigar siniestros viales complejos para determinar sus causas y ayudar a prevenir futuros accidentes, que actuaron en los siniestros de Castelar y Suesa, entre otros.

Más allá de ese exceso de velocidad, lo que se conoce por el momento es que el vial donde se produjo el accidente se encuentra en buenas condiciones de conservación, según apuntaron desde Delegación, aunque en el momento de los hechos es asfalto estaba «muy mojado». Además, el tramo se reformó «hace unos años» en el marco de una serie de actuaciones que acometieron diferentes administraciones.

El Tribunal de Instancia Nº7 de Torrelavega, en funciones de guardia, es el que ha asumido la investigación y el que tendrá que dar el visto bueno a todas las diligencias que se practiquen para esclarecer las causas del siniestro.