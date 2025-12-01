El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos vecinos observan el lugar del trágico accidente. En el muro contra el que se estrelló el coche ya han colocado flores y velas en su recuerdo. Luis Palomeque

Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal

La vía en la que se produjo el trágico siniestro, que estaba «muy mojada» en el momento de los hechos, está limitada a 50 km/h

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:53

La primeras pesquisas practicadas por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil apuntan a un exceso de velocidad como el principal factor del accidente ... ocurrido la madrugada de este domingo en Virgen de la Peña (Cabezón de la Sal), en el que fallecieron Pau Solá (22 años), Borja Díaz (23 años) y Alejandro Fernández (25 años) tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la carretera nacional N-634, dar varias vueltas de campana e impactar contra el muro del bar Los Abetos.

