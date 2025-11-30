Mueren tres jóvenes en accidente de tráfico en Virgen de la Peña Los fallecidos, de 22, 23 y 25 años, eran vecinos de la zona. Su coche se salió de la vía y no hubo más vehículos implicados

Daniel Martínez Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:11 | Actualizado 08:39h.

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña (en Cabezón de la Sal). Los fallecidos (tres chicos) eran vecinos en la zona.

Desde la Delegación del Gobierno se ha confirmado que los accidentados eran, respectivamente, vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña. Las causas del siniestro se están investigando, pero todo indica que el conductor perdió el control del vehículo, que se subió por una isleta «tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano», Los Abetos. No hubo más coches implicados.

El accidente se produjo a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la carretera nacional N-634, antes del puente de Virgen de la Peña. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo.

Este periódico ha podido saber que los tres formaban parte de la misma pandilla de amigos, algunos de los cuales se acercaron al lugar del accidente al enterarse, al igual que las familias, que fueron atendidas por un equipo de psicólogos.

El alcalde Víctor Reinoso ha señalado esta mañana que «es una trágica noticia. No para Cabezón de la Sal, sino para toda la comarca y para toda Cantabria al tratarse de unos chicos tan jóvenes». Reinoso no recuerda un accidente de circulación tan grave en la zona.

También la presidenta regional María José Sáenz de Buruaga se ha mostrado «consternada por este terrible accidente que se ha cobrado la vida de tres jóvenes. No hay consuelo para las familias. Mi pésame y todo mi afecto en este momento tan triste» en la red social X.

