Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones

E. P. Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:17

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado este domingo por la mañana que la carretera nacional N-634, donde han fallecido los tres jóvenes 22, 23 y 25 años en Virgen de la Peña, se encuentra en buenas condiciones.

Además, el tramo en el que se ha producido el accidente, correspondiente al kilómetro 244,9 de esta carretera nacional -en las inmediaciones del puente a la citada localidad del municipio de Cabezón de la Sal-, se reformó «hace unos años» en el marco de una serie de actuaciones que acometieron diferentes Administraciones.

Esta ha sido la respuesta de la institución a la pregunta de cómo se encuentra el tramo de carretera en el que ha tenido lugar el siniestro. Según las primeras observaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo, se habría subido por una isleta tras lo que el coche habría dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento del restaurante Los Abetos. El encargado de este sí ha señalado esta mañana que, anoche, la carretera «estaba mojada», toda vez que ayer fue un día muy lluvioso.