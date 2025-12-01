El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lugar del suceso. El vehículo accidentado circulaba en sentido a Casar de Periedo-Cabezón de la Sal por la N-634. En la imagen, el tramo de Virgen de la Peña en el que se salió de la vía, limitado a 40 kilómetros por hora. Cruzaron a través de una mediana elevada y dieron vueltas de campana hasta colisionar con el muro del aparcamiento de Los Abetos, a la izquierda de la imagen. efe DM

Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón

Los funerales por los fallecidos en el accidente, «muy conocidos» y con diversos vínculos en toda la comarca del Saja-Nansa, se celebran hoy en la intimidad

L. A.

Cabezón de la Sal

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:21

Comenta

Los vínculos sociales entre Cabezón de la Sal, la pedanía de Casar de Periedo y Mazcuerras son tantos como vecinos hay en sus casas. Desde ... ayer, la muerte en accidente de tráfico de Pau Solá, Borja Díaz y Alejandro Fernández une si cabe un poco más a estas tres localidades y a su comarca. A lo largo de la mañana, a medida que se iba conociendo la noticia y los nombres de sus protagonistas, también se fue sucediendo la cascada de condolencias de los organismos e instituciones de todo el Saja-Nansa, muchas de ellas relacionadas de una u otra manera con los fallecidos o sus familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón

Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón