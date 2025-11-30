«Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»

Fueron los alcaldes de los dos municipios donde vivían los fallecidos, Victor Manuel Reinoso (Cabezón de la Sal) y Javier Camino (Mazcuerras) los que se ... encargaron de verbalizar –o al menos intentarlo– el sentimiento que causó entre todos los vecinos la muerte de los tres jóvenes. «Es una trágica noticia. No para Cabezón de la Sal, sino para toda la comarca y para toda Cantabria al tratarse de unos chicos tan jóvenes», explicaba Reinoso, incapaz de recordar un golpe colectivo tan potente como el que la pasada noche.

Al regidor le venían en la cabeza otros accidentes en ese entorno, como el ocurrido en el mismo paso a nivel de Cabrojo donde un tren arrolló a un pareja en 2016, justo el mismo punto donde también murió una joven en 2010. «Hoy es un mal día para el valle, hay que estar con las familias. Estoy destrozado», añadía Camino desde Mazcuerras.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, mostró su pesar por la pérdida de los tres jóvenes, «un gran golpe para todo el valle y para Cantabria», afirmó en un comunicado. «Consternada por este terrible accidente que se ha cobrado la vida de tres jóvenes. No hay consuelo para las familias. Mi pésame y todo mi afecto en este momento tan triste», escribió también en sus redes sociales. Por su parte, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, trasladó sus condolencias en las familias de los fallecidos en Twitter. «Día triste para Cantabria por el terrible accidente de tráfico en el que han fallecido tres jóvenes en Virgen de la Peña. Tenían toda la vida por delante. No hay palabras para tanto dolor», dice en su mensaje Casares.

Sobre la marcha, el club de fútbol de Valdáliga, donde jugaba Borja Díaz, tomó la decisión de suspender todos los partidos en señal de duelo. «La familia de Valdáliga está de luto y manda todo su cariño y apoyo a estas familias destrozadas», expresó en sus condolencias.