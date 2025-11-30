El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Javier Rosendo

«Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»

La presidenta de Cantabria y el delegado del Gobierno se suman a la «consternación» que reconocen los alcaldes de los dos municipios donde vivían los jóvenes

Daniel Martínez
Lucía Alcolea

Daniel Martínez y Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:38

Fueron los alcaldes de los dos municipios donde vivían los fallecidos, Victor Manuel Reinoso (Cabezón de la Sal) y Javier Camino (Mazcuerras) los que se ... encargaron de verbalizar –o al menos intentarlo– el sentimiento que causó entre todos los vecinos la muerte de los tres jóvenes. «Es una trágica noticia. No para Cabezón de la Sal, sino para toda la comarca y para toda Cantabria al tratarse de unos chicos tan jóvenes», explicaba Reinoso, incapaz de recordar un golpe colectivo tan potente como el que la pasada noche.

