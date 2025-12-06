El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El matrimonio formado por Maruchi Garay y Claudio Ruiz, delante del bar Garay, que han regentado durante casi 41 años. Alberto Aja
Jubilación

La última partida en el bar Garay

Maruchi y Claudio han bajado para siempre la persiana del negocio al que este matrimonio ha dedicado más de 40 años de su vida | El local, en la zona de Castilla-Hermida, albergará ahora pisos turísticos

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Pasadas las once y media de la mañana de ayer, un vecino de la zona de Castilla-Hermida pasó frente al bar Garay, en la ... calle Carlos Haya número 4. Ese vecino -se llama Miguel- se detuvo a saludar a Maruchi Garay y a Claudio Ruiz, el matrimonio que ha regentado el negocio en este popular barrio de Santander durante casi 41 años, hasta el pasado sábado. «¿Hoy no me ponéis el café?», bromeó Miguel. «Ya no, ya lo sabes», respondió el matrimonio, que abrió las puertas del bar con 21 años ella y 25 él. Estaban recién casados. «Fue en enero de 1985. Parece mentira el tiempo que ha pasado. No nos terminamos de hacer a la idea».

