Museos en voz alta: hablar de arte

Cada museo es un mundo, pero todos comparten una vocación común: ser espacios vivos, en constante diálogo con la sociedad. Con motivo de su Día ... Internacional los de Cantabria han organizado mañana una jornada de puertas abiertas. El Diario Montañés, además, ha dado voz a los responsables de cuatro instituciones claves: el Museo Marítimo del Cantábrico (MMC), el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, el Museo de Prehistoria (Mupac) y el Centro Botín. Cuatro visiones distintas que coinciden en una misma convicción: los museos y centros de arte han dejado de ser lugares estáticos para convertirse en plataformas de conocimiento, reflexión y experiencia. Aunque el camino de la renovación se ha iniciado con éxito –gracias a nuevas narrativas, tecnología y programación cultural–, todos apuntan a un reto aún pendiente: conectar de manera más profunda con el público joven. Frente a un mundo saturado de estímulos, los museos reclaman su lugar como refugios de pensamiento, como espacios donde no solo se aprende, sino que se desarrolla una mirada crítica sobre el presente.

Pilar Fatás Directora del Museo Nacional de Altamira «Solo seremos relevantes si sabemos asumir nuestro papel»

Ampliar La neocueva, uno de los principales reclamos del Museo de Altamira. Daniel Pedriza

1 ¿Cómo ha cambiado el concepto de museo en las últimas décadas?

Sin duda, en el concepto de los museos el principal cambio está relacionado con la orientación. Las funciones que desarrollamos son las mismas que antes, pero ahora los museos estamos más enfocados en el papel social que jugamos en nuestra sociedad. Nos hemos adaptado a nuevas demandas y de mirar hacia dentro a mirar hacia fuera. Esto se ha hecho realidad en las dos últimas décadas.

2 ¿Qué tendencias observan en el perfil y comportamiento del visitante actual?

La ciudadanía se ha reencontrado con los museos. Ya no vienen a ver lo que se les muestra sino a ser parte de ello. El público está interesado en nuevas narrativas que incorporen preocupaciones actuales como el género, la accesibilidad, etc. Y los museos hemos aprendido a transformarnos para ser relevantes para estos nuevos intereses de todos los que nos visitan.

3 ¿Qué papel tienen hoy lo digital y las nuevas tecnologías en sus museos?

Las nuevas tecnologías son importantes a la hora de comunicarnos con los públicos más jóvenes que son nativos digitales, pero también es importante que mantengamos nuestra esencia basada en las realidades físicas que son el patrimonio que gestionamos. Pero la incorporación de la tecnología es parte necesaria de nuestra transformación. Y las redes sociales son nuestro principal medio de comunicación en la actualidad. Una ventana abierta al mundo que nos permite llegar a una audiencia diferente a la que nos visita presencialmente.

4 ¿Cómo abordan el reto de atraer al público joven y a nuevos visitantes?

El reto de atraer a jóvenes es grande, y tenemos que hacerlo conociendo sus intereses, lo que ellos demandan de los museos. Alianzas y colaboraciones con agentes de su esfera de interés son fundamentales para alcanzar este desafío.

5 ¿En un contexto cambiante, ¿qué define hoy la relevancia de un museoen la sociedad?

Nos siguen definiendo nuestras colecciones, el patrimonio que albergamos es nuestra esencia. Pero solo seremos relevantes si sabemos asumir nuestro nuevo papel en la sociedad, trabajar en el ámbito de la responsabilidad social y adaptarnos a una sociedad que tiene nuevas demandas que además varían con cierta celeridad.

Lucía Fdez Granados Directora del Museo Marítimo (MMC) «Nuestro fin es que el público se sienta una parte más del museo»

Ampliar Un grupo de escolares en una visita guiada al Museo Marítimo. Roberto Ruiz

1 ¿Cómo ha cambiado el concepto de museo en las últimas décadas?

En los últimos años se ha producido una democratización de los museos que cada vez va a más. Los museos también somos hijos de nuestro tiempo y por eso hemos sabido adaptarnos: están vivos –estamos vivos– custodian el patrimonio de las personas y nos adaptamos a las demandas culturales de los ciudadanos.

2 ¿Qué tendencias observan en el perfil y comportamiento del visitante actual?

El perfil del visitante en el Museo Marítimo de Cantábrico no ha cambiado mucho. La mayor parte es público local –nuestra pequeña gran familia como nos gusta llamarlo– y dentro de los visitantes internacionales la mayor parte de los que vienen son franceses e ingleses.

3 ¿Qué papel tienen hoy lo digital y las nuevas tecnologías en sus museos?

Estamos trabajando en que las nuevas tecnologías estén cada vez más presentes y es cierto que aunque abundan los códigos QR necesitamos modernizarnos aún más. Está claro que el reto de los museos pasa por lo digital, pero hay que tener cuidado con la Inteligencia Artificial, por muy avanzada que esté nunca suplirá a las personas y lo que tenemos que hacer, precisamente, es poner el valor los recursos humanos que tenemos. Actividades como las visitas guiadas especializadas que ofrecemos o el hecho de poder atender a las necesidades del usuario son cosas que no creo que, de momento, pueda hacer la Inteligencia Artificial. Es cierto que las nuevas tecnologías son una gran ayuda pero hay que combinar.

4 ¿Cómo abordan el reto de atraer al público joven y a nuevos visitantes?

El reto de atraer a público joven es una constante en este museo. Hay una franja de edad que es difícil de atraer y a ellos dedicamos actividades especiales como los conciertos que están teniendo mucho éxito. También hemos iniciado nuevas campañas de difusión y lo cierto es que en las conferencias estamos empezando a ver caras nuevas.

5 ¿En un contexto cambiante, ¿qué define hoy la relevancia de un museoen la sociedad?

Los museos son un espacio que se está abriendo a muchas más cosas que al ocio o la cultura y a nuestra misión de salvaguarda del patrimonio, ahora nuestro fin es que los ciudadanos se sientan partícipes de ese patrimonio.

Roberto Ontañón Director del Mupac «El público está cada vez mejor formado y es más exigente»

Ampliar El Mupac combina su exposición permanente con otras temporales. Roberto Ruiz

1 ¿Cómo ha cambiado el concepto de museo en las últimas décadas?

El concepto de museo ha cambiado mucho, en la dirección de una mayor proyección hacia la sociedad y, en esta línea, de una mayor atención a la diversidad, a la inclusión, a la accesibilidad y la sostenibilidad. Podríamos decir que el museo ha salido de un cierto ensimismamiento para ir al encuentro del público, de todos los públicos.

2 ¿Qué tendencias observan en el perfil y comportamiento del visitante actual?

En nuestros públicos observamos un perfil mayoritario de visitante muy próximo al de la media de los museos españoles: mujer, joven, urbana, con estudios superiores y, al mismo tiempo, una demanda creciente de calidad en los contenidos y de interactividad en la experiencia. Indudablemente, el público está cada vez mejor formado y, en consecuencia, es cada vez más exigente.

3 ¿Qué papel tienen hoy lo digital y las nuevas tecnologías en sus museos?

Las nuevas tecnologías tienen un papel muy importante y lo tendrán cada vez más. Debemos lograr una transmisión eficaz de nuestro discurso a través de nuevos mediadores tecnológicos que complementen la experiencia, siempre imprescindible, de estar en contacto directo y personal con las colecciones. En otras palabras, debemos mejorar los medios pero sin olvidar lo fundamental: el mensaje.

4 ¿Cómo abordan el reto de atraer al público joven y a nuevos visitantes?

El verdadero reto es atraer al público joven 'no cautivo', esto es, fuera del ámbito estrictamente educativo. Para conseguirlo, y esto enlaza con la respuesta anterior,, debemos hablarle en su lenguaje, que es el tecnológico, introduciendo una dosis razonable de 'virtualización' en nuestros contenidos. Pero también debemos atraer a otros 'no públicos' tan numerosos como las personas mayores o, en general, las que tienen bajo nivel de estudios y/o baja posición socioeconómica.

5 ¿En un contexto cambiante, ¿qué define hoy la relevancia de un museoen la sociedad?

Para conseguir un museo plenamente integrado y relevante para la sociedad, yo subrayaría la idea del museo como lugar de encuentro, de intercambio de conocimientos y experiencias, de contacto entre especialistas y público general, que sirva para formar ciudadanos informados, críticos y conscientes.

Fátima Sánchez Directora ejecutiva del Centro Botín «Lo más importante son las personas y sus experiencias»

Ampliar Exposición dedicada a Maruja Mallo que se muestra en el Centro Botín. Alberto Aja

1 ¿Cómo ha cambiado el concepto de museo en las últimas décadas?

Ahora somos espacios más accesibles, en todos los sentidos, abiertos a todos los públicos, porque lo más importante son las personas y su experiencia. Miramos al mundo, pero conectados y preocupados por el contexto local y nuestra comunidad.

2 ¿Qué tendencias observan en el perfil y comportamiento del visitante actual?

Los visitantes son muy diversos, disfrutan de la interacción y comparten activamente lo que sienten y piensan respecto a su experiencia en exposiciones o actividades. En el Centro Botín contamos con un público abierto y dispuesto a experimentar y participar en nuevas propuestas artísticas y culturales

3 ¿Qué papel tienen hoy lo digital y las nuevas tecnologías en sus museos?

En nuestro caso, priorizamos el contacto directo de las personas con el arte a través de sus sentidos, ofreciendo espacios únicos en los que conectar con las obras de arte y desconectar de sus teléfonos, ordenadores, etc. Con ello, queremos fomentar el bienestar y las habilidades emocionales y creativas de nuestros públicos. Esto no quiere decir que no utilicemos lo digital y la tecnología; lo hacemos, como herramientas para acercarnos a otros públicos y en la optimización de procesos (montaje de exposiciones, actividades culturales, sostenibilidad, etc.)..

4 ¿Cómo abordan el reto de atraer al público joven y a nuevos visitantes?

Pensando siempre en ellos y en sus necesidades; escuchando y estando abiertos a sus demandas… de esa escucha y observación nacen nuevas programaciones y propuestas constantemente. Tenemos, por ejemplo, propuestas para jóvenes programadas por los propios jóvenes que funcionan de maravilla.

5 ¿En un contexto cambiante, ¿qué define hoy la relevancia de un museoen la sociedad?

Las artes tienen, entre otras cosas, un enorme potencial para desarrollar capacidades fundamentales en la gestión de los cambios y la incertidumbre que vivimos diariamente. Pensamiento crítico y creativo, toma de decisiones, autocontrol, flexibilidad, empatía, habilidades sociales... Los centros de arte son muy relevantes a la hora de dar a conocer este potencial y promover su desarrollo en todos sus visitantes, para que ellos vivan mejor y, a su vez, contribuyan a la construcción de una sociedad también mejor.