Elija playa canina: Los Peligros o la Segunda

Los Molinucos es playa canina desde finales de marzo y permite el acceso de perros las 24 horas del día. Pero este pequeño arenal no es suficiente para los amantes de estos animales, que exigen un espacio más amplio al que poder acudir para dar largos paseos con sus mascotas ahora que llega el verano y las largas horas de sol. Así, el Ayuntamiento acaba de iniciar una encuesta a través de su nueva página web –veranoguau.es– en la que los usuarios podrán elegir entre Los Peligros-La Magdalena o la Segunda de El Sardinero para que una de ellas permita también el paso a canes.

Eso sí, no serán las mismas condiciones que en Los Molinucos. En la playa que salga ganadora de la encuesta, los perros podrán acceder de 20.30 a 23.30 horas –antes de que pase, a las 0.00 horas, la maquinaria a limpiarla de una forma más exhaustiva que el resto de arenales– y tendrán que estar atados. Aunque en muchas otras playas de la región ya pueden acceder los perros cuando termina el servicio de socorrismo y no quedan casi bañistas, no hay aún ninguna de estas características en Santander. La encuesta estará abierta hasta el 30 de junio y, a partir del 1 de julio, la playa que resulte ganadora estará abierta a los perros. En la propia web se podrá ver en tiempo real qué arenal va ganando porque, una vez se vota, sale el porcentaje de cada opción (a media tarde de este miércoles, ganaba El Sardinero). Esta campaña también se dará a conocer bajo el lema 'Un verano guau' con carteles, flyers, redes sociales y vídeos en las pantallas del TUS.

En una de estas dos playas se podrá ir por la tarde con perros. ¿Cuál prefieres? El Ayuntamiento abre una encuesta para elegir el arenal que permitirá acceder a perros desde las 20.30 a las 23.30 horas durante el verano.

La decisión de que Los Molinucos fuera la playa 'pet friendy' (amiga de los animales) de Santander las 24 horas del día se anunció en el Pleno de finales de marzo, cuando el PSOE trató que fuera el arenal surgido en la rampa de Gamazo el elegido para que accediesen los canes con sus dueños. Desde el equipo de gobierno volvieron a insistir en que esa zona se trataba de una acumulación de arena que desaparecería cuando se construyera el segundo espigón –proyecto que se pretende reactivar antes de que termine el año– y por eso desestimaron su elección y se decantaron por Los Molinucos.

Acceso desde Reina Victoria

Rojo anunció la encuesta para elegir la nueva playa canina tras explicar este miércoles el nuevo servicio de baño adaptado de Los Peligros. Una playa que acumula otros proyectos paralizados como el acceso sin reparar desde Reina Victoria, el edificio en mal estado de La Horadada o la obra pendiente del segundo espigón. Así, según expuso la concejala, el acceso peatonal a Los Peligros desde la calle Reina Victoria –dañado por un temporal marítimo en enero de 2021– no se arreglará hasta el próximo año, por lo que este verano seguirá en las condiciones actuales. «Este verano estará como está porque en plena temporada, con usuarios y con visitantes, no es el mejor momento para hacer esa obra», expuso Rojo, quien recordó que esta actuación en la zona litoral de la capital está enmarcada en el acuerdo sobre diversas actuaciones alcanzado entre la alcaldesa, Gema Igual, y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en diciembre de 2024. El Ayuntamiento redactará el proyecto y Costas lo ejecutará, según explicó Rojo.

El mismo acuerdo incluye la conclusión de la obra de los espigones de La Magdalena-Los Peligros, con la construcción del segundo dique, así como otros compromisos sobre el edificio Rema o La Horadada. «Estamos trabajando a la par en todos esos aspectos», añadió la responsable de Medio Ambiente, que insistió en que cada proyecto «lleva su proceso» pero ambas Administraciones trabajan «en paralelo» en sacar adelante todo ello.