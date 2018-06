«La música es el único lenguaje en el que no hace falta hablar»

Aunque su nombre real es Ainara Fernández Vega, los cientos de miles de seguidores que atesora en las redes sociales la conocen como Zaifer (@Zaifer4). A sus 22 años es una de las grandes promesas musicales de Cantabria, como demuestra el lanzamiento de su primer disco, 'Volverme a ver', que presenta esta noche en la Catedral de Santander en el marco del concierto 'Jóvenes valores femeninos' de 'La Noche es Joven'. Pero lo suyo no es solo la música. En su faceta cómica también ha compartido escena con humoristas de la talla de Miki Nadal o Ernesto Sevilla. Zaifer no se cierra puertas en ninguno de estos campos, donde su proyección la ha situado ya en plena escena nacional.

– Aunque tiene miles de seguidores en las redes sociales, ¿cómo se presentaría para quienes no la conozcan en su tierra?

–Soy una chica natural, de un pueblecito de Cantabria, con una dualidad que pienso que me define bastante: locura y sensibilidad. Y la exporto en forma de vídeos de humor o en canciones que finalmente cuelgo en internet. Pero vamos, que a día de hoy me sigo descubriendo y conociendo cada día. A veces me asusto (risas). Pero tengo claro que no soy la 'Ainara' del instituto. Ya no.

– Ha pasado de tener una cuenta en Vine a varios canales en Youtube y a su cuenta de Instagram. De ahí ha dado el salto a la música y al cine a nivel nacional. ¿Cómo ha sido ese proceso?

–Pues sin esperármelo para nada… No sé, todo ha ido naciendo y apareciendo. Obviamente hay muchísimo trabajo detrás y si eso ha ocurrido es porque la gente ha visto algo a través de mis publicaciones. Pero siento que me estoy conociendo en cada paso que doy… Y cada vez veo más claro cuales son mis sueños y objetivos. ¡A por ello!

– Acaba de lanzar su single 'Cada nota que me das', adelanto de su primer disco, 'Volverme a ver'. ¿Cómo ha sido el desarrollo del disco? ¿Qué vamos a poder encontrarnos en él? ¿Cómo ha vivido la experiencia en la industria musical?

–Es curioso. Hace un año, por estas fechas, estuve a punto de dejar la música, pero fue justo cuando mi productora contactó conmigo. Ya es casualidad... En el disco van a encontrar cosas que han ocurrido de verdad en mi vida. A veces más claras y directas y otra más refugiadas, pero he querido escribir letras que de verdad siento en el corazón. Hay una canción que habla de un momento de cuando tenía 14 o 15 años y luego hay otra , por ejemplo, que es de una situación que me ha ocurrido hace apenas semanas. Son trocitos de mi. Son Ainara. Son Zaifer, y espero que también sean una parte para las personas que las escuchen… Es lo que más me importa de todo esto. ¡Que le puedan servir a alguien! La música es el único lenguaje en el que no hace falta hablar… Sólo sentir.

– Lejos de tener 'padrinos', su trampolín ha sido su propio público en el ámbito digital...

–Sí, es cierto. Mi productora, Let's Do It, y mi productor musical, Alfonso Samos, me encontraron gracias a mis vídeos en internet. Pero sin ellos esto no habría sido posible. Se necesita a alguien que confíe en ti y en tu talento. O que te dé las herramientas para crear algo así… Si no es muy complicado. Estoy muy feliz. Siempre soñé con algo así.

– También ha realizado otros trabajos relacionados con el mundo de la interpretación. Entre otros , 'Desalia La Película'. ¿Cómo se forjó ese proyecto y qué expectativas tiene?

–Un día me llamó Ernesto Sevilla, al que ya conocía, y me comentó que había pensado en mi como protagonista para ese proyecto. Él me ha conocido a través de mis vídeos en Instagram y siempre me ha animado a seguir con este humor loco que me ha caracterizado bastante en internet. Me encanta hacer humor, me encanta actuar y me encantaría llegar a interpretar drama. Pero un dramón que alucines… Sería un reto para mi zona de confort, y por eso me encanta (risas). Aún tengo mucho que explorar en mi cerebro.

– En el ámbito del humor también ha trabajado con cómicos de la talla Miki Nadal. ¿Qué proyectos tiene en este campo?

–Sigo dándole caña al humor. Pero con todo lo del disco me ha costado bastante mantener el ritmo de las dos cosas en Instagram. Aún así estoy contenta porque lo he conseguido bastante bien, ¡y sola! De vez en cuando lío a algún amigo para grabar alguna de mis locuras. Tengo mil ideas locas que aún no he podido realizar. Pero poco a poco irán saliendo como un buen parto. ¡Esas idas de olla merecen ver la luz!

– Presenta su primer disco esta noche en la catedral de Santander. ¿Qué espera de esta ocasión?

–Sentirme en casa. Siempre pienso en Santander. Es mi ciudad … Amo Cantabria. Espero que salga todo bien, estoy algo nerviosa porque he tenido problemas de garganta por la contaminación que hay en Madrid, me han salido alergias por todos los lados. Eso no pasa en el pueblo, con tanto aire fresco de montaña y tanto abono (risas). Además voy a contar con todo mi equipazo, y poder tocar en la Catedral… Llevo mucho tiempo esperando algo así. ¡No puede salir mal! Y si sale algo mal, pues a aprender, pero nunca desmotivarse…

– Pues nada. Invite usted misma a sus paisanos, que seguro que estarán encantados de acompañarla...

–Será este sábado 12 de mayo a las 22:30 horas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santander. Además de actuar en directo y presentar varios temas de mi primer disco, que está disponible desde ayer, si alguien se queda con las ganas también podrá adquirirlo en formato físico. La entrada al evento es libre hasta completar aforo, así que, si les apetece... ¡allí nos vemos!