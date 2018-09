Puente Viesgo cambiará la forma de gestionar el arte rupestre de Cantabria

Puente Viesgo, un nuevo formato cultural: «La configuración del Centro ya desvela intenciones»

El diseño del edificio no es sólo una apuesta estética, sino que la configuración arquitectónica de los espacios de Puente Viesgo «desvela las intenciones» del nuevo formato cultural que supondrá el futuro Centro de Arte Rupestre. Lo explica el director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón, que en la comisión asesora en la que participó, previa al concurso, ya dejó claras las líneas maestras que el futuro espacio debía reunir para adecuarse al papel que la cultura le tiene preparado.

Los arquitectos de Sukunfuku Studio han diseñado un equipamiento con «capacidad para recibir e informar a los visitantes, gestionar los tiempos de espera, asimilar la llegada de grupos de personas, en muchos casos niños, y proporcionar un área de intercambio adecuada entre vehículos privados, autobuses y sendas peatonales de acceso a las cuevas». La razón: generar movimiento en nombre de ese papel de «lanzadera» hacia otras cuevas. Pero ¿y por dentro?, ¿cuáles son los retos desde un punto de vista científico? «No es un museo, pero uno de los puntos fuertes es la gran exposición del arte rupestre que tendrá que contar con las herramientas que tenemos a mano de la realidad virtual y nuevas tecnologías», dice Ontañón.

«Lo que hicimos para el desarrollo del proyecto fue convocar una comisión asesora con miembros de la Universidad de Cantabria y de otros ámbitos de la gestión del arte rupestre, y crear un programa de necesidades que pudieran convertirlo en un centro abierto al público capaz de poner conocimiento a su alcance, y al tiempo, ser un centro de conservación de las cuevas, y que lo último en la investigación del arte paleolítico de Cantabria estuviera a disposición de los visitantes».

Su apuesta para lograrlo es un proyecto museográfico que supere el concepto clásico de mero expositor o receptor de visitantes. Lo estático, una vez visto, ya no vuelve a atraer público, de ahí que la combinación de talleres y actividades sea otra de las claves estratégicas: «Con la exposición permanente, y por otro lado con actividades relacionadas con la Prehistoria, el edificio ofertará conocimiento y contenido a los que no pueden entrar a las cuevas dado el cupo limitado que tiene su acceso por motivos de conservación», dice el investigador Daniel Garrido, coordinador de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, desde los despachos del Monte Castillo. En ese sentido, el tratamiento de las zonas exteriores «permitirá ofrecer actividades al aire libre complementarias a la visita», según se desprende de la memoria presentada por el estudio asturiano, pero la clave para que el edificio cumpla ese papel transgresor es modificar el concepto de consumo cultural: «Hay que hacer ocio cultural, que la gente vaya a consumir cultura, no un espacio donde sólo se vean paneles, fotos y texto, sino desarrollar actividades y que sea divertido, esa es la clave del éxito», dice Garrido.

Historia de la Prehistoria

Otro de los aspectos paradigmáticos de la gestión cultural es la identificación de la sociedad con su propio patrimonio. En ese sentido, el prehistoriador cántabro propone que los contenidos hagan referencia «a la historia de la Prehistoria», es decir, a los 115 años que tienen las cueva del Castillo, pero no sólo con grandes nombres que han participado en su descubrimiento y conservación, sino también «los de la gente del pueblo y cercanías», afirma. «Hay que darles protagonismo, además de a los guías que han puesto en valor la cavidad; es la única manera de que sientan el patrimonio como propio».

Y por eso cita el salón multiusos para charlas y conferencias que está proyectado: «Puede servir para proyectar cine especializado, pero también para que la propia gente del pueblo acceda a ese recinto, y que además de ser un recurso arqueológico, lo usen y se creen afinidades entre el bien cultural y la propia localidad. Hay que acercar a la gente de la localidad para que lo sientan como propio, no que lo vean como una cueva que está ahí arriba donde vienen visitantes».