Esta semana, «llena de momentos para recordar», ha sido triple fuente de satisfacción para el obispo de Santander. El lunes, Arturo Ros empezó con una ... jornada de jubileo que reunió a casi 90 curas de la Comunidad en la Bien Aparecida para una misa y una comida. Siguió el jueves con la elección del Papa León XIV y acabará este domingo con «la gran alegría» de una ordenación sacerdotal en la catedral de un joven estudiante del Seminario de Corbán, la primera con el obispo valenciano al frente de la Iglesia de la región. Él transmite, muy transparente, el contento por «estos días tan especiales». Ros hace votos por que el Papa regrese en algún momento a España, país que conoce bien. Y espera poder saludarle en persona a finales de julio, cuando el obispo asistirá en Roma a un jubileo de jóvenes de todo el mundo. «Creemos que le veremos entonces», avanza.

-¿Cómo vivió hace tres días la resolución del Cónclave? ¿Le pareció sorprendente, o no tanto, la designación de Robert Prevost?

-Para mí la resolución de un Cónclave siempre es una sorpresa porque, por el camino, se sugieren tantas cosas... Pero todos sabemos que los cardenales que van a Roma se dejan llevar por lo que les inspira el corazón para votar. Así que, como en todos los anteriores, la elección me dejó gratamente sorprendido.

-Usted tuvo ocasión de encontrarse con el Papa Francisco en varias ocasiones. ¿Coincidió con el ahora León XIV en algún lugar antes de su designación?

-No, no le conozco. Hay que tener en cuenta que él ha pasado gran parte de su vida en Perú. A Francisco sí le conocí. La última vez que le vi, el pasado noviembre, le regalé una imagen de la patrona de Cantabria que él agradeció mucho. Le admiré y le admiraré siempre. Antes de ser obispo le conocí a través del primer documento que difundió, que leí, y que estudié a fondo, porque me entusiasmó. Yo vengo del testimonio de mi abuelo (el padre de mi padre), de quien la familia recibió mucho. (Su abuelo es el beato mártir Arturo Ros). Le conocí sobre todo a través de mi abuela, que nos educó en que la reconciliación y el perdón eran lo más importante. En mi familia hemos bebido de esa fuente. Las penúltimas palabras de mi abuelo fueron: «Daos prisa en perdonar» y este es mi lema como obispo. La concordia y el perdón nos hacen bien como seres humanos. Y eso hay que recordarlo sobre todo en estos tiempos, como hizo el otro día el Papa.

-¿Qué retos cree que debe enfrentar el Pontífice?

-Cuando a alguien le hacen sucesor de Pedro ya trae su bagaje y todo lo que lleva en su corazón y su memoria forma su historia personal. De Francisco fuimos descubriendo con el tiempo cosas bellas: por ejemplo, que había trabajado en los barrios marginales de Buenos Aires defendiendo la dignidad de las personas. Por eso luego le vimos haciendo lo mismo por todo el mundo. León XIV tiene retos, claro, pero hay que darle tiempo. Aunque es esperanzador saber que ha sido misionero en Perú. Ese país no es la Europa cómoda. Es un lugar difícil y haberse sabido desenvolver ahí habrá sido fundamental para él. Lo que haya vivido allí le habrá dejado una impronta que se irá trasluciendo en las inquietudes que irá mostrando como Papa.

-¿Qué significa que Robert Prevost haya sido misionero, que es algo que se está subrayando sin descanso? ¿Cuál es su lectura?

-Significa que es alguien admirable. Porque los misioneros siempre están en lugares difíciles, lejanos, expuestos a numerosos riesgos, a la pobreza, a la radicalidad. La vida de cualquier misionero nos interpela. Y estoy seguro de que ese espíritu de las misiones es una marca que él lleva puesta. Expresa su manera de ser y su forma de ver y vivir el Evangelio.

-De todos los retratos que se están haciendo de León XIV, a sus ojos, ¿qué sería lo más valorable? Porque se dice que es conciliador, cercano a los vulnerables, sereno y analítico... También se ensalzan su conocimiento de la Iglesia por dentro y el mucho mundo que ha visto.

-Como cristiano de a pie (primero soy cristiano de a pie que obispo) valoro su rostro sereno, afable y recogido. Y que sus primeras palabras como Papa fueran 'la paz esté con vosotros'. A partir de ahí, todo lo que quiera. Pero, fíjese, valoro sobre todo que es el sucesor de Pedro, porque mi mirada es la mirada de la fe. Él representa ahora a Pedro el pescador y solo por eso tiene mi acogida total. Comprendo que se le analice desde todos los ángulos, pero yo lo miro en nombre de Dios, que es a quien él sirve y a quien nos acerca. Me da paz y tranquilidad, rezo por él y ya forma parte de mi ser cristiano. Un cristiano que vive la fe todos los días no puede vivir al margen del sucesor de Pedro. Luego están las fragilidades que todos podamos tener. También valoro su valentía por decir que sí, que demuestra su deseo de servir a la Iglesia porque la persona ya no puede volver a la normalidad.

-¿Y qué le transmite el que sea agustino? ¿Se puede esperar de él una forma distinta de actuar por esta circunstancia?

-El dijo que es hijo de San Agustín, que fue un gran filósofo, y esa también es otra buena señal. Los agustinos tienen una enorme dimensión comunitaria porque viven en comunidad, con gran austeridad y con un compromiso radical con los más necesitados. Son Evangelio puro. Esto -además- pasaba con Francisco, que era jesuita. Las grandes órdenes han hecho también grandes aportaciones a la Iglesia.

-Los fieles cántabros, entonces, ¿cómo deberían acogerle?

-Con alegría y paz, como si fuera de la familia. El Papa forma parte de nuestro ser cristiano. Estos días he leído algunas críticas que me duelen, así que evito las lecturas que traen malas historias. Nadie está libre de lo malo, el Papa tampoco. Pero nuestro deber es estar pendientes de lo bueno, porque seguro que vamos a ver muchas cosas buenas en él.