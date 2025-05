León XIV, el hermano más ilustre de los agustinos de Santander

La elección del nuevo Papa vino a coincidir con la celebración de las fiestas en el colegio de los Agustinos de Santander, así que cuando ... León XIV se asomaba al balcón de la Plaza de San Pedro, los religiosos del centro andaban ayudando a organizar las actividades con los chavales en vez de estar pegados al televisor.

Todos menos uno: su director, el padre Jesús Sedano, acababa de volver de comprar unas chuches para el mercado solidario. «Me dijeron que había fumata blanca y, como tenía un momento, me subí a la comunidad, que tenemos una sala de recreo. Encendí la tele y ya estaba toda la Plaza de San Pedro llenándose y el balcón todavía cerrado. Decían que ya tenía que estar, que llevaban una hora. Estuve esperando, ya me iba a bajar al patio y, de repente, se abre, y cuando anunciaron a Prevost... Bajé, y estábamos con el concurso de baile de los niños. Les dije a los de megafonía que tenía que dar una noticia, y aunque me sugirieron que esperase, porque sólo quedaba una actuación, dije que no». «Hemos tenido la suerte de tener un Papa agustino -se oyó por los altavoces-. Ha sido elegido el padre Robert Prevost como Papa León XIV», y todo el mundo se puso a aplaudir.

Este viernes, durante la misa que se celebró en el colegio en el polideportivo, con la asistencia multitudinaria de todos los alumnos y profesores, los oficiantes volvieron a recordar a su hermano más ilustre. Al comprensible orgullo que para la comunidad de agustinos de Santander supone que un hermano de su orden haya alcanzado la más alta dignidad eclesiástica, se suma la certeza de su valía, consecuencia del trato directo que varios de ellos han mantenido con Prevost, a quien aún les cuesta llamar León XIV.

Ampliar Robert Prevost, entonces general de los agustinos, presenta al padre Mariano Hernando al Papa Francisco. M. H

De hecho, el nuevo Papa llegó a visitar Santander en 2010, una ciudad que incluyó en su ronda española mientras ejercía como prior general de la orden -entre 2001 y 2013-. «Yo le conocí aquí, cuando vino a hacernos la visita, porque, como general de la orden, tenía que pasar por todas sus casas», cuenta el padre Mariano Hernando, a quien le ha sido imposible encontrar una imagen de aquella visita en su interminable archivo fotográfico. «Pasó dos días con nosotros, y recuerdo que tuvimos una misa con la parroquia. Como era costumbre en las visitas de los generales, fuimos pasando en privado, uno a uno, hablando con él, contestando a lo que nos preguntaba, lo que pensábamos...».

Ampliar Con Manuel Herrero, en su ordenación como obispo de Palencia. Mariano Hernando

Tres años después, volvería a encontrárselo en Roma, con motivo de la celebración del Capítulo General, en el que se eligió a su sucesor al frente de la orden. Fueron veinte días durante los que tuvo ocasión de mantener más conversaciones con él. La primera de aquellas sesiones capitulares, la apertura de ese Capítulo General, fue presidida por el Papa Francisco. «Después de terminar la misa fuimos pasando todos los capitulares -los que tienen voto para la elección del nuevo órgano de gobierno-, y él fue presentándonos al Papa: se sabía el nombre de todos. Tengo precisamente una foto con él, presentándome al Papa Francisco».

Las frases Jesús Sedano, director del Colegio San Agustín «En las distancias cortas es una persona muy afable, es una persona entrañable. La empatía es un don que tiene»

Mariano Hernando, agustino Es una persona muy bien preparada: tiene la carrera de Matemáticas, y después hizo Derecho, Teología y no sé cuántas cosas más»

Robert Roy, agustino «Es un hombre muy sencillo, con mucha sabiduría. Estoy muy contento: va a ser un gran Papa»

Su siguiente encuentro con Prevost tuvo lugar en Palencia, en la ordenación del cántabro Manuel Herrero como obispo. Herrero, concluida esa etapa y ya jubilado es un miembro más de la comunidad de Santander.

El padre Mariano define al nuevo Papa como un religioso «ejemplar y brillante». «Es una persona muy bien preparada, a mi modo de entender: tiene la carrera de Matemáticas y después hizo Derecho, Teología y no sé cuántas cosas más. Supongo que ahora desarrollará su función como Dios manda».

El padre Robert Roy es quien más ha tratado al nuevo Papa entre los agustinos de Santander. Originario de la India, fue ordenado allí sacerdote en 2004 precisamente por él, y siguió manteniendo ese contacto tras viajar a Roma para continuar su formación en Teología. «Vivíamos prácticamente juntos, en el mismo edificio, aunque en dos comunidades, porque la Curia tenía otra comunidad, y nos encontrábamos muchas veces allí».

«Es un hombre muy sencillo, con mucha sabiduría. Nos citaba siempre a San Agustín, y hablaba de su teología, del sentido de vivir en común con un corazón y una mente. Es, a la vez, un hombre sencillo, muy cercano. Yo era un estudiante -un padre estudiante-, y se comportaba con todos de la misma manera: hablaba con todos, nos preguntaba cosas y siempre estaba disponible si queríamos hablar con él».

«Es, además, un Papa misionero, con mucha experiencia por todo el tiempo que ha pasado en Perú: un gran misionero y un Papa muy humilde. Siempre le he visto muy alegre, muy humilde, pero es también un hombre que lee libros que exigen mucha cabeza. Estoy muy contento: va a ser un gran Papa».

También el director del Colegio San Agustín de Santander ha tenido ocasión de reunirse con Prevost en diversas ocasiones. «Le conocí por primera vez en Sevilla, adonde bajó al poco de ser nombrado general, para conocer su Semana Santa. Creo recordar que fue en 2002». «En las distancias cortas, el padre Robert Prevost es una persona muy afable, es una persona entrañable. Creo que la empatía es uno de los dones que tiene», asegura el padre Jesús Sedano.

Su visita oficial como prior general de la orden a España encontró a Sedano en un nuevo destino, Madrid. «Gracias a esas visitas conoce la realidad no solamente de España -que la conoce muy bien, porque ha estado muchas veces por aquí-, sino de muchos países donde estamos los agustinos, que serán cerca de cincuenta».

Está seguro de que León XIV dejará ver su sello como agustino en su papado. «Hay un carisma muy agustiniano, que es el carisma de la comunidad. La comunidad nos enseña a tener que dialogar, a tener que tomar decisiones de manera conjunta, y eso es precisamente lo que ahora están destacando en tantas televisiones y radios, con su idea de tender puentes: yo creo que el diálogo va a ser algo muy importante en este papado».

Destaca, como el padre Robert Roy, otro aspecto del nuevo Sumo Pontífice, su faceta misionera. «Ha pasado muchos años en misiones, y eso puede indicar que el tema social va a estar también muy presente».

Sedano reconoce que, con el follón de las fiestas, aún no ha podido felicitar al nuevo Papa. «Nos ha pillado en este momento de fiestas del cole, con una actividad tras otra. Cuando paremos y echemos el freno a partir del domingo ya enviaremos una felicitación, primero, de parte de toda la comunidad agustiniana y, segundo, de la comunidad educativa, a nuestro hermano Robert Prevost, ahora León XIV, que parece que todavía nos cuesta decirlo. No podríamos tener un Papa mejor».