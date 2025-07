Los coches ya circulan por el ramal de Torrelavega

Las fechas son inmejorables para ver la efectividad de la nueva infraestructura. El próximo viernes será la primera prueba de fuego. Después el domingo con ... los turistas que vuelven hacia Castilla tras pasar un fin de semana de playa en Cantabria y, a continuación, la 'operación salida' del mes de agosto. Si en todos esos momentos no aparece el nombre de Torrelavega en los partes de la DGT que informan sobre los puntos más conflictivos por retenciones, ya se podrá decir que el nuevo ramal de A-67 a su paso por la capital del Besaya es un éxito. Tiene que ser así. Porque durante la inauguración este lunes de las obras que servirán para que la Autovía de la Meseta tenga un trazado propio entre Sierrapando y Barreda y no tenga que compartir calzada con la A-8 como hasta ahora -esto es lo que provocaba las históricas retenciones-, todas las administraciones han calificado el momento como histórico. A las diez y media de la mañana, el ministro Óscar Puente y la presidenta Buruaga hicieron la inauguración oficial y a las 13.20 horas pisó el asfalto el primer coche. Después de siete años de unas obras que se han alargado más de la cuenta, ya es una realidad.

En ese momento se abrió el ramal de continuidad de 2,5 kilómetros que permitirá evitar la ciudad a quienes vienen o van desde Santander hacia Reinosa y que incluye el falso túnel, pero también todos los enlaces que permitirán la distribución del tráfico en Torrelavega, Sierrapando y Barreda. Lo primero es lo más novedoso y lo segundo lo más complejo desde el punto de vista técnico. Todo, incluido la redacción de proyectos y las expropiaciones, ha ascendido finalmente hasta los 160 millones de euros, 20 millones más de la cifra que se manejaba hasta ahora.

«Se trata de uno de los mayores desafíos de la ingeniería civil de lo que llevamos de milenio», decía el ministro socialista, que señalaba la relevancia de la obra no solo para la ciudad y para Cantabria, también para los cientos de miles de turistas que, como él, eligen las playas de Suances, Laredo o Isla. «Como vallisoletano me he comido no pocas veces el atasco que se forma en Torrelavega», insistía Puente, que al cortar la cinta inaugural se ha acordado especialmente de muchas familias humildes que tenían en sus únicas vacaciones esos fines de semana sueltos en los que cogían el coche para pasar el día en la playa».

Buruaga celebró que con esta obra se pone fin a la «tortura en forma de atascos» que padecían a diario sus 55.000 usuarios, muy especialmente en época estival, pero también de las consecuencias indirectas que la infraestructura tendrá para Torrelavega y la comarca. El «enorme salto adelante» en las conexiones por carretera con las comunidades vecinas de País Vasco, Asturias y Castilla y León tiene que traducirse ahora en «más oportunidades económicas y de generación de inversión, riqueza y empleo» en el marco del proceso de transformación industrial del Besaya que, según dijo, está preparando el Gobierno autonómico. La jefa del Ejecutivo agradeció el «extraordinario resultado final» al Ministerio y a la UTE formada por la constructora SIEC y la nacional Vías y lanzó algún dardo sutil -las relaciones de Buruaga y Puente son mejores que con la mayoría de ministros del Gobierno de Sánchez- por algo evidente: el retraso de tres años y medio sobre el plazo de ejecución inicialmente previsto, algo sobre lo que tampoco quiso incidir demasiado el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

«Hemos tenido que esperar siete años para verla terminada, tres años más de lo previsto, eso es muy cierto, pero hoy es un día para la celebración», concluyó Buruaga, que también quiso recordar que fue el popular Íñigo de la Serna, durante su etapa en el Ministerio de Fomento, el que licitó y adjudicó la actuación del nudo. Y Puente, que venía con la lección estudiada, tomó el guante. También se acordó de De la Serna para bien y para mal. Para bien, porque con el exalcalde de Santander echó a andar la actuación. «Yo siempre digo que el Ministerio de Transportes es una cadena perfectamente definida en la que unos piensan, otros proyectan, otros adjudican, otros ejecutan y otros inauguran». Y para mal, porque responsabilizó a su equipo de una parte importante de los retrasos porque se adjudicó el contrato sin que estuvieran hechas las expropiaciones del suelo, lo que dificultó -eso dijo durante el acto- que los trabajos cogieran ritmo durante casi dos años, hasta que este asunto se resolvió en febrero de 2020.