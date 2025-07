Los dos jóvenes que mataron a Carlos Cubillas en Boo piden revocar la «injusta» sentencia

Rubén G. A. y Ángel R. C, los dos jóvenes que mataron a Carlos Cubillas (21 años) en el apeadero de Boo de Piélagos en ... febrero de 2024, pidieron este viernes, a través de sus defensas, revocar la sentencia por la que fueron condenados a once años de cárcel por la Audiencia Provincial al ser declarados culpables por un delito de homicidio doloso al considerar que la pena «más que justicia es venganza».

Así lo defendieron este viernes en la vista celebrada en La Sala Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por el recurso de apelación presentado por los abogados de los acusados. En el acto, las defensas explicaron que los recursos presentados, de más de 100 páginas cada uno, son la respuesta a una «injusta» sentencia e insistieron en que el jurado popular, que declaró a los dos chicos de 19 y 20 años culpables por unanimidad, no estuvo aislado de toda la «mediatización» que rodeó al suceso, razón por la que solicitan una nueva resolución «justa» al margen de «la opinión pública y la presión mediática». A sus ojos, la pena es una respuesta a una «errónea e irracional» valoración de la prueba.

En el otro lado, tanto la fiscal como la acusación particular se opusieron a los recursos y ambas partes negaron la«falta de imparcialidad» o «deficiente» valoración de la prueba y defendieron que la misma se evaluó «perfectamente», a lo que se suma un veredicto «razonado hasta la extenuación», como subrayó la representante del ministerio público.

Además, el abogado de la familia del fallecido advirtió al tribunal de que los recursos planteados por las defensas supondrían «rearbitrar el partido» y recalcó la «participación conjunta» de los dos condenados en la pelea y agresión que terminó con «resultado fatal»: la muerte de Carlos Cubillas, vecino de Polanco de 21 años, después de que los imputados le propinaran patadas y puñetazos hasta que cayó a los raíles, donde sufrió una conmoción medular a consecuencia de la cual falleció en el apeadero de Boo cuando regresaban a casa tras una noche de fiesta en Santander.

Cabe recordar que para el magistrado que presidió el tribunal y dictó sentencia, Juan José Gómez de la Escalera, los dos condenados tenían «intención de acabar con la vida» de Cubillas o se les representó la «alta probabilidad» de que falleciese a causa de sus actos, tras los que se dirigieron a sus casas, donde fueron hallados esa mañana por la Guardia Civil.

Los abogados de los dos acusados hicieron hincapié en que «a día de hoy» no se sabe cómo cayó la víctima a la vía, por lo que se debería aplicar el principio 'in dubio pro reo' (favorecer al procesado en caso de duda). En paralelo, la defensa de los acusados insistió en que no cabe aplicar en este caso la agravante de abuso de superioridad al entender que no hubo pelea ni agresión «conjunta». Y de cualquier modo, insistió en que se desconoce cómo acabó el fallecido en los raíles, si fue de una patada o porque cayó cuando estaba al borde del andén: «¿Dónde está el dolo?», se preguntó en relación a este último supuesto, y apuntado al respecto que el que haya una víctima «no da pie a destruir la vida de dos jóvenes que en ningún momento querían matar a nadie».

En la sentencia ahora recurrida, el magistrado aplicó además la atenuante de reparación del daño (por consignar los acusados 25.000 euros, a razón de 10.000 y 15.000 cada uno), y en concepto de responsabilidad civil fijó que indemnicen conjuntamente en 170.497 euros a la familia.

En su turno de intervención, la fiscal negó que haya habido «falta de parcialidad o deficiente valoración de la prueba» por parte del jurado, «el mejor que he visto», y que no ha incurrido en «ninguna contradicción», enfatizó durante la vista. Los acusados estuvieron presentes en la vista y ambos recursos querdaron vistos para sentencia.