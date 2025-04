Dos testigos coinciden en que los acusados del crimen de Boo «arrojaron a patadas» a la vía a Cubillas

Los tres testigos principales en el caso de la muerte de Carlos Cubillas en el apeadero de Boo de Piélagos en 2024 mantienen sus versiones ... contrapuestas. Mientras que dos amigas que se encontraban en el escenario de los hechos insisten en que los acusados Ángel R. C. y Rubén G. A. «arrojaron a patadas» a la víctima a las vías del tren, el tercer testigo –amigo de Rubén y que se encontraba dentro del tren– habla de una «caída» y descarta que lo «desplazaran» hacia el rail.

En la segunda sesión del juicio con tribunal del jurado que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que se prolongó este martes durante cinco horas, estos tres testigos comparecieron junto a otros doce, entre ellos el maquinista del tren en el que viajaban la víctima y los acusados, el médico que certificó la muerte, los guardias civiles que han intervenido en el caso y algunos amigos de Ángel R. C.

La primera en declarar fue una de las dos amigas que presenciaron la agresión, que además conoce a uno de los acusados, Ángel R. C., porque jugó con su hermano a fútbol y sus familiares mantuvieron una relación de amistad durante años, que en el momento de los hechos no existía.

Esta testigo y su amiga se encontraban en un vagón distinto al que se encontraban los acusados y la víctima. Cuando llegaron a la estación de Boo, dice que vio como Ángel y Rubén estaban «cogiendo» a Cubillas «de los hombros» para «sacarlo del tren». «Empezaron a darle puñetazos y él se protegía. No vi que Carlos (al que no conocía de nada) golpease a nadie». Algunos de esos puñetazos iban dirigidos a las «costillas». En un momento dado, esta testigo vio como a la víctima se le subió la sudadera hacia arriba y se cayó al suelo. «Le empezaron a dar patadas, en la espalda, pero no vía que le dieran en la cabeza, y quedó tirado en el borde del andén». Durante unos segundos dejó de mirar por la impresión de la escena y cuando levantó la mirada de nuevo «uno de los dos –no recuerda quién– le dio una patada, Carlos dio una voltereta y cayó como de cabeza a las vías del tren». «No se tropezó, le tiraron», aseveró ante las preguntas de la fiscal.

Después, sostiene que los dos acusados se marcharon del lugar «sin mirar cómo estaba la víctima y sin decir nada ni avisar a Emergencias».

La amiga que se encontraba con esta testigo y que también presenció los hechos coincidió en que los dos acusados «estaban dando puñetazos y patadas a Cubillas» y que eran «dos contra uno». «Cuando la víctima cayó al andén le dieron patadas con las que le empujaron a las vías». «Le arrojaron, no se tropezó con nada, no se cayó», subrayó. Desde el mismo andén, esta chica tocó con su bolso a la víctima a ver si se movía y vio «como respiraba tres o cuatro veces». «Le dije: 'Respira, respira'. Pero dejó de hacerlo», relató.

«No fue desplazado a las vías»

Frente a estas dos declaraciones, el tercer testigo y amigo de uno de los acusados declaró que en el tren se produjo un pique entre Cubillas, «que iba bastante borracho», y los dos acusados por un pendiente que llevaba Rubén. Al llegar a Boo, dice que Cubillas salió del tren «por su propio pie». Empiezan a discutir y «Rubén le da un puñetazo a Cubi, que intentó defenderse, pero no pudo. Ángel le dio una patada en las costillas y Cubi cayó al andén. Lo siguiente que pude ver fue un gurruño de gente y como caída uno a las vías, pero no fue desplazado. No fue intencionado ni buscado. Le podía haber pasado a cualquiera. Rubén y Ángel no tienen mala fe, son buena gente».