Los mimbres iniciales del nuevo Racing

«Hay que retocar pero no volverse a reinventar como se hacía en Miranda», dijo el lunes en rueda de prensa el nuevo director deportivo ... del Racing, Chema Aragón. Es evidente. Llega a un club con 16 futbolistas de la primera plantilla, con contrato. A los que se les suman, tras sus respectivas cesiones, Yeray Cabanzón y Neco Celorio. Y se puede contar también a Jorge Salinas, que ha estado prácticamente toda la temporada trabajando a las órdenes de José Alberto, ha debutado y es, del filial, el que más opciones tiene de dar el salto. Esos son los mimbres iniciales. Habrá que ver cómo queda el cesto el último día de agosto.

Portería De momento, sólo está Jokin Ezkieta

Miquel Parera no ha renovado, al menos por el momento. El balear quizá sea mucho lujo para el banquillo y sería poco probable, pese a su contrastada profesionalidad, que quiera continuar a la sombra de Jokin Ezkieta. Así pues, el navarro es a día de hoy el único portero de la primera plantilla verdiblanca. Desde abajo, nadie despunta demasiado. Ni Álvaro Jiménez ni Dani Atanes. Quizá el que más, Laro, cedido al Escobedo el pasado curso. Pero parece prematuro ponerle de segundo en la primera plantilla. En este escenario, tiene pinta de que Chema Aragón tendrá que ir a por un portero. Hay dos opciones: o buscar un suplente de garantías o ir a por un posible titular que compita el puesto con Ezkieta.

Defensa El lateral derecho, cojo;el centro, con dudas

Por efectivos, el único puesto de la defensa que se encuentra escaso de futbolistas es el lateral derecho, donde el único jugador específico es Clément Michelin, visto que para José Alberto Mantilla es más un central que un hombre de banda. Decía Aragón en su presentación que, para revocar a Sangalli, había que ubicarle en el campo. Si entienden que es un lateral derecho, la posible continuidad del vasco podría ir destinada a apuntalar esa posición. En el flanco zurdo, Mario García y Saúl García tienen contrato. Habrá que ver si el club está contento con las piezas o si apuesta por subir el nivel. Lo que más dudas deja es el centro de la zaga. Ha salido Pol Moreno y el canterano Salinas entrará en la dinámica del primer equipo. Javi Castro y Mantilla son fijos. Pero la situación de Montero es una incógnita, después de lo sucedido en la última parte de la temporada. Todo apunta a una salida y supuestamente cuenta con ofertas. Y luego está Manu Hernando, que tiene contrato, pero en el tramo final del campeonato ha perdido protagonismo. El club tendrá que decidir si cuenta con él y el futbolista, si está dispuesto a permanecer con ese rol. Lo que está claro es que, si se confirma la marcha de Montero, algo tendrá que llegar en el mercado estival para el centro de la defensa, más aún después de la imagen mostrada últimamente.

Doble pivote Salen Vencedor yMeseguer; vuelve el capitán

Tres mediocentros tienen contrato con el primer equipo del Racing y en el filial no hay ningún futbolista que apunte a dar el salto en esa posición. Se marchan los cedidos Unai Vencedor y Víctor Meseguer. Este último tenía en su contrato una opción de compra, pero su rendimiento no ha sido bueno, aunque coincidió con Chema Aragón en el Mirandés. El primer 'fichaje' de la temporada en el Racing es Íñigo Sainz-Maza, que arrancará la pretemporada junto a sus compañeros el 14 de julio, después de superar la rotura del ligamento cruzado de su pierna derecha. Con los bolos así pinados, hace falta, por lo menos, un mediocentro más. Todo para una temporada en la que Aldasoro debería recuperar su nivel y Maguette Gueye dar un paso adelante, visto su crecimiento en la campaña pasada. Una incógnita será el ver cómo llega el capitán después de tanto tiempo en el dique seco.

Mediapunta Una línea tan decisiva como inestable

El tridente de la mediapunta es el gran argumento ofensivo del Racing. Desde ahí parten futbolistas como Andrés Martín o Íñigo Vicente, los más desequilibrantes. Hay mucho movimiento en la escolta del delantero. Rober González y Lago Junior -además de Marco Sangalli- terminan contrato. También finaliza el período de cesión para Pablo Rodríguez, que regresa al Lecce después de no haber rendido mal en Santander. Pero el canario fue uno de esos que desapareció del once en la última parte del campeonato. Eso, en cuanto a salidas. Entran en la nómina dos canteranos que regresan tras sus respectivos préstamos. Yeray ha hecho una gran temporada en la Ponferradina y tiene opciones de quedarse. Algo más complicado lo tiene Neco Celorio, pese a que es una de las grandes promesas de La Albericia. Ha tenido minutos en el Algeciras, pero su rendimiento no ha llamado tanto la atención. Permanece Suleiman Camara, que en un momento dejó de contar para el entrenador, así que sería absurdo mantenerle aquí. Lo mínimo es que salga cedido. Y luego están los citados Andrés Martín e Íñigo Vicente. El vasco no ha estado tan fino como la temporada anterior, pero su talento es indudable. Llegarán ofertas por él, pero seguramente ninguna como la que ya rechazó del Santos brasileño. El que se pasará el verano recibiendo llamadas será el andaluz, el futbolista más desequilibrante del curso en Segunda División. Manolo Higuera y Chema Aragón ya han dejado claro que, quien quiera al futbolista, tendrá que abonar la cláusula íntegra. Y luego estará la postura del futbolista, si recibe alguna oferta que le llame especialmente la atención como para abandonar Santander.

Delantera Juan Carlos Arana y varias interrogantes

Ekain Zenitagoia, que apenas ha contado, terminaba contrato con el Racing y Jon Karrikaburu regresa a la Real Sociedad, club que le cedió a Santander. En los Campos de Sport estarían encantados con una nueva cesión del navarro por parte del club txuri-urdin, pero, además de que el nuevo entrenador del primer equipo, Sergio Francisco, cuenta con él para la pretemporada, el ascenso del Sanse a Segunda División hace menos viable una nueva temporada en El Sardinero. Así que en la nómina de jugadores racinguistas para la próxima temporada en la parcela delantera sólo queda Juan Carlos Arana. Y con interrogantes. Tal y como él mismo ha reconocido, ha sido una temporada «dura» para él. Si no está cómodo en el Racing, ya se sabe lo que suele pasar en el fútbol en este tipo de situaciones, aunque, como en el caso de Andrés Martín, el club remite a los interesados a la cláusula de rescisión de un jugador por el que el Racing pagó 1,5 millones de euros al Eibar el pasado verano.

Finalizan contrato

2026 . Saúl García, Javi Montero, Javi Castro, Clément Michelin, Aritz Aldasoro y Jeremy Arévalo.

2027. Jokin Ezkieta, Mario García, Yeray Cabanzón y Neco Celorio.

2028 . Álvaro Mantilla, ManuHernando, Íñigo Sainz-Maza,Juan Carlos Arana, Andrés Martíny Suleiman Camara.

2029. Maguette Gueye y Jorge Salinas.

2030. Íñigo Vicente.

Seguirán

Javi Montero (Central): Habrá que verqué sucede con elzaguero después de todo lo acaecido en tramo final del campeonato. Todo apunta a una salida en el mercado estival.

Jokin Ezkieta (Portero): Se queda como único guardameta de la plantilla. El club debe decidir si buscar un suplente o un arquero que le haga competencia al navarro.

Maguette Gueye (Medio): Tras el crecimiento del senegalés, esta temporada apunta a la de ser un futbolistaimportante en el centrodel campo racinguista.

Suleiman Camara (Extremo): No ha contado para José Alberto, por lo que sería absurdo mantenerle en la plantilla.Como mínimo, el club tendráque buscar una cesión.

Andrés Martín (Extremo) : Le arderá el teléfono este verano. Sus ganas de quedarse serán las que decidan. El club remitea los interesados a la cláusulade rescisión.

J. C. Arana (Delantero): El ariete no parece cómodo en el Racing en los últimos meses. Si aspira a salir, el club vuelvea dirigir sus intenciones a lacláusula del futbolista.

