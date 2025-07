Siete años para deshacer un nudo

Daniel Martínez Santander Domingo, 20 de julio 2025, 07:24 Comenta Compartir

Ahora que Cantabria está de moda y que hay muchos destinos tradicionales de la comunidad autónoma en los que ya no cabe ni un solo visitante más, Torrelavega aspira también a convertirse en una ciudad turística, pero durante muchos años, la capital del Besaya ha sido un punto de paso. Un lugar que muchos de quienes venían del interior del país para disfrutar de unos días en Santander, Suances, Comillas o Laredo solo conocían por los carteles de la carretera. La veían desde la ventanilla del coche, pero nunca habían entrado. «¿Esa ciudad grande en la que se ve una fábrica que parece que se va a caer cuando pasas por la autovía?». Sí, también. Pero sobre todo el sitio en el que sufrían los siempre inoportunos atascos cuando llegaban o regresaban a casa desde su destino de vacaciones. Torrelavega era incluso noticia nacional. Una habitual en los partes horarios de la Dirección General de Tráfico en los días clave de la temporada alta.

'El Ministerio de Transportes pone fin a la ratonera de palentinos', titulaba esta semana un periódico de provincia vecina. Es lo que aquí hemos dado a llamar 'el nudo de Torrelavega' desde que comenzaron las obras para deshacerlo hace siete años. El próximo lunes, tras la inauguración oficial por parte del ministro Óscar Puente a las 10.30 horas, comenzarán a circular los coches en los nuevos trazados que se crean al desdoblar y dotar a la A-67 de un trazado propio, no compartido con la A-8 como hasta ahora.

Un alivio para los cerca de 55.000 vehículos que recorren de media al día este espacio y que, desde que arrancaron los trabajos, también han sufrido desviaciones y cortes frecuentes. Ha costado tiempo y dinero. De hecho, es una de las actuaciones más caras por kilómetro construido de toda la red de carreteras del Estado teniendo en cuenta que se van a abrir alrededor de 3,5 kilómetros de nuevos ramales, que incluye el de casi 2 kilómetros del ramal de continuidad que cruzará desde Sierrapando hasta Barreda por un nuevo trazado, en parte a través del falso túnel de Las Rozas.

En total, alrededor de 140 millones de inversión. Tan grande como los retrasos y los problemas que ha generado en este tiempo. La primera anomalía fue que, cuando se acababa de adjudicar la actuación, se produjo un cambio de Gobierno por la moción que llevó a Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados. «Se están concluyendo los últimos trámites administrativos. El cambio de Gobierno no va a suponer un retraso en la actuación», decían a finales de junio de 2018 desde el Ministerio de Fomento, cartera que acababa de asumir el socialista José Luis Ábalos en sustitución del popular Íñigo de la Serna. Se mantenía la fecha de inicio de las obras prevista para finales de verano, y arrancaron.

6 de marzo de 2018 Vista aérea del enlace de Sierrapando, donde se juntaban la A-67 y A-8 provocando los históricos atascos, unos meses antes del inicio de las obras. 15 de mayo de 2019 Los trabajos en el proyecto comenzaron por Barreda, donde hubo que ampliar la plataforma de la autovía para dejar hueco a nuevos carriles 30 de junio de 2021 Los movimientos de tierra en la zona –en la imagen, ya explanada– por la que transcurrirá el ramal de continuidad entre Sierrapando y Barreda 5 de mayo de 2023 Avances en la conexión de Barreda. Mientras se desvía el tráfico en dirección a Santander, las máquinas trabajan en el acceso al falso túnel 12 de junio de 2023 Las obras han obligado a cortar carriles y también a realizar cortes totales de la circulación. En la imagen, la bifurcación entre autovías de Sierrapando 2 de octubre de 2023 Primeros movimientos para la construcción del falso túnel, una vez estabilizados los taludes, donde se produjeron problemas de desprendimientos 7 de septiembre de 2024 El armazón del falso túnel que forma gran parte del ramal, ya finalizado. Sobre esa estructura se ha echado tierra para su cubrición total 12 de marzo de 2025 A falta de cuatro meses para el final de la obra, ya se apreciaba el complejo 'scalextric' que se crea en Sierrapando para la distribución del tráfico AUX STEP FOR JS

Concretamente, el 4 de agosto, con la colocación de estacas para delimitar el área de actuación y desbrozando el terreno. A mediados de septiembre comenzaron los trabajos de replanteo y en octubre se pasó al siguiente nivel, ya con maquinaria pesada sobre el terreno, tras cortar uno de los carriles de entrada a Torrelavega desde Santander por la A-67. A la altura de Barreda, donde hubo más movimiento en los primeros meses. Más movimiento incluso del deseado porque un argayo en este punto en el que se estaba ampliando la plataforma para crear espacio para los nuevos carriles provocó un argayo en pleno mes de julio. Durante cinco días, hubo que cortar toda la autovía y se desvió el tráfico por la carretera nacional a través de la salida de la A-67 en Polanco.

¿Provocó esto un retraso? ¿Afectó al calendario de ejecución? Pues según se dijo entonces, no demasiado. Cuando ya habían transcurrido 12 de los 40 meses de obra –ese era el plazo de ejecución inicial–, solo se habían ejecutado el 5% de los trabajos. «El ritmo de la ejecución no es proporcional al tiempo empleado, pero esto es algo normal en este tipo de obras. A partir de ahora se va a comenzar a trabajar en los lugares donde hay más estructuras y va avanzar mucho más rápido», apuntaban desde la Demarcación de Carreteras en Cantabria. Entonces, los técnicos no sólo afirmaron que el argayo no afectaría a los plazos, sino que permitió avanzar más de lo previsto en el plan de trabajo. El muro que hubo que realizar de urgencia ya estaba prevista en el proyecto –fue de escollera, no prefabricado, como se ideó inicialmente–, lo que ocurre es que esa barrera se levantó antes por el corrimiento.

Un argayo a consecuencia de las obras a la altura de Barreda obligó a cortar toda la autovía durante cinco días en julio de 2019

Sí hablaban de un problema heredado del anterior equipo ministerial: el de la expropiación de terrenos y de viviendas que había que echar abajo y que no se firmaron antes de que las máquinas llegaran, como es normal.

Más curioso es que, en abril de 2021, cuando teóricamente solo faltaba medio año para acabar una obra que estaba al 37%, Delegación del Gobierno dijera que todo iba sobre lo previsto. Finalmente, la inauguración de mañana se hará con tres años y medio de retraso. Si la solución técnica de los ramales es tan buena y da los resultados esperados, es probable que los conductores se olviden pronto de ello.

