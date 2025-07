Unos pinchos para reponer fuerzas

DM . Santander Jueves, 17 de julio 2025, 20:03 Comenta Compartir

Lunes tras un fin de semana de no parar. Pero descansar no figura en la agenda de la Semana Grande. Si acaso, para que la batería siga a tope porque queda mucho, un recorrido por las casetas de la Feria de Día a base de pinchos. Puede ser un buen día para visitar las ferias en El Sardinero durante la tarde y, por la noche, volver al centro para ver y escuchar a Chenoa en la Plaza Porticada. Es una sugerencia, porque opciones no faltan. Da igual que sea lunes...

09.45 horas. Clase abierta de 'Chikung'. Jardines de Pereda, detrás de la Oficina de Turismo. Organiza: Centros Cívicos.

10.00 horas. Clase abierta. 'Taller de memoria: El aire libre'. En el anfiteatro de la Plaza de los Derechos Humanos. Organizado por Centros Cívicos.

10.45 horas. Clase abierta de yoga en los Jardines de Pereda, detrás de la Oficina de Turismo. Llevar esterilla. Organizado por Centros Cívicos.

De 11.00 a 14.00 horas. Tiovivo ecológico en la calle Juan de Herrera.

De 11.00 a 14.00 horas. Atracciones infantiles: hinchable, mini noria, tren-tazas y jumping, en la Plaza de Alfonso XIII.

De 11.00 a 14.00 horas. Hinchables, en la plaza del Ayuntamiento.

De 11.30 a 13.30 horas. Taller 'Conoce tus emociones', en la calle Juan de Herrera. Organizado por Ascasam.

De 11.30 a 15.00 horas. Mercado marinero. En la Plaza de Alfonso XIII.

Feria de Día. Las casetas, en la Plaza del Ayuntamiento, la de Pombo, la de Alfonso XIII y el Parque de Mesones.

De 12.00 a 00.30 horas. XIV Feria de gastronomía y folclore regional, en el parking Campos de Sport de El Sardinero.

De 12.00 a 01.00 horas. Casetas taurinas. Gastronomía y música en la Plaza de México.

14.00 horas. Peñas solidarias. Bocata solidario de criollo al vino organizado por las peñas 'Los Caracolillos' y 'El Xamizu' en la Alameda de Oviedo a favor de Cavas y Apapachando.

De 17.00 a 21.00 horas. Tiovivo ecológico en la calle Juan de Herrera.

De 17.00 a 22.30 horas. Atracciones infantiles, en la Plaza de Alfonso XIII.

De 17.00 a 22.30 horas. Hinchables, en la plaza del Ayuntamiento.

De 17.00 a 23.00 horas. Mercado marinero. En la Plaza de Alfonso XIII.

De 18.00 a 00.30 horas. Las ferias. Atracciones en el recinto del parking de los Campos de Sport de El Sardinero.

18.00 horas. Pequegrande: cuentacuentos en lengua de signos, en la Plaza de las Atarazanas (Catedral). Será interpretado y narrado en lengua oral, organizado por la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria.

18.30 horas. Feria de Santiago. Corrida de toros, en la Plaza de toros de Cuatro Caminos. Toros de Juan Pedro Domecq para Fortes, Fernando Adrián y Borja Jiménez.

19.00 horas. Santander, ¡Baila! con Gloria Rueda Danza, en el Anfiteatro del Centro Botín.

19.30 horas. Masterclass abierta de 'sport dance', organizado por los Centros Cívicos, en la Calle Lealtad.

19.30 horas. Plazas sound. Concierto del grupo The Perfect Days, en la Plaza del Ayuntamiento.

20.00 horas. Santander, ¡Baila! con el grupo YayvaDanza, en el Anfiteatro del Centro Botin.

20.00 horas. Pequegrande: Teatro infantil. 'El viaje de Alicia', con el grupo Amalgama teatral. En la Plaza de las Atarazanas (Catedral).

20.00 horas. XV Ciclo de bolero 'La novia del mar' de mano del 'Trío Dinastía'. En el Auditórium Los Carabelas.

20.00 horas. Circo Quimera: ¡Viva México!, en la carpa instalada en el Parque de Mesones.

20.30 horas. Concierto del grupo 'Al Alba' en el Escenario Porticada.

21.30 horas. Actuación del grupo 'Martes Martes' en el Escenario Repsol de la Plaza Alfonso XIII, dentro del festival Plazas Sound.

21.30 horas. Marmita solidaria por parte de las peñas 'Los vividores' y 'La panderetuca' en la Casa Ajero (C/Daoiz y Velarde, 18). Recaudaciones para la asociación Hermanas Solidarias de El Alisal.

22.30 horas. Concierto de la cantante Chenoa en el Escenario Porticada. Plaza Porticada.

00.00 horas. Salve Rociera cantada por el Coro de la Hermandad del Rocío de Santander, en las casetas taurinas de la Plaza México para despedir la jornada.