Cantabria, a las puertas de otro verano sin la regulación de caravanas y pisos turísticos

En la tabla de la última década de la Encuesta de Coyuntura Hotelera que ofrece el Instituto Cántabro de Estadística, la cifra más gorda ... es la última. La de 2024. Casi 1.400.000 viajeros en la región el pasado año. Según un estudio de la UE sobre el clima, la comunidad ganará más aún con el previsible aumento generalizado de temperaturas. Ya lo dicen en los alojamientos: si por mayo empieza a apretar el calor en Madrid o en Castilla, suenan los teléfonos de la recepción. Con la boca pequeña, los hosteleros reconocen que este verano es fácil que venga más gente. Aunque no hay estudios concretos, los expertos dan por bueno que, en momentos puntuales de agosto, la población ronda el millón. Aquí surgen una cascada de términos y debates: diversificación, descentralización, masificación... Y, sobre todo, uno: sostenibilidad. «Algo hay que hacer». Eso lo dicen todos (empresarios, administraciones, catedráticos, activistas...), aunque cada uno entiende la sostenibilidad a su manera. En este contexto, ¿cómo llegamos a este verano? Con optimismo en batir otro récord, pero con la preocupación por los cortes ferroviarios, las obras en carreteras o las dificultades para cubrir la atención sanitaria. Y sin tener aún regulados dos de los asuntos más escabrosos. A las puertas del periodo clave para el turismo, el decreto de autocaravanas está cerca, pero no está (y en el sector creen que, aunque salga, ya no llegará para ser efectivo tan pronto). Y el de los pisos turísticos aún va más lento. Nadie se atreve a dar fechas porque todas se han incumplido hasta el momento.

La estrategia en Turismo ha ido por ahí. Más allá de decir que se busca «una mejor ordenación y funcionamiento de ambas realidades, que han experimentado un destacado crecimiento y demanda» y «una herramienta de lucha contra el intrusismo», poco más. La anterior consejera, Eva Guillermina Fernández, aseguró en su día que estaría -el de los pisos- para el verano anterior. Y no. Y el borrador que publicó más tarde no le gustó a nadie. Así que su sucesor, Luis Martínez Abad, ha huido de los plazos. Sí que dijo el lunes pasado -a preguntas de los periodistas en un acto- que confiaba en que el de las autocaravanas pudiera estar en vigor este verano. «Confiamos en que sí». Pero aún le falta. Según detalló, se está concluyendo el proceso de análisis de las alegaciones presentas en la consulta pública para la modificación del decreto regulador de 2019, un trámite previo a la nueva normativa para, entre otras cosas, poder crear áreas de servicio para estos vehículos «en lugares de especial interés turístico» y de titularidad pública. Dijo eso y que van a «agilizar al máximo» los trámites, pero recordó que también tiene que pasar por el Consejo de Estado como órgano consultivo. «Dependemos del Consejo de Estado. Queremos que puedan resolver rápido porque saben que es un tema de interés en general». Unos quince días, se llegó a valorar. Pero sin certeza. Justo lo que ocurre con el de las viviendas de uso turístico. El consejero aseguró que está en manos de los servicios jurídicos. El texto será enviado después a las secretarías generales de las diferentes consejerías y, más tarde, al Consejo de Estado. Difícil para este verano.

1.381.940 Según el Icane viajeros nos visitaron en 2024, la cifra más alta de la década, aunque los datos están condicionados por las nuevas formas de alojamiento.

«Si no hay información, si no sabemos cuánta gente viene, no se puede controlar y, si no se puede controlar, no se puede gestionar. Hay que tener datos fiables y necesitamos normativas claras, y ahora mismo no las hay», resume su postura el presidente de Hostelería, Eduardo Lamadrid. La reflexión está íntimamente ligada a esos 1,4 millones de viajeros del año pasado. Es una cifra orientativa, porque la proliferación de alojamientos ilegales distorsiona los conteos. ¿Cuánta gente viene de verdad? Mucha, pero no se sabe cuánta. Y eso está ligado a la regulación que reclaman. «Estamos en mayo y preocupa la proximidad del verano. Sabemos -explica- que están en ello y que hay avances, pero la incertidumbre sigue ahí. Es fundamental que se agilice, que se ponga en marcha en verano y que garantice la claridad de la regulación. Que no de lugar a interpretaciones. Nosotros hablamos de control y de regulación, no de prohibir. De asegurar que todos atendemos con unas condiciones mínimas, porque el asunto de los pisos turísticos repercute en la imagen de la región».

Jesús Blanco, de la Asociación de Turismo Rural, también incide en la falta de datos. Da por hecho que «en agosto habrá mucha gente». «Ya se puede saber». Y ese, dice, «es el problema». «Es una concentración excesiva, aunque sólo sea un mes. Empezará a pasar lo que ya se vio el año pasado. Mucha carga. Hay que preverlo y pensar en ello». Pero no hay -insiste- datos ni formas válidas para que los turistas evalúen lo que han encontrado. Sin esa información no se pueden tomar medidas «para que el destino no se queme». En este sentido, entiende que «la regulación está bien», que es «necesaria». Pero que no será la solución por sí sola. «Saldrá y en el caso de los pisos turísticos creo que ya casi está. Pero el trabajo hay que hacerlo por otro lado. Aunque saliera, no nos soluciona la enorme oferta que ya hay para este verano, que posiblemente ya esté incluso reservada».

«Verano de transición», define Eneko Valle, de la Asociación de Campings, el supuesto de que el decreto de autocaravanas -el que más les afecta- llegue a tiempo. «Esperemos que dé herramientas a los ayuntamientos para regular el autocaravanismo sin control. Veremos cómo queda y cómo utilizan esas herramientas los ayuntamientos. Si sale, irán viendo. Que este año no se va a solucionar lo tenemos claro, pero haciendo las bases se va teniendo el edificio. Si creemos que este va a ser un verano con bastante afluencia -y él lo cree- y queremos un producto en consonancia con la calidad que buscamos nosotros y el Gobierno, tenemos que controlar este tema o el de las viviendas de uso turístico».

Más allá de las regulaciones, preguntado Turismo por este periódico en cuanto a las medidas que pondrá en marcha este verano ante la llegada de viajeros, la Consejería destaca la «coordinación con las Fuerzas de Seguridad» y el «refuerzo de guías oficiales». En la necesidad de lo primero inciden desde la Asociación de Hostelería. «Queremos evitar situaciones de botellones masivos y fiestas descontroladas -la estampa de El Puntal del año pasado aún escuece-. Es importante contar con medidas de seguridad adecuadas, porque es imposible que se controle a la gente que llega a esos recintos, algo que no ocurre en un pub o una discoteca», incide Lamadrid. Y respecto a lo segundo -los guías- en Turismo aseguran que «en unas semanas se realizará el examen de habilitación», que «hacía años que no se convocaba».

«Falta personal y se ha vuelto un mal endémico» Ya el verano pasado desde Hostelería apuntaban que numerosos locales no podrían abrir todas sus instalaciones por falta de personal. «Tiene toda la pinta de que se va a repetir», dice Lamadrid, que apunta al trabajo que están haciendo en la Asociación. Cursos, certificaciones de cualificación en sala, barra o cocina y hasta seminarios como el que ofrecerá Ferran Adriá con La Caixa en el Santemar del 9 al 11 de junio. «Falta personal y es un mal endémico no sólo en el sector hostelero. Da igual lo que hagas, porque no hay mano de obra cualificada o no. Nos tendremos que reinventar», advierte Eneko Valle desde el sector del camping.

Subvenciones de la Dirección General para empresas, ayuntamientos o albergues, coordinación de Cantur con el 112 ante posibles accidentes, tareas de promoción y, en general, refuerzos de personal y horarios en instalaciones como Cabárceno o Abra del Pas, entre otros. Es lo que enumeran.

A eso añaden, más allá de medidas organizativas o de gestión, la ampliación de la oferta en cuanto a atractivos, con la novedad este verano del Monumento al Indiano en Peña Cabarga.

¿Problemas en el horizonte? ¿Propuestas? En Hostelería recuerdan las «dificultades en infraestructuras y comunicaciones», con los cortes ferroviarios, las obras sin acabar en carreteras o la caída de rutas -y el aumento de los precios- en el aeropuerto. «Cuantos más impedimentos (el atasco del nudo de Torrelavega, quedarse tirado en el tren...), menos idílica será la percepción del viaje», advierten en este sentido desde la Asociación de Campings.

«Hay necesidad de aparcamientos disuasorios y de evitar las colas en las playas, en hostelería, en las atracciones... Sería interesante tener un sistema actualizado y ágil que permitiera saber cómo están esos sitios que quiero visitar. Si quiero ir a la playa de Ajo, saber si hay sitio y, si no, poder ir a otro lado. Si quiero ir a comer a Noja, saber si los restaurantes están llenos», apuntan desde Turismo Rural. En definitiva, control de aforos e información en tiempo real para el viajero. «Andamos todos pululando por los mismos sitios. Pero si un lugar está lleno puedo ir a otro. Evitar incomodidades, turismofobia, descentralizar...».

«Algo hay que hacer», coinciden todos. Medidas sostenibles, repiten. Pero, como decía un experto de la Universidad al referirse a este asunto, «hay muchos intereses contrapuestos al hablar de sostenibilidad turística».