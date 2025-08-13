El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las algas retiradas de Trengandín y Ris se acumulan en una parcela del Ayuntamiento de Noja antes de ser trasladadas a Polanco para convertirlas en compost por Cántabra de Turba, una empresa local de fabricación de biomasa. Juanjo Santamaría

Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»

Sospechan que se han instalado en la villa por la gran cantidad de rocas existentes en sus arenales: «Ahí se pueden reproducir con facilidad»

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La rugulopteryx okamurae ocupa desde el pasado jueves las playas de Noja y nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo. Para los expertos este ... alga asiática no es desconocida porque lleva años estudiándose como especie invasora. Sobre su llegada a Europa, allá por el año 2009, hay diferentes teorías, pero la principal indica que vino enrollada en un cargamento de ostras japonesas al Mediterráneo. Las autoridades han retirado ya casi 2.000 toneladas de algas en la localidad cántabra, pero llegan más con las mareas, lo que ha hecho que tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Noja hayan pedido ayuda al Ejecutivo central para dar una solución al problema.

