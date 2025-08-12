La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

La consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha advertido este martes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de que ... el alga asiática que está afectando a las playas de Noja puede expandirse al resto del mar Cantábrico. En cualquier caso, ha inbdicado que el Gobierno seguirá retirando algas «mientras sigan saliendo a la playa». Pero - lamenta- «es una constante, no sabemos hasta donde va a llegar el tema pero nosotros tenemos que seguir recogiendo las algas porque es fundamental en estas fechas que las playas de Noja luzcan como tienen que lucir con los miles y miles de visitantes que hay ahora mismo».

Susinos ha anunciado que el Ejecutivo regional ya ha remitido la carta al Ministerio reclamando acciones para atajar el problema del alga asiática que empezó a plagar las playas de Noja desde el pasado jueves. «Reclamamos que tomen cartas ya en el asunto porque es un problema no solo de turismo, sino socioeconómico muy importante, porque es un problema que se está generando ya en nuestros pescadores», ha asegurado la consejera.

Susinos, que lo ha señalado así a preguntas de los periodistas que recoge EFE, ha explicado que la carta está firmada por ella misma, por el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y por la alcaldesa de Noja, Mireia Maza, los tres del PP. En la carta se pide que el Ministerio actúe ya porque, según ha avisado la consejera cántabra, el alga asiática puede llegar a expandirse por el resto de la costa del Cantábrico.

Y ha recordado que en julio de 2022 tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la que se aprobó la estrategia para gestionar y atajar este tipo de alga invasora, pero ha lamentado que «hasta la fecha no se ha hecho nada».

El dispositivo habilitado por las consejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Gobierno de Cantabria recogió anoche otras 300 toneladas de alga asiática en las playas de Noja, que se suman a las 1.600 de los tres días anteriores, y que elevan el total a cerca 2.000 toneladas.