Juannjo Santamaría

La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Recogidas otras 300 toneladas desde anoche

DM

Martes, 12 de agosto 2025, 17:38

La consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha advertido este martes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de que ... el alga asiática que está afectando a las playas de Noja puede expandirse al resto del mar Cantábrico. En cualquier caso, ha inbdicado que el Gobierno seguirá retirando algas «mientras sigan saliendo a la playa». Pero - lamenta- «es una constante, no sabemos hasta donde va a llegar el tema pero nosotros tenemos que seguir recogiendo las algas porque es fundamental en estas fechas que las playas de Noja luzcan como tienen que lucir con los miles y miles de visitantes que hay ahora mismo».

