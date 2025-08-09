«Estas algas dan repelús»

Viernes. Son las 10.30 horas y la playa de Trengandín empieza a llenarse. Noja en agosto está a reventar, una estampa habitual en esta ... época del año. Lo que ya no es tan normal es la imagen que presentan sus playas ocupadas por la rugulopteryx okamurae, el alga invasora que coloniza Trengandín y Ris. La imagen es inédita. Las algas se amontonan en la arena para desgracia de los bañistas, que tienen que sortearlas como buenamente pueden. «Hay que ir uno detrás de otro para no andar pisando esto», comenta Francisca Quintana, vecina de la villa.

«Es que es muy desagradable y además puede haber medusas enganchadas, sumado a que, cuando se secan, huelen fatal y dan repelús». El entrecomillado sigue siendo de Francisca, pero puede atribuírsele a cualquiera de los cientos de bañistas que están molestos con la cantidad de algas que han aparecido varadas hace escasos días. Como José Miguel Vinuesa, que lleva disfrutando del calor de Noja 53 años. «Nunca había visto algo así. No sé si es por el cambio climático, pero esta es la primera vez que lo veo». El descontento es general por la falta de limpieza de la arena. «Llevamos así desde julio, esto no es algo nuevo. No entendemos como todavía no se ha quitado», señala Quintana.

Aunque el alga asiática no sea algo nuevo, si es la primera vez que impacta de esta manera en los arenales de Noja, lo que ha llevado a las administraciones a colaborar para encontrar una solución. «Los equipos de limpieza ya están en marcha para ver como se pueden encargar de las algas de la playa. Una vez que encuentren una solución, empezarán a limpiarlo todo», explicaba por la mañana la alcaldesa de la villa, Mireia Maza. Y la solución llegó tras la visita a la zona de Roberto Media, consejero de Medio Ambiente de Cantabria, y María Jesús Susinos, su homóloga de Desarrollo Rural, que anunciaron las labores de análisis y limpieza de las playas y costas cercanas a Noja, trabajos que dieron comienzo en la tarde de ayer. Mientras tanto, el olor no se iba, aunque hay algunos que no lo encontraban desagradable. «Las mojadas que están al lado del mar no huelen mal, sino a salitre. Es agradable» comenta Vinuesa mientras pasea por encima de estas.Pese a todo, hay muchas incógnitas por resolver porque es algo novedoso y no se sabe «cómo va a evolucionar» la presencia de este tipo de algas una vez que estén limpias las playas. «Nunca nos habíamos visto en esta situación, así que necesitamos tiempo para saber cómo proceder», reconocía la regidora municipal. La peculiaridad del alga está en su reproducción acelerada a través de esporas, que hace que pasarla por una desbrozadora sea una alternativa inviable para los equipos del Gobierno. Las secas si pueden retirarse, pero el olor que dejan es otro problema. «Y también los mosquitos que atraen», señala el veraneante Iñaki Ancín. «Para bañarte tienes que ir buscando los surcos que no tienen algas».

Algo que ha dejado extrañados a los bañistas son los impedimentos que desde las instituciones se han dado para la recogida de las algas. «Antes venía un camión de las farmacéuticas, pero no sabemos por qué, ya no se pueden recoger», criticaban. «No son algas normales, no sé si se pueden usar para fines médicos», replicaban otros. A estos últimos no les faltaba razón. La rugulopteryx okamurae es una especie invasora que ha alertado a las autoridades españolas desde el 2015 y que «es también responsable de ahuyentar a mucha fauna marina habitual y desplazarla a otros lugares porque bloquea el oxígeno y la luz del sol e impide la vida», señala el concejal de Seguridad Ciudadana de la localidad, Roberto Ruiz.