El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La playa de Trengandín, repleta del alga invasora asiática en la mañana de ayer, viernes.

Ver 13 fotos
La playa de Trengandín, repleta del alga invasora asiática en la mañana de ayer, viernes. Juanjo Sanramaria
Noja

«Estas algas dan repelús»

Bañistas de Trengandín y Ris muestran su asombro ante la llegada del alga asiática invasora, que el Gobierno regional comenzó ayer a retirar de las playas

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Noja

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Viernes. Son las 10.30 horas y la playa de Trengandín empieza a llenarse. Noja en agosto está a reventar, una estampa habitual en esta ... época del año. Lo que ya no es tan normal es la imagen que presentan sus playas ocupadas por la rugulopteryx okamurae, el alga invasora que coloniza Trengandín y Ris. La imagen es inédita. Las algas se amontonan en la arena para desgracia de los bañistas, que tienen que sortearlas como buenamente pueden. «Hay que ir uno detrás de otro para no andar pisando esto», comenta Francisca Quintana, vecina de la villa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora
  2. 2

    Esta tarde comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja
  3. 3

    Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande
  6. 6

    Leiva, en la campa: 12.000 personas, dos horas de concierto y «si pones el puto flash arderás en el infierno»
  7. 7 Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos
  8. 8

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia
  9. 9

    Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre
  10. 10 La Coral de Torrelavega abre con música y emoción las fiestas de La Patrona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Estas algas dan repelús»