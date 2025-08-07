El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

E. C.

Una impresionante manta de caloca invade la playa de Trengandín en Noja

La colosal alfombra amarronada, que ha dejado este organismo y que alcanza los 2 kilómetros de largo y los 20 metros de ancho, está dejando malos olores y resulta un «incordio» para el baño

Silvia Osorio

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:17

Los vecinos y veraneantes de Noja que han plantado su toalla y su sombrilla este jueves en la playa de Trengandín, aprovechando que luce el ... sol y el calor aprieta, se han encontrado con toda una sorpresa. Una impresionante manta de caloca cubre buena parte de la orilla de este concurrido arenal, el principal de este municipio cántabro, que en verano ve multiplicada su población por el desembarco de vizcaínos con segundas residencias o que pasan sus vacaciones de camping.

