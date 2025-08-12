Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero llegan más con las mareas

No dan abasto. Las labores para eliminar la rugulopteryx okamurae, el alga asiática invasora que ha ocupado las playas de Noja desde el jueves ... , han posibilitado la retirada de más de 1.620 toneladas en tres días, pero solo hay que darse un paseo por Trengandín para darse cuenta de que el problema no está ni mucho menos resuelto. «Las mareas las siguen trayendo a la playa y así es imposible», asegura Maite Bustindui, una bañista habitual de esta playa mientras paseaba ayer por el arenal sorteando las algas. Como el resto de los miles de turistas, que llenan hasta la bandera Noja durante el verano, se lo toma con filosofía. Reconoce que el aspecto del arenal ha mejorado con respecto al jueves, pero no entiende «cómo todavía no se ha solucionado».

Y es ahí donde está el problema. Las algas se retiran por la noche, pero las mareas vuelven a teñir de marrón los arenales de Trengandín y Ris al día siguiente. El dispositivo desplegado por el Ayuntamiento y las Consejerías de Desarrollo Rural y de Medio Ambiente de Cantabria está compuesto por quince vehículos: cinco tractores de remolque, cuatro camiones dúmper, otros cuatro vehículos mixtos, un tractor con pala y un vehículo con frontal para cargar hasta treinta toneladas. Los esfuerzos son, además, exponenciales. El primer día se sacaron 200 toneladas, el segundo 420 y el tercero más de mil. Ayer mismo les tocó faena a las 19.30, cada vez más pronto.

Todas estas algas son llevadas a un depósito municipal, en terrenos del futuro campo de fútbol de Noja, para, desde hoy, enviarlas a Polanco para convertirlas en compost con la ayuda de Cántabra de Turba, una empresa especializada en la transformación de materia en biomasa.Hasta ahora, los costes de la operación ascienden a más de 60.000 euros para mantener a los quince vehículos y trece operarios contratados por el Gobierno de Cantabria mediante un acuerdo de emergencia con la empresa Ascan.

Las claves El Ayuntamiento y las Consejerías reclaman al Gobierno central que asuma sus competencias

El Gobierno regional ha destinado hasta el momento 60.000 euros en gastos humanos y materiales

Los bañistas reconocen que el aspecto de los arenales ha mejorado desde el viernes, pero no entienden «cómo aún no se ha resuelto el problema»

«Esto supone unos costes económicos importantes que tiene que asumir el Ministerio porque en el mar se está produciendo un daño a los pescadores y a los mariscadores que no tienen porqué soportar, además del problema medioambiental que hay que resolver», comentó Roberto Media, consejero de Medio Ambiente. Por ello, desde el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Noja reclaman «responsabilidad» al Gobierno central y le piden que «no se ponga de perfil» para asumir las competencias de costas que le corresponden.

«Va a ir a más»

Mientras tanto, la rugulopteryx okamurae continúa multiplicándose mar adentro y llegando a las costas cántabras. La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, recordó la conferencia de hace tres años en la que se desarrolló la Estrategia de Control ante la llegada de esta alga invasora. «Pero en estos tres años no se ha hecho absolutamente nada por parte del Gobierno de España». El año pasado varias regiones de Andalucía tuvieron estos mismos problemas que ahora se ceban con Noja. En un informe realizado ya en 2023 por el Instituto Español de Oceanografía, se recalca la «enorme capacidad de resistencia del alga y su potencial invasor que está causando un gran impacto en las costas del golfo de Cádiz, el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán».

«Estamos hablando de un problema socioeconómico y turístico que está generando inconvenientes porque nuestros pescadores están viendo cómo están disminuyendo sus capturas». El entrecomillado vuelve a ser de Susinos, quien expresó su descontento con la falta de gestión del Gobierno central y auguró que este problema «va a ir a más», extendiéndose por el resto de la costa cántabra si no se provee de la asistencia adecuada.Ante el descontento de algunos bañistas por la tardanza en las labores de limpieza, la alcaldesa de Noja, Mireia Maza, lamentó la evolución del alga y aclaró que intentan atajar «el problema de raíz».