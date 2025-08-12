El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las máquinas entran en la playa de Trengandín al inicio de la noche

Las máquinas entran en la playa de Trengandín al inicio de la noche Juanjo Santamaría

Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero llegan más con las mareas

Son almacenadas en terrenos del futuro campo de fútbol y se enviarán hoy a Polanco para hacer compost

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Noja

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

No dan abasto. Las labores para eliminar la rugulopteryx okamurae, el alga asiática invasora que ha ocupado las playas de Noja desde el jueves ... , han posibilitado la retirada de más de 1.620 toneladas en tres días, pero solo hay que darse un paseo por Trengandín para darse cuenta de que el problema no está ni mucho menos resuelto. «Las mareas las siguen trayendo a la playa y así es imposible», asegura Maite Bustindui, una bañista habitual de esta playa mientras paseaba ayer por el arenal sorteando las algas. Como el resto de los miles de turistas, que llenan hasta la bandera Noja durante el verano, se lo toma con filosofía. Reconoce que el aspecto del arenal ha mejorado con respecto al jueves, pero no entiende «cómo todavía no se ha solucionado».

