Estado de las playas de Noja, cubiertas de algas días atrás. Juanjo Santamaría

Retiradas ya 620 toneladas de algas invasoras en las playas de Noja, 420 en un día

Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento reclamarán este lunes al Ministerio de Transición Ecológica que asuma sus competencias y responsabilidades

J. L.

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:21

El Gobierno de Cantabria ha retirado 420 toneladas de algas invasoras en las playas de Noja en las últimas 24 horas, según informó este domingo ... por la mañana. En total, se han recogido 620 toneladas desde el viernes por la tarde, cuando se inició un dispositivo especial ante la masiva aparición de esta especie asiática, que llegó a cubrir la orilla de todos los arenales del municipio.

