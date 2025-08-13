El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Villalibre y Chema Aragón, esta mañana en los Campos de Sport. Javier Cotera
Racing

«He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre

«A veces un futbolista se estanca y puede quedarse tan tranquilo o dar un paso de incomodidad. Quiero tener esa motivación que un jugador pierde cuando siente que no pelea por jugar», reconoce el delantero vasco en su presentación como jugador del Racing

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:37

Por segundo día consecutivo, el Racing presentó a un fichaje de esta temporada. De momento, no hay más. Tras Plamen Andreev, fue turno para Asier ... Villalibre, cedido por el Alavés. Para el delantero vasco, aunque baje de categoría, llegar al equipo cántabro no es ir hacia atrás para coger carrerilla. «He decidido dar este paso adelante en mi carrera. A veces un futbolista se estanca y quedarse tan tranquilo o dar un paso de incomodidad», explicó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

