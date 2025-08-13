«He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre

Por segundo día consecutivo, el Racing presentó a un fichaje de esta temporada. De momento, no hay más. Tras Plamen Andreev, fue turno para Asier ... Villalibre, cedido por el Alavés. Para el delantero vasco, aunque baje de categoría, llegar al equipo cántabro no es ir hacia atrás para coger carrerilla. «He decidido dar este paso adelante en mi carrera. A veces un futbolista se estanca y quedarse tan tranquilo o dar un paso de incomodidad», explicó.

No se equivocó al elegir el adverbio de lugar e insistió en lo mismo. «No es un paso hacia atrás; es un paso hacia delante. Quiero tener esa motivación que un jugador pierde cuando siente que no pelea por jugar. Tengo ganas de volver a jugar», aseguró.

Ya sonó para el Racing en otras ocasiones. En la primera, se decantó por continuar en Lezama para aspirar a subir al primer equipo. En la segunda, el despechado Chuti Molina le devolvió esa negativa vetando su llegada a Santander. «Otros años prioricé donde creí que tenía que estar», reconoció el de Gernika, que es un prototipo de futbolista atípico. «Soy un poquito vergonzoso, siempre voy poco a poco en el vestuario. Tengo que dar gracias a todos los compañeros y trabajadores del club por cómo me han tratado desde el primer día», agregó. De hecho, estar cerca de los suyos es una de las razones, pero no la única, para haberse decantado por el Racing, cuando tenía otras propuestas también atractivas.

«Es un poco todo. Hay muchas razones que en conjunto hacen que sea el sitio perfecto. Me gusta estar cerca de mi famlia, pero yo voy a vivir aquí, asi que voy a tener a mi familia relativamente lejos. Eso para mí es muy importante, porque no es lo mismo a una hora que a cinco. Pero hay muchas cosas del club que me han llamado», explicó. Entre ellas, «el estilo de juego».

Incluso afirmó que las sensaciones que le transmite el Racing son «de club grande»: «No veo diferencia en el día a día con el Alavés. Las instalaciones son muy buenas, el día a día es muy bueno. Es un equipo muy profesional». También tuvo palabras buenas para la ciudad, tras revelar que, como tantos otros de sus paisanos, veraneaba en Noja, y respecto a la afición, la calificó como «increíble. Estoy con mucha ilusión de que llegue el sábado».

«Todos vistéis el partido del otro día. Soy un tío trabajador, me gusta ir siempre a gol, tirar un desmarque... Todos los delanteros vivimos con lo mismo: tener siempre en la cabeza el gol», se definió el 'búfalo', que ya debutó el sábado contra el Cagliari, donde se sintió «bastante bien»: «A partir de ahí es pulir pequeños detalles que van a ir mejorando».

Mientras tanto, y después de rechazar el ponerse un listón de goles, el ariete relató que «lleva dos o tres entrenamientos, aprendiendo lo que quiere el míster, el estilo de juego de cada jugador. Lo que piden los entrenadores es que esté ahí siempre».

Su conexión con Íñigo Vicente desde su época de Lezama es evidente: «Es un jugador especial para el delantero. Los delanteros siempre queremos que nos den balones de gol. Siento que cada vez que él tiene el balón, va a buscarme y puedo lanzar un desmarque. Hay muy poco en el fútbol y se valora mucho».

Volvió a comparecer el director deportivo, Chema Aragón, pese a que la jornada anterior ya hizo un repaso extenso de la situación deportiva del club. Pero siempre hay preguntas que responder. Antes, relató algunas interioridades de la llegada de Villalibre. «La primera toma de contacto que tuvimos con el entorno de Asier, por aquello de ir lo más rápido posible con el fichaje... Hablamos de una videollamada para acelerar. La parte que me gustó fue la de Asier, que quería vernos a nosotros el también. Cuando hablamos de fichajes ilusionantes, es ver en ese cara a cara el grado de ánimo y de ilusión que puede tener el jugador por venir al proyecto», dijo el vallisoletano, quien afirmó que «no ha habido ninguna duda desde el minuto uno. Ha optado en todo momento por venir aquí. Ha hecho hasta un esfuerzo económico por venir». Además, habló de una «trayectoria envidiable» y de que «arriba me gusta complementar los puestos: Arana y Asier pueden jugar juntos». Aragón, además, tiró de mística: «Asier ha ascendido ya con el número 12, y ahora también lo ha cogido. Aquel día estaba yo en el campo del Levante. Me marché antes de acabar para no ver el sufrimiento del perdedor y él demostró, en el minuto ciento y muchos, frialdad para asumir esa responsabilidad en los momentos improtantes, que ojalá esta temporada tengamos. Aunque sin tanto sufrimiento». Se refiere al lanzamiento de penalti con el que el Alavés subió de categoría.

El director deportivo calificó la operación como «positiva para todos, porque el jugador está aquí. Ninguna de las tres partes ha priorizado el tema económico». Eso sí, la lesión de Arana sí que aceleró las conversaciones para poder contar con «un primer espada» en la primera jornada de Liga.

No quiso dar datos sobre la opción de compra que se reserva el Racing. Sólo dijo que le ilusionaría «que Asier se vuelva a repetir que regrese a Primera División». Una opción de compra que tiene variables, como la categoría en la que esté el club entre otras.

En lo que sí volvió a insistir Aragón es en que «el esfuerzo que el año pasado se hizo fichando jugadores, se hace este año no vendiendo a nadie». «Hoy estoy más feliz, porque han pasado 24 horas y seguimos sin fichajes, pero seguimos con los jugadores en la plantilla. Lo que quiero dejar claro es que el club no va a malvender. Está haciendo un esfuerzo por mantener el bloque importante del equipo y tener una temporada mejor que la pasada». Y, respecto a las cláusulas de rescisión de los futbolistas que pueden ser apetecibles en el mercado, no entró en detalles: «Las cláusulas son las que son».