El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja La villa celebrará entre el 29 y 31 de agosto las fiestas de San Emeterio y San Celedonio con espectáculo infantiles, de música y fuegos artificiales

El concierto de la cantante Edurne y la actuación de orquesta 'Paris de Noia' harán más llevadera la despedida del verano en la villa de Noja. Encabezan el cartel de las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio que, aunque serán a finales de agosto, - se celebrará los días 29,30 y 31- ya se han dado a conocer todos los eventos de la programación.

El plan festivo arrancará el 29 de agosto pensando en los más pequeños con castillos hinchables durante la mañana en el parque Marqués de Velasco. El pregón será a las 18.30 horas, a cargo de los alumnos de sexto de Primaria del colegio público Palacio. Una tradición ya lo de dejar el honor de arrancar el jolgorio a los estudiantes que acaban su etapa educativa en el centro del municipio. De seguido, habrá un espectáculo infantil, El Alborotado, en el anfiteatro del parques Marqués de Velasco.

Y al llegar la noche, la Plaza de la Villa será el escenario de al actuación del grupo Puro Relajo, un banda de origen navarro, que interpreta música mexicana está cosechando un gran éxito a nivel nacional en los últimos años. El relevo lo tomará, a las 22.30 horas, un espectacular tributo a Joaquín Sabina, mientras que de madrugada el show Renovation Experience, agotará la energía de los más jóvenes, que no pararán de bailar con este espectáculo de música, luces y colores.

El sábado, festivo en la localidad, regresarán los castillos hinchables al parque Marqués de Velasco y, al mediodía, se oficiará una misa en la iglesia interpretada por la coral Portus Victoriae, con la posterior procesión de los Santos Mártires y la actuación de la agrupación Danzas de Cicero. Por la tarde, a las 19.30 horas, habrá un espectáculo de cantajuegos y, a continuación, entrarán en escena los componentes de la formación Jueves de Boleros. El plato fuerte de esta jornada y que, a buen seguro, congregará a miles de vecinos y visitantes, será el concierto de la cantante Edurne, que repasará los temas conocidos de su carrera y de su último disco Éxtasis. Tras su actuación, habrá una verbena a cargo de Huella.

Todo lo bueno se acaba y el domingo, 31 de agosto, tocará decir adiós a los festejos con más hinchables y espectáculo infantiles, que incluirá la actuación de la Billy Boom Banda El broche se pondrá mirando al cielo con los fuegos artificiales con la playa de Trengandín como telón de fondo y, de ahí, de vuelta a la Plaza de la Villa para vibrar con una de las orquestas del momento 'Paris de Noia«.